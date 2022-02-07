Hatay isminin anlamı nedir, Hatay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?7 Şubat Sayısal Loto sonuçları bugün | 7 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıAsiya isminin anlamı nedir, Asiya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Buğse isminin anlamı nedir, Buğse ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TV8 Survivor All Star 17. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 Teşkilat 33. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle YoutubeKanal D Yargı 19. bölüm full, tek parça izle | Yargın son bölüm izle YoutubeBessi isminin anlamı nedir, Bessi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mühliye ne demek, TDK'ya göre Mühliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kavakpınar Mahallesi’nde nazım imar planı askıya çıkarıldı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Elektrik faturaları sonrası kafelerde yeni dönem başladı! Isınmak isteyenler, ısıtıcıya para ödeyecek!

Elektrik faturaları sonrası kafelerde yeni dönem başladı! Isınmak isteyenler, ısıtıcıya para ödeyecek!

Elektrik faturalarının fazla gelmesinin ardından kafe sahipleri harekete geçti. Mekanlarında ısıtıcıya da fiyat biçen işletmeciler "Pes" dedirtti.

Elektrik faturaları sonrası kafelerde yeni dönem başladı! Isınmak isteyenler, ısıtıcıya para ödeyecek!

Elektrik ve doğalgaz faturaları, son rakamların artışıyla günlerde gündeme geliyor. Konuya ilişkin Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır” ifadelerini kullanmış, faturalardaki yükselişin farkında olduklarını dile getirmişti. Son olarak, kafelerde asılı olan levhalar vatandaşın dikkatini çekti. Soğuk havalarda arkadaşlarıyla kahve içerken ısınmak isteyen müşteriden artık, ısıtıcı parası istenecek.

Elektrik faturaları sonrası kafelerde yeni dönem başladı! Isınmak isteyenler, ısıtıcıya para ödeyecek!

AÇMA KAPAMA BEDELİ

Elektrik faturalarındaki artış, kafe sahiplerini harekete geçirdi. Bazı işletmeler, ısıtıcıya da fiyat biçme kararı aldı. İstanbul'da bir kafede görülen levha, müşteriyi şaşkına çevirirken, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi vatandaş bu eylemi haklı bulurken, kimisi "Fırsatçılık" olarak değerlendirdi. O kafelere giden vatandaşlar, ya üşümeyi göze alacak, ya da 3,99 TL'sinden olacak.

Elektrik faturaları sonrası kafelerde yeni dönem başladı! Isınmak isteyenler, ısıtıcıya para ödeyecek!Elektrik faturaları sonrası kafelerde yeni dönem başladı! Isınmak isteyenler, ısıtıcıya para ödeyecek!

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT