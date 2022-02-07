Elektrik faturaları sonrası kafelerde yeni dönem başladı! Isınmak isteyenler, ısıtıcıya para ödeyecek!

Elektrik ve doğalgaz faturaları, son rakamların artışıyla günlerde gündeme geliyor. Konuya ilişkin Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır” ifadelerini kullanmış, faturalardaki yükselişin farkında olduklarını dile getirmişti. Son olarak, kafelerde asılı olan levhalar vatandaşın dikkatini çekti. Soğuk havalarda arkadaşlarıyla kahve içerken ısınmak isteyen müşteriden artık, ısıtıcı parası istenecek.

AÇMA KAPAMA BEDELİ

Elektrik faturalarındaki artış, kafe sahiplerini harekete geçirdi. Bazı işletmeler, ısıtıcıya da fiyat biçme kararı aldı. İstanbul'da bir kafede görülen levha, müşteriyi şaşkına çevirirken, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi vatandaş bu eylemi haklı bulurken, kimisi "Fırsatçılık" olarak değerlendirdi. O kafelere giden vatandaşlar, ya üşümeyi göze alacak, ya da 3,99 TL'sinden olacak.