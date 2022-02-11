Elektrik faturası desteği başvuru nereye, nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik destek programı konusunda açıklama yapması sonrası gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda," Elektrik desteği programının kapsamını, kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz." demişti. Bunun üzerine vatandaşlar da elektrik faturası desteğinin kimlere verileceğini araştırıyorlar. Peki Elektrik faturası desteği başvuru nereye, nasıl yapılır? Kimlere veriliyor? 2022 Elektrik desteği yardımı ne kadar verilecek?

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Elektrik faturası desteği, 2019 yılının Mart ayında başlatılmıştı. Söz konusu elektrik faturası desteği düzenli sosyal yardım alan vatandaşlar için uygulanan program dahilinde sağlanıyor. Destek kapsamında aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından düzenli merkezi yardım alan vatandaşlara elektrik desteği verilecek. Fatura desteğinden faydalanmak isteyenler kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Elektrik faturası desteği SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

2022 ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR VERİLECEK ?

2022 yılında elektrik faturası desteği uygulanan program dahilinde 1-2 kişilik aile için ( 75 kilovatsaat) 103 TL, 3 kişilik aile için (100 kilovatsaat ) 137,33, dört kişilik aile için ( 125 kilovatsaat) 71,67 TL, 5 kişilik aile için (150 kilovatsaat) 206 TL olarak uygulanıyor.

Ayrıca kronik rahatsızlığı sebebiyle cihaza bağlı olarak yaşayan hastalar için ödenen destek 200 TL'yi bulmaktadır.