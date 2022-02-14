Elektrik faturalarına indirim müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak! Tarih belli oldu...

Ocak ayında başlayan kademeli elektrik tarifesi sonrası gelen yüksek tutarlı faturalarla büyük şok yaşayan küçük esnaf, işletme, dernek, vakıf ve cemevleri bu konuda düzenleme yapılmasını talep etmişti. Özellikle kira giderini aşan tutarda yüksek elektrik faturaları ile karşı karşıya gelen küçük esnafın mağduriyeti sonrası talepler dinlenerek harekete geçildi. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısında aktardıklarına göre ticari işletmeler, cemevi, dernek ve vakıfların elektrik faturalarında düzenleme yapılacak.

"ŞİMDİ SIRADA ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM VAR"

Selvi kaleme aldığı köşe yazısında şunları yazdı:

"Bir süre önce yazdığımız KDV indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Gıdada KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Bu arada gübre fiyatlarındaki yüzde 30 indirim hak ettiği kadar tartışılmadı ama çok önemli. Şimdi sırada elektrik faturalarındaki indirim var. Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak."

BAKAN DÖNMEZ: GELEN TALEPLER VAR, HEPSİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının elektrik tarifesinde indirim olup olmayacağına ilişkin sorusuna, çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

"Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK'lerden gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz."

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