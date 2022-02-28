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  3. Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ?

Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının elektrik faturalarında yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşların faturaların ne kadar düşeceğini merak etmeye başladılar. Peki Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu ? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ? İşte detaylar...

Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ?

Yüksek elektrik faturaları son dönemde tüm Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyordu. Vatandaşlar konuyla ilgili olarak yeni bir düzenleme bekliyorlardı. Beklenen haber bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bu bağlamda, Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu ? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ? sorularının yanıtları internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. 

Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ?

ELEKTRİK KDV ORANI YÜZDE KAÇ, KDV ORANI DÜŞTÜ MÜ 2022 ?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meskenlerde ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrikten alınan KDV oranının 1 Mart Salı gününden itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüleceğini açıkladı. Böylece KDV'de yüzde 10'luk indirim sağlanmış oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son Kabine Toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür. Ayrıca, meskenlerde ki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece, tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle, mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkârlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz."

Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ?

ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ, FATURA İNDİRİMİ NE KADAR OLDU? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik faturalarında KDV indirimi sağlanacağını açıkladı. Böylece KDV indirimiyle elektrik faturalarında yüzde 8 ile yüzde 14 arasında indirim gerçekleşecek. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimine yüzde 25 indirim uygulanacak.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında indirime ilişkin olarak şunları söyledi:

"Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak"

Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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