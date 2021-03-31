Elektrik-Elektronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik-Elektronik Teknisyeni Maaşları, İş İlanları

Elektrik-Elektronik Teknisyeni görev tanımı nedir, Elektrik-Elektronik Teknisyeni ne iş yapar, Elektrik-Elektronik Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik-Elektronik Teknisyeni Elektriği üretme, işletme, dağıtma ve onu en iyi şekilde emniyetle kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Elektrik-Elektronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik-Elektronik Teknisyeni Maaşları

Elektrik-Elektronik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Elektrik-Elektronik Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik-Elektronik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektrik-Elektronik Teknisyeni Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

Elektrik-Elektronik Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmede yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlamak,

b) İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları takip etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri meslek grubundadır.

Elektrik-Elektronik Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik-Elektronik Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3114.02 olarak belirlenmiştir

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