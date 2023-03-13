Elektrik faturalarından bunalanlar dikkat! Buraya başvuru yaparak ödemekten kurtulabilirsiniz!

Elektrik desteğine ihtiyaç duyanlar, elektrik desteği başvurusu yaparak fatura desteği alabilirler. Bu destekle ilgili olarak vatandaşlar ne kadar maddi destek verildiğini ve nasıl başvuruda bulunacağını merak ediyor. Detaylar burada…







ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER YARARLANIR?

Elektrik tüketimi desteği alma koşulları araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan elektrik tüketimi desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dağıtılıyor. Bu destek 3294 sayılı Kanun ve 2022 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın Teşvik Kanun kapsamındaki vatandaşlar içindir. Vatandaşlarda aranan koşullar şu şekilde:

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• TC vatandaşları, 65 yaş üstü, dar gelirliler

• EVEK programından yararlanan kadınlar, Muhtaç asker aileleri için düzenli nakit yardım programı olan MAAY programından faydalananlar

• Yetim, öksüz ve asker çocuklarına yönelik bir yardım programı olan ÖYAÇ programından yararlananlar

• Şartlı Sağlık Yardımı Programı olan ŞESY programından yararlananlar

• Çoklu doğum programından yararlananlar

• Solunum yolu akciğer hastalığı olanlar ve silikoz aylığı alanlar

• Engelli yakını aylığı alanlar

• Kronik hastalık yardım programından yararlananlar

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Yukarıdaki koşullara uygun olanlar; Elektrik tüketimi için ödenek isteyen vatandaşlar PTT şubelerine başvurabilir. Bu yardımdan yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve son elektrik faturasının yanınızda olması yeterlidir. Destek alabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan düzenli sosyal destek almak gerekmektedir.

Sosyal destek projelerine başvurular sadece e-devlet üzerinden yapılabilir. Elektrik tüketim desteği talebi e-devlet üzerinden yapılmaz. Gelir destek projelerine başvurmak istiyorsanız, e-devlet yoluyla başvurabileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız. Bu linkten çeşitli sosyal yardım projelerine başvurabilirsiniz.

ELEKTİRK YARDIMI KAÇ LİRA?

• 1-2 kişilik aileler aylık 75 kilovat saat

• 3 kişilik aileler aylık 100 kilovat saat

• 4 kişilik aileler aylık 125 kilovat saat

• 5 kişilik aileler ise aylık 150 kilovat saat