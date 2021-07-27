Elektrik kesildi, jeneratör devreye giremedi, 35 bin tavuk telef oldu!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Nabe Çal'a ait çiftlikte elektrik arızası nedeniyle jeneratör bozulunca, 35 bin tavuk telef oldu. Toplam 42 bin hayvanın bulunduğu çiftlikteki 35 bin tavuk telef olmasının sebebi, hayvanların havasız kalmasına bağlandı.

Nebi Çal, bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle tavuklarının telef olduğunu öne sürdü. Elektrik kesintileri nedeniyle cihazların bozulduğunu belirten Çal, "Arife günü elektrikler kesildi, 2-3 defa elektrik geldi gitti, jeneratörümün kondansatörünü yaktı. Jeneratör de elektrik veremeyince hayvanlar içeride havasızlıktan boğuldu. Tavuklarım yaklaşık 30 günlüktü. 42 bin tavuğumdan 35 bini telef oldu. Elektrik şirketini bu konuda bilgilendirdim" dedi.