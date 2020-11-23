Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe BEDAŞ

Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlandı. Boğaziçi Elektrik tarafından yapılan dağıtımda, arıza nedeniyle elektriğin olmayacağı ilçe ve mahalleler, saatleriyle birlikte verilirken biz de bu bilgileri haberimizde derledik. İşte 10 Aralık Perşembe elektrik kesintisi detayları...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 12 Aralık Cumartesi 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK PERŞEMBE 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2848399

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844597

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah KÜMBET sk bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2852638

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SILA sk bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2848465

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 678. sk / ÇINAR mah 843., 852., 853., 854., 855., 856., İSTANBUL sk bölgelerinde 10/12/2020 00:01:00 - 10/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2845293

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., 1426., HALKALI sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851154

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1819., 1823., PAZAR sk bölgelerinde 10/12/2020 12:00:00 - 10/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2843683

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CİHAN 1, EBRU, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PAŞA, ÇAYIR 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 140., 141., 142., 143., MAHMUTBEY, MALAZGİRT sk bölgelerinde 10/12/2020 00:01:00 - 10/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843684

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CİHAN sk / HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ARALIK, BAHTİYAR, DAĞLAR, GÜLNİHAL, GÜNEŞLİ 2, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HEREKE, HÜRRİYET, KADIOĞLU, KULOĞLU, MEŞE, NERGİZ, NEŞE, PAMUK ÇIKMAZI, RÜYA, SEDEF, TEKİN, YAKUT 1, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk / ZAFER mah AĞRI, BABAOCAĞI, BAHARGÜLÜ, BEYDAĞI, CEYHAN, GÖLDAĞI, GÜMÜŞ, KUMRULU, TÜRKBEYİ, YEŞİL, ÇALIŞLAR, İPEK 1 sk bölgelerinde 10/12/2020 03:30:00 - 10/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2850160

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ALİŞAN YEDİBAŞLAR, MÜRVETLİ, NURTOPU, OSMAN GÜRER, SAİT KESLER, İSTASYON sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2850161

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce YEŞİLKÖY mah , CÜMBÜŞ, HAVAN, KALEMKAR, KÖY ÇEŞMESİ, LİMAN, MİRASYEDİ, Y. RIHTIM, Y.FIRIN, YEŞİLKÖY İSKELE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ÇAMÖZÜ, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2847318

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah BARIŞ, NEZİH BARUT, ATA, NİSA, BESTE., sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851153

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah İSTASYON CD., bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2848708

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM sk / ŞEHİT MUHTAR mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM AKARCASI, UTARİT sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2848425

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah HADIMKÖY YOLU, MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 10/12/2020 00:30:00 - 10/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848426

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 10/12/2020 04:30:00 - 10/12/2020 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851049

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TARLAKUŞU sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ sk / ULUS mah AKASYA 1, AKSEDİR, BANUHAN, GONCAGÜL, GÜZELYALI, KADER 1, KADIRGA LİMAN, MEHTAP 1, MERAL, MERCAN 2, MERİÇ, MESKEN, MUSTAFA KEMAL 1, MİSKET, NURGÜL, VATAN, ÇIKIŞ, ÇİLEK, ÇİÇEK 4 ÇIKMAZI, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İHSANİYE, İKBAL, İLHAN, İLKER, İMAR, İNCEBEL, İNCİLAY, İNİŞLİ, İSMETPAŞA, İSTANBUL 2, İSTİNYE, İZCİ, İĞDE 1, İŞCAN, İŞLEK sk bölgelerinde 10/12/2020 06:00:00 - 10/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849510

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AŞIK VEYSEL, BAHÇECİK, BAĞÇEŞME, BURAK, GÖNÜL 2, HİLAL 86, KILIÇ ALİPAŞA, PARMAKSIZ, SEDEF, SOYLU, ZİNDE sk / PINARTEPE mah BAŞKENT, ESMERAY, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2848384

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah ADA, ASALET, AÇIKEL, AÇIKGÖZ, BARAN, BAŞÖZ, BURAK ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, DERE YANI, DÜZ, GÖL YOLU, KUMSAL, SEYHAN, ŞAHİNTEPE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020

NO: 2848480

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 792., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 821., 822., 824., 825., 826., 827., 828., 829., BAHADIR, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 10/12/2020 00:01:00 - 10/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848538

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1015., 1020., 1031., 1042., 1043., 1044., 1045., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1056., 1057., 1058., AŞIK VEYSEL, HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 10/12/2020 03:00:00 - 10/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848535

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 309., 311., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 160., 160/1., 161., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, MERCAN, SEYİT ONBAŞI, İNÖNÜ sk / TUNA mah 688. sk bölgelerinde 10/12/2020 03:00:00 - 10/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848541

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 551., 560., 562., 564., 565., MARMARA sk / TURGUT REİS mah 423., 502., 503., 503/1., 504., 505., 506., 506/1., 513., 514., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 523/1., 524., 525., 526., 527., ADEM YAVUZ, KARAOSMANOĞLU, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 10/12/2020 05:00:00 - 10/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848542

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., AYDIN, BARBAROS, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 10/12/2020 05:00:00 - 10/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792514

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.