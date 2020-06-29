Elektrik kesintisi 10 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 10 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 10 Şubat Çarşamba İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 10 Şubat Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 AYEDAŞ
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021
11:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: BAKLACI - Sokak: TEMİZ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇİNİLİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GİZLİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AMİR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SIR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TALİH
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: HÜNKAR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: UFUK
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇEMENZAR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHİZE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKSU
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARNAVUTDERE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELİKHAN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ELVAN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKYURT ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ELİT
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DİDİM
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GEYİK
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜLÇİN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BUHARA ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: İKBAL
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MANİDAR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TAHİN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNEŞLİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ULUS
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ABİDE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DOLUNAY ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AFİYET
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ERZİNCAN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHALİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BOSNA
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: LALEZAR ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ETKİN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARA ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ZENCEFİL
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SÜREYYAPAŞA
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ALAGEYİK ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SERHAD ÇIKMAZI
Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI
Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞEHİT SERVET
Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZ
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021
13:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BALÇİÇEĞİ
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAN
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AKASYALI
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇINARLI
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞM
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021
09:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: ÇINAR - Sokak: CUMHURİYET
Mahalle: ÇINAR - Sokak: CİHAT SARAN
Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SÜREYYAPAŞAM
Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: DALYAN
Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: GÜLÇİÇEK ÇIKMAZI
Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET
Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: BESTEKAR ÇIKMAZI
Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SÜREYYAPAŞA ÇIKMAZI
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LAVANTA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖZMEN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BİRİKİM
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OSMANGAZİ
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DEĞİRMEN
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: AHMET YESEVİ
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: POSTANE
Mahalle: POSTANE - Sokak: CESUR
Mahalle: POSTANE - Sokak: SİMA
Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY
Mahalle: POSTANE - Sokak: ÖZGÜ
Mahalle: POSTANE - Sokak: ALTINAY
Mahalle: POSTANE - Sokak: GEZİ
Mahalle: POSTANE - Sokak: AVNİ BEY
Mahalle: POSTANE - Sokak: CAFER BEY
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: PARSELLER - Sokak: SAHUR
Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARADENİZ
Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARAGÖZ
Mahalle: PARSELLER - Sokak: KESİKKAYA
Mahalle: PARSELLER - Sokak: PELİTÖZÜ
Mahalle: PARSELLER - Sokak: ESENLER
Mahalle: PARSELLER - Sokak: SERİN
Mahalle: PARSELLER - Sokak: VURGUN
Mahalle: PARSELLER - Sokak: AYBASTI
Mahalle: PARSELLER - Sokak: BAYDENİZ
Mahalle: PARSELLER - Sokak: ATALAN
Mahalle: PARSELLER - Sokak: BİNNUR
Mahalle: PARSELLER - Sokak: CAFER
Mahalle: PARSELLER - Sokak: CİHANNUR
Mahalle: PARSELLER - Sokak: GÖKÇE
Mahalle: PARSELLER - Sokak: İNCİLER
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FİNANSKENT - Sokak: GAZEL
Mahalle: FİNANSKENT - Sokak: ÖVÜNÇ
Mahalle: FİNANSKENT - Sokak: FİNANS
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3126.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3124.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3131/1.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3127/1.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3121.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3122.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3123.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3125.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3127.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3128.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3129.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3130.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3131.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3133.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3134.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3135.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3136.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3137.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3138.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3139.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3008.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3010.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3004.
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3133/1.
09:00 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SANCAKTAR
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AKDENİZ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: SARAY - Sokak: SİTEYOLU
Mahalle: SARAY - Sokak: ALEMDAĞ
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.