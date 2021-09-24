Elektrik-Elektronik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik-Elektronik Mühendisi Maaşları, ve İş İlanları

Elektrik-Elektronik Mühendisi görev tanımı nedir, Elektrik-Elektronik Mühendisi ne iş yapar, Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik-Elektronik Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Tanımı;

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

Elektrik-Elektronik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik-Elektronik Mühendisi Maaşları

Elektrik-Elektronik Mühendisi maaşı ortalama aylık 9.500 - TL’dir. En düşük Elektrik-Elektronik Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik-Elektronik Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az lisans mezunu olunması gerekiyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Ne İş Yapar?

Elektrik-Elektronik Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapmak,

b) Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapmak,

c) Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapmak,

d) Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapmak,

e) Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapmak,

f) Elektronik techizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlamak,

g) Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplamak,

h) Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik-Elektronik MühendisiMeslek Ana Grubu :

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Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Meslek Birim Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Elektrik-Elektronik Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik-Elektronik Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2150.01 olarak belirlenmiştir



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