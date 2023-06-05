Elektrik faturası 135 TL’den fazla gelenlere müjde! PTT’ye başvuruda bulunana dev indirim kapıda

Elektrik faturası 135 TL’den fazla gelenlere müjde! PTT’ye başvuruda bulunana dev indirim kapıda. Devlet tarafından verilen desteklerden biri olan elektrik tüketim desteği, evlerine 135 TL'den fazla elektrik faturası gelen dar gelirli aileleri hedeflemektedir. Bu destek kapsamında faturalarda 216 TL'ye kadar indirim sağlanacağı ve ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı duyurulmuştur. İşte detaylar...

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Elektrik faturası 135 TL’den fazla gelenlere müjde! PTT’ye başvuruda bulunana dev indirim kapıda

Elektrik faturası 135 TL’den fazla gelenlere müjde! PTT’ye başvuruda bulunana dev indirim kapıda. Devlet tarafından verilen desteklerden biri olan elektrik tüketim desteği, evlerine 135 TL'den fazla elektrik faturası gelen dar gelirli aileleri hedeflemektedir. Bu destek kapsamında faturalarda 216 TL'ye kadar indirim sağlanacağı ve ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı duyurulmuştur. İşte detaylar...

elektrik faturası

ELEKTRİK FATURASINDA 135 TL'DEN FAZLA OLANLAR İÇİN İYİ HABER GELDİ

Elektrik tüketim desteği, çeşitli kategorilerde yapılan yardımlar arasında yer alırken, özellikle elektrik faturalarını ödeyemeyen ailelere yönelik destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yardımdan faydalanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Destek miktarı ise ailedeki kişi sayısına göre değişiklik göstermektedir. İşte ayrıntılar...

fatura

Destek ödemeleri, PTT şubelerinden alınabileceği belirtilmiştir. İhtiyaç sahibi ailelere elektrik faturası yardımı yapılması için fatura ve kimlik bilgileriyle birlikte PTT şubesine başvuruda bulunulabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvuru yapma imkanı olduğu belirtilmiştir.

Destek miktarları ailedeki kişi sayısına göre değişmektedir. 1 kişilik ailelere 130,09 TL, 3 kişilik ailelere 173,46 TL, 4 kişilik ailelere 216,82 TL ve 5 kişilik ailelere 260,19 TL gibi elektrik tüketimine bağlı olarak değişen miktarlarda yardım sağlanmaktadır. Başvuruların T.C. kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet üzerinden yapılabilmesi için "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasındaki gerekli bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

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