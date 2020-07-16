Elektrik kesintisi 1 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ

BEDAŞ, 1 Şubat Pazartesi günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 1 Şubat Pazartesi 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2980720

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BEL, HALK, HAYAT, PETROL, SERVİS, UĞUR, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 01/02/2021 00:01:00 - 01/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980713

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2204., DEFNE, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİREK, DİYAR, ESKİ İSTANBUL, HİSAR, USLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 01/02/2021 00:01:00 - 01/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977275

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-63 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 478., 480. sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977588

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DİK, SEYİSOĞLU, İDARE, İNCEBEY sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978079

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 01/02/2021 11:00:00 - 01/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2977280

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987., 1991., 1992., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973240

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2343. sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2980229

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, BADEM, BAĞCILAR 1., BEGONYA 1, CİHAN 1, DENİZ 1, GÜNEŞLİ, GÜRGEN, HAN, HARPUT, KANDİLLİ 1, KARADUT, KEBAN, KIZILELMA, KIZILIRMAK, KOŞUCU, KUŞÇU, KÖYİÇİ, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PALMİYE ÇIKMAZI, PAŞA, PINAR 1, SEMA, SUBAŞI, SİPAHİ, TEYYARE, UZAY, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YILDIRIM, YILDIZ 1, ZAFER, ÇAN, ÇAYIR 1, ÇELTİK, ÖZBEK, İNTEPE, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk / HÜRRİYET mah 116., 123., 127., 134., 139., 143. sk bölgelerinde 01/02/2021 00:00:00 - 01/02/2021 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981407

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, BOZKIR, HIZIR REİS, NACİ KASIM, PINARLI, PREVEZE, TURGUT REİS, VEZİR sk bölgelerinde 01/02/2021 10:00:00 - 01/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978273

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ÇEŞME sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS sk bölgelerinde 01/02/2021 10:00:00 - 01/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977223

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, IHLAMUR 1, NEYİRE NEYİR, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞAİR ORHAN VELİ sk bölgelerinde 01/02/2021 13:00:00 - 01/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2980708

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2205., 2209., 2211. ÇIKMAZ, AŞIK VEYSEL, BARAN ÇIKMAZI, BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ İSTANBUL, FULYA, KAĞAN, KIRLANGIÇ, KÖSEOĞLU, MEVLANA, NEYZEN, SAYDAM, SILA, ZAFER, ÇITIR, İREM, ŞİFA sk bölgelerinde 01/02/2021 00:01:00 - 01/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2980606

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 01/02/2021 00:01:00 - 01/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980576

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 01/02/2021 00:01:00 - 01/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980591

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, KARTOPU, İNAN, ŞENLİK sk bölgelerinde 01/02/2021 00:01:00 - 01/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980607

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 14. BLOK, 15. BLOK, 16. BLOK, 17. BLOK, 18. BLOK, 19. BLOK, 21. BLOK, 22. BLOK, 6. BLOK, ATA, ATAKAN, DÖKÜMCÜLER, SİTELER, ÖZDEN, İNAN sk bölgelerinde 01/02/2021 04:00:00 - 01/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980611

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah 1.ÇINAR ÇIKMAZI, RAMİ KIŞLA, ÖZÜT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/02/2021 04:00:00 - 01/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977980

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah GELİNCİK sk / VATAN mah KANAAT, ÇETİNEL, ŞAHİN sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978003

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah SILA sk bölgelerinde 01/02/2021 10:00:00 - 01/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978018

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah FARABİ sk bölgelerinde 01/02/2021 11:00:00 - 01/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978039

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN sk bölgelerinde 01/02/2021 12:00:00 - 01/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2977203

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 126., 128., 130., 134., 186., 35., HAKİMİYET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 01/02/2021 13:00:00 - 01/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2973175

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah DARBUKA, HOCA, KOLAN, PAŞALI HASAN, SAKIZ AĞACI, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2980619

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 01/02/2021 10:00:00 - 01/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2979434

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 155., MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 01/02/2021 13:00:00 - 01/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2980265

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824., 1828., 1832., 1859. sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1871., 1873., 1875., 1876., 1877., 1878., 1879., 1880., 1882., 1883., 1884., 2033., BAĞDAT sk / YEŞİLKENT mah HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977589

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah MENDERES sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978908

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3132. sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978898

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 2678., 5.ŞİİR, AKİK, ATA, CUMHURİYET, GAMZE, PERA, SANAT, ŞİİR sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978514

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 322., 326., 606., 612., 613., 614., 616., 617., 618., 619., 620., 622., 623., 624., 625., 627., 628., 629., 630., 632., 633., 634., 635., 637., 641., 642., 643., 648., 649., 650., 651., 653., 656., 657., 658., 659., 705., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU sk / YENİKENT mah 687., AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 01/02/2021 09:30:00 - 01/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981364

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1379., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 01/02/2021 10:00:00 - 01/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2976503 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2302., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2312., 2313., 2314., ATATÜRK, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 01/02/2021 12:00:00 - 01/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2981416

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYNAK, MANOLYA, SEMİZ, TATLISU, YETKİN, YEŞİLOVA, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, İMECE sk bölgelerinde 01/02/2021 00:00:00 - 01/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981418

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KİRAZLI, MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, SARDUNYA, YOLCU, İMECE, İNCE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 01/02/2021 03:00:00 - 01/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980357

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ÇİNÇİNDERE sk bölgelerinde 01/02/2021 12:00:00 - 01/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980351

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah GEÇİT, GÜZELLER, UZAY sk bölgelerinde 01/02/2021 12:00:00 - 01/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2978165

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR, SAMANYOLU, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978136

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, BEYAZ LALE, CEM, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEDEF ADASI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YENİBAHAR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE, ÖZDENİZ, İSHAK sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, GÜR, POLAT, VAHDET, ÇAYIR YÜZÜ, ÖZYILDIRIM, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981479

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, BİRKAN, MERAL, SARI LALE, ZAFER, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981480

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978237

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, ORDULULAR, TARABYA BAYIRI, YILMAZ., ŞENEVLER sk bölgelerinde 01/02/2021 11:00:00 - 01/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 ŞUBAT 2021

NO: 2981395

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ADAK, AKGÜN SİLİVRİLİ, AKÇEŞME, ALBAY YUNUS DİRİK, ALİ BOSTANCI, HASAN KORSAN, KIZKAPAN, KUYU, MUSA ÇAVUŞ, RECEPKAPTAN, ZAHİT KAYNAR, ÇUKUR ÇEŞME. sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah HACI PERVANE sk bölgelerinde 01/02/2021 00:30:00 - 01/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981401

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AKİK, GÜZEL, SERBORA sk bölgelerinde 01/02/2021 02:30:00 - 01/02/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981397

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 01/02/2021 10:00:00 - 01/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.