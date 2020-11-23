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Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe BEDAŞ

BEDAŞ'ın resmi sitesinde yer alan verilere göre, 10 Aralık Perşembe tarihinde İstanbul, Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri belli oldu. Elektrik ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde, mahallelerde elektrik gelecek? İşte Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe BEDAŞ detayları...

Elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe BEDAŞ

Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlandı. Boğaziçi Elektrik tarafından yapılan dağıtımda, arıza nedeniyle elektriğin olmayacağı ilçe ve mahalleler, saatleriyle birlikte verilirken biz de bu bilgileri haberimizde derledik. İşte 10 Aralık Perşembe elektrik kesintisi detayları...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

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BEDAŞ elektrik kesintisi | 10 Aralık Perşembe

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK PERŞEMBE 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848399

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844597

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah KÜMBET sk bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2852638

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SILA sk bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848465

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 678. sk / ÇINAR mah 843., 852., 853., 854., 855., 856., İSTANBUL sk bölgelerinde 10/12/2020 00:01:00 - 10/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2845293

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., 1426., HALKALI sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851154

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1819., 1823., PAZAR sk bölgelerinde 10/12/2020 12:00:00 - 10/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2843683

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CİHAN 1, EBRU, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PAŞA, ÇAYIR 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 140., 141., 142., 143., MAHMUTBEY, MALAZGİRT sk bölgelerinde 10/12/2020 00:01:00 - 10/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843684

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CİHAN sk / HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ARALIK, BAHTİYAR, DAĞLAR, GÜLNİHAL, GÜNEŞLİ 2, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HEREKE, HÜRRİYET, KADIOĞLU, KULOĞLU, MEŞE, NERGİZ, NEŞE, PAMUK ÇIKMAZI, RÜYA, SEDEF, TEKİN, YAKUT 1, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk / ZAFER mah AĞRI, BABAOCAĞI, BAHARGÜLÜ, BEYDAĞI, CEYHAN, GÖLDAĞI, GÜMÜŞ, KUMRULU, TÜRKBEYİ, YEŞİL, ÇALIŞLAR, İPEK 1 sk bölgelerinde 10/12/2020 03:30:00 - 10/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2850160

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ALİŞAN YEDİBAŞLAR, MÜRVETLİ, NURTOPU, OSMAN GÜRER, SAİT KESLER, İSTASYON sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2850161

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce YEŞİLKÖY mah , CÜMBÜŞ, HAVAN, KALEMKAR, KÖY ÇEŞMESİ, LİMAN, MİRASYEDİ, Y. RIHTIM, Y.FIRIN, YEŞİLKÖY İSKELE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ÇAMÖZÜ, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2847318

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah BARIŞ, NEZİH BARUT, ATA, NİSA, BESTE., sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851153

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah İSTASYON CD., bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848708

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM sk / ŞEHİT MUHTAR mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM AKARCASI, UTARİT sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848425

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah HADIMKÖY YOLU, MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 10/12/2020 00:30:00 - 10/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848426

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 10/12/2020 04:30:00 - 10/12/2020 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851049

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TARLAKUŞU sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ sk / ULUS mah AKASYA 1, AKSEDİR, BANUHAN, GONCAGÜL, GÜZELYALI, KADER 1, KADIRGA LİMAN, MEHTAP 1, MERAL, MERCAN 2, MERİÇ, MESKEN, MUSTAFA KEMAL 1, MİSKET, NURGÜL, VATAN, ÇIKIŞ, ÇİLEK, ÇİÇEK 4 ÇIKMAZI, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İHSANİYE, İKBAL, İLHAN, İLKER, İMAR, İNCEBEL, İNCİLAY, İNİŞLİ, İSMETPAŞA, İSTANBUL 2, İSTİNYE, İZCİ, İĞDE 1, İŞCAN, İŞLEK sk bölgelerinde 10/12/2020 06:00:00 - 10/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849510

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AŞIK VEYSEL, BAHÇECİK, BAĞÇEŞME, BURAK, GÖNÜL 2, HİLAL 86, KILIÇ ALİPAŞA, PARMAKSIZ, SEDEF, SOYLU, ZİNDE sk / PINARTEPE mah BAŞKENT, ESMERAY, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848384

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah ADA, ASALET, AÇIKEL, AÇIKGÖZ, BARAN, BAŞÖZ, BURAK ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, DERE YANI, DÜZ, GÖL YOLU, KUMSAL, SEYHAN, ŞAHİNTEPE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848480

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 792., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 821., 822., 824., 825., 826., 827., 828., 829., BAHADIR, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 10/12/2020 00:01:00 - 10/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848538

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1015., 1020., 1031., 1042., 1043., 1044., 1045., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1056., 1057., 1058., AŞIK VEYSEL, HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 10/12/2020 03:00:00 - 10/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848535

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 309., 311., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 160., 160/1., 161., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, MERCAN, SEYİT ONBAŞI, İNÖNÜ sk / TUNA mah 688. sk bölgelerinde 10/12/2020 03:00:00 - 10/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848541

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 551., 560., 562., 564., 565., MARMARA sk / TURGUT REİS mah 423., 502., 503., 503/1., 504., 505., 506., 506/1., 513., 514., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 523/1., 524., 525., 526., 527., ADEM YAVUZ, KARAOSMANOĞLU, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 10/12/2020 05:00:00 - 10/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848542

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., AYDIN, BARBAROS, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 10/12/2020 05:00:00 - 10/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792514

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2847611

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah UZAY sk bölgelerinde 10/12/2020 00:00:00 - 10/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847613

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah AKASYA, ARDIÇ, DEFNE, KARTOPU, LADİN, LEYLAK, MİMOZA sk bölgelerinde 10/12/2020 04:00:00 - 10/12/2020 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843472

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153. sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848388

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 890., 900., 901., 902., 915., 920. sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843639

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 12., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843640

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 12., 13. sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851138

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah AKREP, ARSLAN, AYASOFYA, BAŞAK, KOVA, İPEK, ŞEN sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852630

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ALKIM, DİLFEZA, GÜNDOĞUMU, GÜRGEN 2, KAKTÜS 1, PELİN 1, SARMAŞIK 1, TUNABOYU, YOSUN 1, ZAKKUM 2, ZAMBAK 1, ÇAMLICA 2 sk / KARAAĞAÇ mah YİĞİTTÜRK sk bölgelerinde 10/12/2020 12:00:00 - 10/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852641

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3004., 3137., 3138. sk / OSMANGAZİ mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852640

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 545., 546., 564. sk bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847319

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1052., 1055., 1069. sk bölgelerinde 10/12/2020 13:30:00 - 10/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848548

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.TULUMBA, 2.FIRIN, 2.KAHRAMAN, 2.ÇINAR, KAHVECİ, KAMELYALI, KAZIM KARABEKİR, KOCATEPE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, MELEK, NECATİ MOLDER, SARI ÇEŞME, SARNIÇ, SELAMET ÇIKMAZI sk / GÜZELTEPE mah 1.BAHAR ÇIKMAZI, 1.GÜLERYÜZ, 1.KANARYA ÇIKMAZI, 2.ESEN, 2.KANARYA, AÇIKYÜZ, BARBAROS, DAR, GÜZELTEPE, KAVAKLI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, SAHİL, SETALTI, TEVFİK FİKRET, YENİ, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇIKAN, ÇINAR MERDİVENİ, ÖZBEK, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 10/12/2020 00:05:00 - 10/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848620

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KEKLİK, 1.NEŞE, 1.YILDIZ, 2.KARTAL, 3.IHLAMUR, 3.MEŞE, 4.ÇINAR, BAŞDERE, BELEDİYE, CAMİİ, CUMHURİYET, ESKİ İSTANBUL YOLU, GÖKTÜRK, HACI AHMET, HIZIR, IŞILDAR, KABAN, KIVRIM, MERİÇ, NEHİR, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, REYHANİ, SADIK, SALKIM, TAŞÇI, YEŞİM, YİĞİT, ÇAMGÜZELİ, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/12/2020 01:00:00 - 10/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848623

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, GÖKTÜRK, HACI AHMET, KABAN, TAŞÇI, ÇAMGÜZELİ sk bölgelerinde 10/12/2020 02:00:00 - 10/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848629

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/12/2020 03:00:00 - 10/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2849607

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU, ETHEM EFENDİ, GUREBA HASTANESİ, KAHALBAŞI, MOROVA, PİLİÇ ÇIKMAZI, TATLIPINAR, ÇAYIR MEYDANI, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN, ŞERBETHANE sk bölgelerinde 10/12/2020 00:00:00 - 10/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848549

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1115., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1150/1., 1151., 1179., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1221., KÖROĞLU, MEHMET AKİF, MENDERES sk bölgelerinde 10/12/2020 03:00:00 - 10/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2849007

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah COŞKUN, SAVAŞ sk / TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, MEHTER, SÜVARİ, TOPÇU BİRLİĞİ sk bölgelerinde 10/12/2020 00:00:00 - 10/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2851275

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah BAYKAN, CESARET, GÜNIŞIĞI, TUĞ, UYANIK sk / YAHYA KEMAL mah AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ASMA, BAYKAN, CESARET, DİNÇ, ER, GÜZİDE, ILGAZ, REZENE, TALATPAŞA, TİMUR, YAHYA KEMAL, ÇEKME, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 10/12/2020 09:30:00 - 10/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844505

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah FEVZİ ÇAKMAK, SAHRA, VATAN, ŞAFAKNUR sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2844937

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.MEVLANA, 4.GÜL, 4.KARADENİZ, ALTAY, ARSLAN, AYHAN, KARACAOĞLU, MAGOSA, MUAMMER AKSOY, SUNGUR, TERKOS, TÜRKER, YAŞARDOĞU, YEŞİL, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 10/12/2020 00:01:00 - 10/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844936

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1311., 3.LALE, ERLER, HABİL, KAYALI, MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 10/12/2020 00:01:00 - 10/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844909

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, ERDİR, GONCA, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852401

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853329

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848644

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ERGENE ÇIKMAZI, TUNCA, ZEYTİN, ÖNCELER sk bölgelerinde 10/12/2020 01:00:00 - 10/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848648

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 55. sk bölgelerinde 10/12/2020 03:00:00 - 10/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847337

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah MANDALİNA, MENEKŞE YOLU, MUAMMER, USLU, VATAN, ZAFER, ÇAKIR sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851152

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 125., 162., 164., 166., 167., 168., 169., 170., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852016

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 125., 170., 193., ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ  ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2851045

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AKİK, GÜZEL, SERBORA sk bölgelerinde 10/12/2020 00:30:00 - 10/12/2020 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2850097

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKİDE, ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 10/12/2020 01:00:00 - 10/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851046

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6027., 6046., 6047., 6081., GÜLLER sk bölgelerinde 10/12/2020 01:20:00 - 10/12/2020 02:50:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851047

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3104., 3105., 3106., 3108., 3110., 3111., 3112., 3113., 3114., 3115., 3117., 3118., 3122., 3123., 3124., 3125., 3127., 3128., 3129., 3130., 3131., 3132., 3139., 3141., 3145., 3146., 3147., 3148., 3165., 3187., 3189., 3250., ALTINKÖK sk bölgelerinde 10/12/2020 02:30:00 - 10/12/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2851048

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5012., 604., 6093., 6122., 6128., 6129., 6132., 6133., 6134., 6141., 6143., 6144., 6145., 6147. sk bölgelerinde 10/12/2020 04:30:00 - 10/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848626

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 10/12/2020 09:30:00 - 10/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849002

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 10/12/2020 09:30:00 - 10/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2845306

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk bölgelerinde 10/12/2020 09:30:00 - 10/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2801230

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah HALASKARGAZİ sk / ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HİDAYET, KAYA HATUN, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, ÇİMEN sk / HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, HALASKARGAZİ, ITIR, KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 10/12/2020 00:00:00 - 10/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK 2020 

NO: 2848378

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 129., 130., 134., 88. sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847341

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1399., 1403., 1403/1., 1403/2., 1409., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ elektrik kesintisi | 10 Aralık Perşembe

BEDAŞ elektrik kesintisi | 10 Aralık Perşembe

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

BEDAŞ elektrik kesintisi | 10 Aralık Perşembe

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

 

Berna Akkaya
Editör


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