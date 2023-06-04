Elektrik faturası yüksek gelen dikkat! Bunu yapan bedelini ağır ödüyor! Meğerse yüksek faturaların nedeni buymuş…

Eğer elektrik faturalarınız yüksek geliyorsa, size birkaç ipucu sunarak faturalarınızı düşürebilmeniz konusunda yardımcı olabiliriz. Elektrik faturasını nasıl düşürebilirim sorusu sıkça sorulan bir sorudur ve biz de bu konuda araştırma yaptık. İşte ayrıntılar...

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Elektrik faturası yüksek gelen dikkat! Bunu yapan bedelini ağır ödüyor! Meğerse yüksek faturaların nedeni buymuş…

Elektrik faturasını düşürmek için aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurabilirsiniz. İşte elektrik tasarrufuna ilişkin ipuçları...

ELEKTRİK FATURANIZI BU YÖNTEMLERLE DÜŞÜRÜN

TASARRUF

Farklı zaman dilimlerinde elektrik kullanın: Elektrik faturalandırmasında çok zamanlı tarife uygulanır. Elektrik tüketiminizi en yüksek olduğu saatlerde azaltmak için enerji yoğunluğu daha düşük zaman dilimlerinde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi cihazları çalıştırabilirsiniz. Türkiye'de kullanılan çok zamanlı tarife sistemi, elektriği farklı zaman dilimlerinde farklı fiyatlarla faturalandırır. Gündüz dönemi (06:00-17:00) ortalama bir fiyatla, puant dönemi (17:00-22:00) en pahalı fiyatla ve gece dönemi (22:00-06:00) ise en ucuz fiyatla elektrik tüketimi hesaplanır. Bu nedenle, enerji yoğunluğu yüksek cihazları (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, fırın gibi) saat 22:00'den sonra çalıştırarak faturalarınızı düşürebilirsiniz.

Enerji verimli aydınlatma kullanın: Enerji tasarruflu LED veya CFL ampuller kullanarak elektrik tüketimini azaltabilirsiniz. Gün ışığından da faydalanarak doğal aydınlatmayı tercih edebilirsiniz.

Enerji tasarruflu ev aletleri kullanın: Eski ve enerji tüketimi yüksek ev aletlerini yenileriyle değiştirerek elektrik tüketimini azaltabilirsiniz. Enerji tasarruflu buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi cihazlar tercih edin.

Standby (bekleme) modunu kullanmayın: Elektronik cihazları kullanmadığınızda tamamen kapatmak yerine fişlerini çekerek enerji tüketimini azaltabilirsiniz. Standby modunda bile cihazlar enerji harcar.

İyi yalıtılmış bir ev oluşturun: Evde iyi bir yalıtım sağlayarak ısı kaybını azaltabilirsiniz. Yalıtım şeritleriyle pencereleri ve kapıları sızdırmaz hale getirin. Çatı ve duvarları izolasyon malzemeleriyle yalıtın.

Enerji verimli ısıtma ve soğutma sistemleri kullanın: Evinizi ısıtmak veya soğutmak için enerji verimli sistemler kullanın. Termostat ayarlarını optimize ederek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Su ısıtıcısını düşük sıcaklıkta kullanın: Su ısıtıcısının sıcaklık ayarını mümkün olduğunca düşük tutarak enerji tüketimini azaltabilirsiniz.

Bilinçli elektrik kullanımı: Elektrikli cihazları gereksiz yere kullanmaktan kaçının. Uzun süreli kullanmadığınız cihazların fişlerini çekmek veya enerji tasarruflu modelleri tercih etmek önemlidir.

Doğal aydınlatmadan faydalanın: Gün boyunca perdeleri açarak doğal ışıktan maksimum düzeyde faydalanın. Böylece yapay aydınlatmaya olan ihtiyacı azaltabilirsiniz.

Enerji tasarruflu prizler kullanın: Elektronik cihazların bekleme modunda harcadığı gücü kesmek için enerji tasarruflu prizler kullanabilirsiniz.

Güneş enerjisi panellerini düşünün: Uzun vadede enerji maliyetlerini azaltmak için çatınıza güneş enerjisi panelleri kurmayı düşünebilirsiniz. Bu, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır.

Bu önerileri dikkate alarak elektrik faturalarınızı düşürebilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

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