Elektrik kesintisi 10 Ocak Pazar 2021 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 10 Ocak Pazar 2021 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 12 Ocak Salı 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK PAZAR 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2917402

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah BURÇHAN sk bölgelerinde 10/01/2021 09:00:00 - 10/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917989

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UZUNÇAYIR sk bölgelerinde 10/01/2021 09:00:00 - 10/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916549

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 10/01/2021 10:00:00 - 10/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918331

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 10/01/2021 14:00:00 - 10/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2916464

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah KATİP sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES, CEMAL GÜRSEL sk / BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA sk / OSMANGAZİ mah 2601., 2602., 2604., 2606., 2607., 2608., 2609., 2611., 2616., 2617., 2618., 2619., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2632., 2634., 2646., 2647., 2654., 2657., 2661., 2662., 3119., 3121., 3125., 3127., 3129., 3143., AHMET HAŞİM, ALGÜL, ARI, ASLANAĞZI, AÇELYA, AŞIK, BAHAR, BAHÇE, BARAN, BARIŞ MANÇO, BAŞAK, BESTE, BURÇ, BURÇAK, BUĞDAY, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, DERYA, DESTAN, EFELİK, ESEN, FESLEĞEN, GAZİ, GELİN, GENÇ OSMAN, GÜFTE, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, GÜVEN, HADIMKÖY YOLU, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, ITIR, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KOVA, KOVAN, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, LAVANTA, LİLYUM, LİTYUM, MADIMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET DENİZ KOPUZ, MENDERES, MISRA, MORMENEKŞE, NEZİH, OVA, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETEK, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, SEVGİ, TAYFUN, TAÇ, TEKİN, TUNA, UTKU, VATAN, YASEMEN, YAY, YAZGAN, YENGEÇ, YEŞİLDAĞ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇELENK, ÇEVRE, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, ÖZLEM, ÜÇGÜL, İKİZLER, İLGİN, ŞAFAK, ŞEBBOY, ŞEN, ŞUMNU sk / SAADETDERE mah 4., 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / İSTİKLAL mah GÜLHATMİ sk bölgelerinde 10/01/2021 13:00:00 - 10/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2916529

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1839. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİ YOLU, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GELİŞİM, GENELGE, GEZER, GEZGİN, GÜNDEŞ, GÜNER, ULUDAĞ sk bölgelerinde 10/01/2021 00:01:00 - 10/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2917142

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ŞEHİT YUNUS ÇAÇA sk bölgelerinde 10/01/2021 15:15:00 - 10/01/2021 16:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2903039

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah GÜNBATIMI, KASIRGA, RÜZGAR, SAMYELİ, SEDEF, ŞELALE sk bölgelerinde 10/01/2021 00:00:00 - 10/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2914919

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah RIFAT ILGAZ sk / YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 10/01/2021 10:00:00 - 10/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2918201

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, BEKÇİ, BILDIRCIN, FUADİYE, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MURAT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 10/01/2021 10:00:00 - 10/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2916527

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1119. sk / NİNE HATUN mah 145., 146., 150., 151., 152., 153., 158., 159., 161., 171., 173., PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 10/01/2021 00:01:00 - 10/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916531

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 7., GİYİMKENT 8., TİCARET, VADİ sk bölgelerinde 10/01/2021 04:00:00 - 10/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916530

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69. sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1112., ATIŞALANI sk bölgelerinde 10/01/2021 04:00:00 - 10/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2916463

İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 10/01/2021 09:00:00 - 10/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2884090

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, ALINTERİ ALT, ATÖLYE, EYÜP SULTAN, RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR, TORNACI, İŞGÖREN sk bölgelerinde 10/01/2021 00:01:00 - 10/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

NO: 2902951

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAYMAK sk bölgelerinde 10/01/2021 01:00:00 - 10/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902953

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAYMAK sk bölgelerinde 10/01/2021 02:00:00 - 10/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2914889

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 10/01/2021 00:00:00 - 10/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.