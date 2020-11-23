Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe AYEDAŞ
10 Aralık Perşembe gününde yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Peki hangi mahallelerde elektrik kesilecek? Elektrik ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre AYEDAŞ elektrik kesintisi...
10 Aralık Perşembe günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de bu konuyla ilgili önemli ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 10 Aralık Perşembe günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 12 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK PERŞEMBE 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: GEMİCİ KAYNAĞI
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: LİSE ALTI
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÇAM LİMANI YOLU
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAHRİYE BAYIRI
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAHRİYELİ İRFAN ADALI
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAHRİYELİ ŞÜKRÜBEY
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAHRİYE HAMAMI
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: LOZAN ZAFERİ
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ŞADİYE
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: DENİZ
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020
10:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: YOL
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MIZRAK
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: EMANET
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: DÜZ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KEMALBEY
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KATIRCI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: DOĞANYURT ÇIKMAZI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SOLGUN ÇIKMAZI
17:15 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: VARDAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: MÜJDE ÇIKMAZI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: FİGAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: MERMER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN SUBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERDEM
Mahalle: MERKEZ - Sokak: AHMET YATMAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇANKAYA
Mahalle: MERKEZ - Sokak: MUHTAR HAYRİ NALBANTOĞLU
Mahalle: ELMALI - Sokak: KESER
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI
Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI
Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BİLGE
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASİL
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HARŞİT
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOTAN
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİBAHAR
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİÇERİ ÇIKMAZI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YAŞAR DOĞU
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HATMAN
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: METİN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEŞLİK
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU
Mahalle: ESENKENT - Sokak: NEHİRLİ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÖKSUN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERVİŞ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEVRAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYALI
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMAN ÇIKMAZI
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: TEZHİP
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: PAŞABAHÇE
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: KINALI MURAT
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ŞENEVLER
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CİSİM
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: PİKNİK
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ERENLER
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: HATIRLI
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: MÜŞTAK
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OBA
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ACAR
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKAN
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKAY
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020
13:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CENGİZ TOPEL
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BADEMLİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VİLLA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT KARA HALİL
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CESUR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NUR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT BEKİR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARAFAT
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİNİK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MEVZİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DÜLGER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN KAPTAN
09:30 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖRGÜLÜ
Mahalle: İSAKÖY
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ)
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: DUT
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSAKÖY
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSA PAŞA
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ORTAYOL
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: OKUL
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: BAHTİYAR
Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: SOĞULLAR
16:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KUMBABA - Sokak: YONCA
Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR
Mahalle: BALİBEY - Sokak: PAPATYA
Mahalle: BALİBEY - Sokak: HUZUR
Mahalle: AĞVA MERKEZ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LEMAN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TOPUZ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: UĞUR MUMCU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FINDIK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GAZİ KARA MUSTAFA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YEŞİLIRMAK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKBAŞAK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT İSMAİL
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇAMLI
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZVATAN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞÜHEDA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: IHLAMUR ÇİÇEĞİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MELİSA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SÜRMELİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ERALP
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NİĞBOLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TOLGA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ORTA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GAZİ KOCATEPE
Mahalle: GÖÇE - Sokak: DOLMABAHÇE
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020
12:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BOSTAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ELALMIŞ
Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖRKEM
Mahalle: TATLISU - Sokak: HÜNER
Mahalle: TATLISU - Sokak: SERVER
Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEKİP
Mahalle: TATLISU - Sokak: TUNCAY
Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDAĞ
Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ
Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞAHİN
09:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYDINLI
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CİHAT
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BABİL
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ENGİN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HACI
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEBAHATTİN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEÇİL
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HALK
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇAYIRÖNÜ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CELALETTİN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ZEKİ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: RIZIK
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VEFAKAR
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KADİFE
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İHTİŞAM
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TRABLUS
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEHER
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SÜTÇÜ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: 29 EKİM
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞEHİT AHMET ÜVENÇ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SUR
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY
Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KARGI
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NENE HATUN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ERHAN
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.