Elektrik faturalarına indirim için 4 seçenek masada! Konutlarda kw sınırı artacak, esnafa yeni tarife, KDV indirimi ve dağıtım bedellerinde indirim...

Yeni yılla birlikte elektrikte kademeli tarife uygulamasına geçilmesinin ardından yüksek tutarlı elektik faturaları ile karşı karşıya kalan vatandaşların bu konuda düzenleme yapılmasını ifade etmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan çalışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

DÖRT ALTERNATİF MASADA

Söz konusu çalışmaya ilişkin detayları köşe yazısında anlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, elektrik faturalarında indirim sağlanması için KDV indirimi, konutlardaki kw sınırının 240'a yükseltilmesi, küçük işletmelere kademeli tarife uygulanması ve elektrik dağıtım bedellerinde indirim yapılmasının gündeme olduğunu ifade etti.

CEMEVLERİ, DERNEK VE VAKIFLARIN DURUMU

Selvi, ticarethane statüsünde göründüğü için cemevleri, vakıflar ve derneklerle ilgili çalışma olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen elektrik desteğinin artırılmasının da alternatif arasında yer aldığını belirten Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada sadece Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın yaptığı alternatifli çalışmadan söz etmek mümkün.

1. Alternatiflerden biri KDV indirimi.

Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü gibi elektrikte de yüzde 18 olan KDV oranının indirilmesi gündemde. Ancak bu ticari işletmeler ile sanayi için değil, daha çok konutlar için öneriliyor.

2. Konutlardaki indirimli tarifenin 240 kilovat saate yükseltilmesi.

Konutlardaki indirimli tarife oranı 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılmıştı. Bu günlük olarak 7 kilovat saate denk geliyordu. Bunun günlük 8 kilovat saate, aylık ise 240 kilovat saate yükseltilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE KADEMELİ TARİFE

Ticari işletmelerin elektrik faturaları can yakıyor. O nedenle kabine toplantısında ele alınacak konuların başında özellikle de orta halli esnafın yüksek gelen elektrik faturalarının desteklenmesi konusu geliyor. Büyük işletmelerden ziyade bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, lokanta, kahvehane gibi küçük işletmelerin üzerinde duruluyor. Bu işletmelerin belirlenmesinde ciro mu yoksa elektrik tüketim oranları mı esas alınacak diye bir tartışma söz konusuydu. Belli oranda elektrik tüketim oranlarının esas alınması eğilimi ağır basıyor.

Örneğin:

1000 kilovat saate kadar olanlara indirimli tarife,

2000 kilovat saate kadar olanlara ayrı tarife,

3000 bin kilovat saat ve üzeri olanlara ise farklı tarife uygulanması gibi.

DAĞITIM BEDELİNDE İNDİRİM

Bir alternatif de dağıtım şirketlerinin dağıtım bedellerinde indirim yapması yönünde. Meskenlerde ve küçük işletmelerde dağıtım şirketlerinin indirim yapması da alternatifler arasında yer alıyor. Dağıtım şirketlerinin maliyetlerinin dengelenmesi için de EÜAŞ’den firmalara verilen oranın yükseltilmesi gündemde.

AİLE BAKANLIĞI’NIN KATKISI

Aile Bakanlığı tarafından düzenli olarak sosyal yardım alan 2 milyonu aşkın ailenin elektrik faturalarının ödenmesinde destek sağlanıyor. Aile Bakanlığı geçen yıl birey sayısına göre 137.33 TL olan elektrik tüketim desteğinin üst limit tutarını 206 liraya çıkarmıştı. Elektrik üretim desteği hanelerde bulunan birey sayısına göre farklılık arz ediyor.

Aile Bakanlığı’nın destek verdiği aile sayısını arttırması da alternatifler arasında yer alıyor.

CEMEVLERİ, VAKIFLAR VE DERNEKLER

Bu arada elektrik faturaları yüksek gelen cemevleri, vakıflar ve derneklerle ilgili çalışma gündemde. Ticari işletme kapsamında abonelikleri yapılan cemevleri, dernekler ve vakıfların mesken ya da meskene çok yakın bir tarife üzerinden ücretlendirilmesi üzerinde duruluyor."