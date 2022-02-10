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  3. "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hasan Çilez'den sert sözler: "Ödersen namertsin, senin elektrik paranı ben ödeyeceğim"

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hasan Çilez'den sert sözler: "Ödersen namertsin, senin elektrik paranı ben ödeyeceğim"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, vatandaşları kışkırtarak elektrik faturalarını ödemeyin çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez," Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim." dedi.

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hasan Çilez'den sert sözler: "Ödersen namertsin, senin elektrik paranı ben ödeyeceğim"

Bir günlük konaklama bedeli 100 bin TL olan otel odasında kaldığının ifşa edilmesinin ardından tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez evinden çektiği bir video yayımladı. Elektrik faturaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu," Erdoğan 31 Aralıkta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiç bir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadelerini kullanarak skandal bir açıklama yaparak ve vatandaşları kışkırtmıştı. 

Elektrik faturamı ödemeyeceğim diyen Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hasan Çilez'den sert sözler: Ödersen namertsin, senin elektrik paranı ben ödeyeceğim

"HADİ ÖDEME, ÖDERSEN NAMERTSİN"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yer aldığı videoyu Twitter hesabından alıntılayan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödeyeceğini belirten Hasan Çilez şu ifadeleri kullandı:

"Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa " Ben yaptırdım" demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika."

 

 

 

Elektrik faturamı ödemeyeceğim diyen Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hasan Çilez'den sert sözler: Ödersen namertsin, senin elektrik paranı ben ödeyeceğim

Elektrik faturamı ödemeyeceğim diyen Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hasan Çilez'den sert sözler: Ödersen namertsin, senin elektrik paranı ben ödeyeceğim

Bölge Gündem Editör Ekibi
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