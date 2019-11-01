Elektrik hattı için kazı yapılırken, sütun bulundu

BARTIN'da, elektrik dağıtım şirketince hat bakımı için yapılan kazı çalışması sırasında, 1 metre uzunluğunda mermer sütun bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, sütunun, Bizans Dönemi'nde kilisede kullanıldığını düşündüklerini söyledi.

Mekeçler köyünde, Almanya'da yaşayan Celal Göçmen'e ait bahçede, elektrik dağıtım şirketi ekipleri, hat bakım çalışması için kazı yaptı. Yarım metre derinlikte, mermer işlemeli sütun bulununca çalışma, durduruldu. 1 metre uzunluğunda ve üzerinde motifli işleme olan, ortası delik sütun için köy muhtarı İkram Şahan'a haber verildi. Muhtar Şahan, sütunu korumaya aldı.

Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, mermer eserin, Bizans Dönemi'nde kilisede templon payesi olarak kullanıldığını düşündüklerini, kesin sonucun teknik inceleme sonucu ortaya çıkacağını belirtti.

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Kaynak: DHA