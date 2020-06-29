Elektrik kesintisi 10 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 10 Şubat Çarşamba İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 10 Şubat Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 AYEDAŞ

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

11:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: BAKLACI - Sokak: TEMİZ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇİNİLİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GİZLİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AMİR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SIR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TALİH

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: HÜNKAR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: UFUK

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇEMENZAR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHİZE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKSU

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARNAVUTDERE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELİKHAN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ELVAN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKYURT ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ELİT

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DİDİM

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GEYİK

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜLÇİN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BUHARA ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: İKBAL

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MANİDAR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TAHİN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNEŞLİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ULUS

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ABİDE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DOLUNAY ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AFİYET

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ERZİNCAN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHALİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BOSNA

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: LALEZAR ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ETKİN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARA ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ZENCEFİL

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SÜREYYAPAŞA

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ALAGEYİK ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SERHAD ÇIKMAZI

Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI

Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞEHİT SERVET

Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZ

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

13:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BALÇİÇEĞİ

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAN

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AKASYALI

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇINARLI

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞM

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: ÇINAR - Sokak: CUMHURİYET

Mahalle: ÇINAR - Sokak: CİHAT SARAN

Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SÜREYYAPAŞAM

Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: DALYAN

Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: GÜLÇİÇEK ÇIKMAZI

Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET

Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: BESTEKAR ÇIKMAZI

Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SÜREYYAPAŞA ÇIKMAZI

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LAVANTA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖZMEN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BİRİKİM

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OSMANGAZİ

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DEĞİRMEN

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: AHMET YESEVİ

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: POSTANE

Mahalle: POSTANE - Sokak: CESUR

Mahalle: POSTANE - Sokak: SİMA

Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY

Mahalle: POSTANE - Sokak: ÖZGÜ

Mahalle: POSTANE - Sokak: ALTINAY

Mahalle: POSTANE - Sokak: GEZİ

Mahalle: POSTANE - Sokak: AVNİ BEY

Mahalle: POSTANE - Sokak: CAFER BEY

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: PARSELLER - Sokak: SAHUR

Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARADENİZ

Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARAGÖZ

Mahalle: PARSELLER - Sokak: KESİKKAYA

Mahalle: PARSELLER - Sokak: PELİTÖZÜ

Mahalle: PARSELLER - Sokak: ESENLER

Mahalle: PARSELLER - Sokak: SERİN

Mahalle: PARSELLER - Sokak: VURGUN

Mahalle: PARSELLER - Sokak: AYBASTI

Mahalle: PARSELLER - Sokak: BAYDENİZ

Mahalle: PARSELLER - Sokak: ATALAN

Mahalle: PARSELLER - Sokak: BİNNUR

Mahalle: PARSELLER - Sokak: CAFER

Mahalle: PARSELLER - Sokak: CİHANNUR

Mahalle: PARSELLER - Sokak: GÖKÇE

Mahalle: PARSELLER - Sokak: İNCİLER

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FİNANSKENT - Sokak: GAZEL

Mahalle: FİNANSKENT - Sokak: ÖVÜNÇ

Mahalle: FİNANSKENT - Sokak: FİNANS

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3126.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3124.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3131/1.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3127/1.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3121.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3122.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3123.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3125.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3127.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3128.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3129.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3130.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3131.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3133.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3134.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3135.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3136.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3137.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3138.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3139.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3008.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3010.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3004.

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3133/1.

09:00 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SANCAKTAR

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AKDENİZ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: SARAY - Sokak: SİTEYOLU

Mahalle: SARAY - Sokak: ALEMDAĞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.