Elektrik kesintisi 1 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞ
Anadolu Yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından vatandaşların bilgisine sunan AYEDAŞ, 1 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek elektrik kesintileri yayımladı. Biz de sıklıkla bakılan bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.
Elektrik kesintisi 1 Şubat Pazartesi 2021 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 AYEDAŞ
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DEMİRTÜRK ÇIKMAZI
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZKAYA ÇIKMAZI
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DİLDAR
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: HOŞSOHBET
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DAHİ ÇIKMAZI
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021
09:30 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: HARMANDERE - Sokak: DEDEPAŞA
Mahalle: KURNA - Sokak: SERA
Mahalle: KURNA - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: KURNA - Sokak: AŞİNA
Mahalle: KURNA - Sokak: İSTANBUL PARK
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: ADİL - Sokak: YEŞİLOVA
Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMHERİ
Mahalle: ADİL - Sokak: İHVAN
Mahalle: ADİL - Sokak: GÖKDERE
Mahalle: ADİL - Sokak: EKOL
Mahalle: ADİL - Sokak: AYAZMA
Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ
Mahalle: ADİL - Sokak: ORMANÖZÜ
Mahalle: ADİL - Sokak: POLENEZ
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MAKSUT
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZTÜRK
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: EMEL
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜNEŞLİ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÜMİT
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERKAY
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ERÇETİN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: İSMAİL KABADAYI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRSOY ÇIKMAZI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: PETEK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜVENÇ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KEMAH
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZYUVA
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKMAN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞENOCAK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: OKTAY
09:30 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ULUDERE
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKPINAR
Mahalle: FATİH - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
Mahalle: FATİH - Sokak: İSTANBUL PARK
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021
11:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: LİDER
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TARİH
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ZİRVE
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.