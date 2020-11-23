Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe AYEDAŞ

10 Aralık Perşembe günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de bu konuyla ilgili önemli ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 10 Aralık Perşembe günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 12 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK PERŞEMBE 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: GEMİCİ KAYNAĞI

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: LİSE ALTI

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÇAM LİMANI YOLU

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAHRİYE BAYIRI

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAHRİYELİ İRFAN ADALI

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAHRİYELİ ŞÜKRÜBEY

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAHRİYE HAMAMI

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: LOZAN ZAFERİ

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ŞADİYE

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: DENİZ

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

10:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: YOL

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MIZRAK

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: EMANET

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: DÜZ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KEMALBEY

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KATIRCI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: DOĞANYURT ÇIKMAZI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SOLGUN ÇIKMAZI

17:15 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: VARDAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: MÜJDE ÇIKMAZI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: FİGAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: MERMER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN SUBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERDEM

Mahalle: MERKEZ - Sokak: AHMET YATMAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇANKAYA

Mahalle: MERKEZ - Sokak: MUHTAR HAYRİ NALBANTOĞLU

Mahalle: ELMALI - Sokak: KESER

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI

Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI

Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BİLGE

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASİL

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HARŞİT

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOTAN

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİBAHAR

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİÇERİ ÇIKMAZI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YAŞAR DOĞU

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HATMAN

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: METİN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEŞLİK

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU

Mahalle: ESENKENT - Sokak: NEHİRLİ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÖKSUN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERVİŞ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEVRAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYALI

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMAN ÇIKMAZI

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: TEZHİP

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: PAŞABAHÇE

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: KINALI MURAT

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ŞENEVLER

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CİSİM

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: PİKNİK

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ERENLER

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: HATIRLI

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: MÜŞTAK

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OBA

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ACAR

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKAN

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKAY

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

13:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CENGİZ TOPEL

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BADEMLİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VİLLA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT KARA HALİL

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CESUR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NUR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT BEKİR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARAFAT

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİNİK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MEVZİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DÜLGER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN KAPTAN

09:30 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖRGÜLÜ

Mahalle: İSAKÖY

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ)

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: DUT

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSAKÖY

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSA PAŞA

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ORTAYOL

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: OKUL

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: BAHTİYAR

Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: SOĞULLAR

16:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KUMBABA - Sokak: YONCA

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR

Mahalle: BALİBEY - Sokak: PAPATYA

Mahalle: BALİBEY - Sokak: HUZUR

Mahalle: AĞVA MERKEZ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LEMAN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TOPUZ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: UĞUR MUMCU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FINDIK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GAZİ KARA MUSTAFA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YEŞİLIRMAK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKBAŞAK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT İSMAİL

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇAMLI

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZVATAN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞÜHEDA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: IHLAMUR ÇİÇEĞİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MELİSA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SÜRMELİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ERALP

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NİĞBOLU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TOLGA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ORTA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GAZİ KOCATEPE

Mahalle: GÖÇE - Sokak: DOLMABAHÇE

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

12:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BOSTAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ELALMIŞ

Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖRKEM

Mahalle: TATLISU - Sokak: HÜNER

Mahalle: TATLISU - Sokak: SERVER

Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEKİP

Mahalle: TATLISU - Sokak: TUNCAY

Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU

Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDAĞ

Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ

Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞAHİN

09:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYDINLI

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CİHAT

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BABİL

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ENGİN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HACI

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEBAHATTİN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEÇİL

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HALK

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇAYIRÖNÜ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CELALETTİN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ZEKİ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: RIZIK

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VEFAKAR

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KADİFE

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İHTİŞAM

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TRABLUS

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEHER

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SÜTÇÜ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: 29 EKİM

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞEHİT AHMET ÜVENÇ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SUR

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY

Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KARGI

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NENE HATUN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ERHAN

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.