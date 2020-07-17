Elektrik kesintisi 1 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 1 Şubat Pazartesi 2021 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 AYEDAŞ

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DEMİRTÜRK ÇIKMAZI

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZKAYA ÇIKMAZI

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DİLDAR

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: HOŞSOHBET

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DAHİ ÇIKMAZI

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

09:30 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: HARMANDERE - Sokak: DEDEPAŞA

Mahalle: KURNA - Sokak: SERA

Mahalle: KURNA - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: KURNA - Sokak: AŞİNA

Mahalle: KURNA - Sokak: İSTANBUL PARK

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: ADİL - Sokak: YEŞİLOVA

Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMHERİ

Mahalle: ADİL - Sokak: İHVAN

Mahalle: ADİL - Sokak: GÖKDERE

Mahalle: ADİL - Sokak: EKOL

Mahalle: ADİL - Sokak: AYAZMA

Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ

Mahalle: ADİL - Sokak: ORMANÖZÜ

Mahalle: ADİL - Sokak: POLENEZ

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MAKSUT

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZTÜRK

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: EMEL

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜNEŞLİ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÜMİT

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERKAY

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ERÇETİN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: İSMAİL KABADAYI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRSOY ÇIKMAZI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: PETEK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜVENÇ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KEMAH

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZYUVA

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKMAN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞENOCAK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: OKTAY

09:30 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ULUDERE

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKPINAR

Mahalle: FATİH - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI

Mahalle: FATİH - Sokak: İSTANBUL PARK

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

11:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: LİDER

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TARİH

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ZİRVE

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.