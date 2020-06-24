Elektrik kesintisi 10 Şubat Çarşamba 2021 BEDAŞ

10 Şubat Çarşamba günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesintileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde10 Şubat Çarşamba gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

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Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 3000186

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BALCI, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, BOYALIK-BAKLALI, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BUKLE, BÜYÜK ÇİFTLİK, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KORU, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, MEŞELİK, NİŞANTAŞI, OTLUKBELİ, RÜMEYSA, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇAĞLAYAN, ÇINARDERE, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ÜNAL, İNEGÖL, ŞEREF sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, bölgelerinde 10/02/2021 01:00:00 - 10/02/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000206

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AĞAÇ, BAKLALI-HACIMAŞLI, HURMA, KARAKAVAK, KOZALAK, LİMON, MAVERA, NİHAVENT, RABİA, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ÜSTÜNDAĞ, İNCİR sk bölgelerinde 10/02/2021 01:30:00 - 10/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3002321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BALCI, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, BOYALIK-BAKLALI, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BUKLE, BÜYÜK ÇİFTLİK, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KORU, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, MEŞELİK, NİŞANTAŞI, OTLUKBELİ, RÜMEYSA, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇAĞLAYAN, ÇINARDERE, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ÜNAL, İNEGÖL, ŞEREF sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, bölgelerinde 10/02/2021 02:30:00 - 10/02/2021 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3002322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah KANDIRA sk bölgelerinde 10/02/2021 03:00:00 - 10/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2996523

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah , G-36, G-37, G-38, OZANLAR sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000577

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah EREN, G-118, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-191, G-194, G-200, G-792, G-843 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 512., 513., AMASYALILAR sk bölgelerinde 10/02/2021 10:00:00 - 10/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998957

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, MAHİR, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 10/02/2021 11:00:00 - 10/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2997126

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 127., CUMHURİYET, MENDERES sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999011

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1969., 1970., 1981. sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 3003398

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BEYDAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL sk bölgelerinde 10/02/2021 11:00:00 - 10/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2994341

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, AYDOĞDU 1, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR sk bölgelerinde 10/02/2021 00:01:00 - 10/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998865

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 10/02/2021 03:30:00 - 10/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2999117

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE, LALE sk bölgelerinde 10/02/2021 00:00:00 - 10/02/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999118

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE sk bölgelerinde 10/02/2021 03:00:00 - 10/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999119

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FABRİKALAR C, FABRİKALAR ÇIKMAZI, KİREÇ OCAĞI, KİREÇOCAĞI YOLU, YEŞİLSU, İNCİRLİ ÇIKMAZI, İSMAİL EREZ sk bölgelerinde 10/02/2021 05:30:00 - 10/02/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2997204

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 12., ANADOLU, HAYAL, KARADUT, KARDELEN, MANOLYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, RUMELİ, TEVFİK FİKRET, ZAMBAK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 10/02/2021 00:00:00 - 10/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000719

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 10/02/2021 11:00:00 - 10/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000720

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 10/02/2021 14:00:00 - 10/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2997080

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, POLAT sk bölgelerinde 10/02/2021 18:00:00 - 10/02/2021 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2999113

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF sk bölgelerinde 10/02/2021 13:00:00 - 10/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2990401

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, LAKERDACI, OKÇU MUSA, SAVCI BEY ÇIKMAZI, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİŞHANE sk / EMEKYEMEZ mah GÜVEZ, NAZLI HANIM, OKÇU MUSA, TUTSAK, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE İSKENDER, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, DERİCİLER, KEMANKEŞ, NECATİBEY, YUVA sk / YAHYA KAHYA mah ALTI OCAK sk / ŞAHKULU mah MEŞRUTİYET sk bölgelerinde 10/02/2021 00:00:00 - 10/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973183

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah HACI AHMET BOSTANI, MACAR BOSTANI, YENİ BOSTAN sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 3000086

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk bölgelerinde 10/02/2021 09:15:00 - 10/02/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2999957

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2992324

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 580., 581., 589., 600., OĞUZHAN sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997077

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNGÖR, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997078

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 663., 664., MAHMUTBEY, TUNA sk bölgelerinde 10/02/2021 12:00:00 - 10/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 3000205

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2627., 3121. sk bölgelerinde 10/02/2021 00:30:00 - 10/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998600

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3020., 3022., 3024., 3043., 3045., 3046., 3050., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998955

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DİK, SEYİSOĞLU, İDARE, İNCEBEY sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2995658

ISTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EMNİYETTEPE mah sk İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EMNİYETTEPE mah sk bölgelerinde 10/02/2021 03:00:00 - 10/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997290

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2998969

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah KALECİ ÇIKMAZI sk / BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEYH HAMDULLAH sk / EMİN SİNAN mah YENİÇERİLER sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah ÇAMÇAK sk / MOLLA FENARİ mah ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, MESİH MEHMETPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TAVUK PAZARI, VEZİRHANI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İSKENDER BOĞAZI sk bölgelerinde 10/02/2021 00:00:00 - 10/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3001217

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah BÜYÜK SARAY MEYDANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, YUNUS EMRE, İSKENDERAĞA CAMİİ sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2995657

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARADENİZ mah sk bölgelerinde 10/02/2021 00:05:00 - 10/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997087

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995678

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1050., 1051., bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998376

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1045., 1062., 1062/2., 1087., 1106., 1181., 1182., CEBECİ sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk bölgelerinde 10/02/2021 12:00:00 - 10/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2998474

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, BOZKIR, DEFNELİ, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, KEMALİYE, MEYDANCIK, PELİTLİ, SAKA, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 10/02/2021 00:00:00 - 10/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2999109

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, BOYABAT, DR. CEMİL BENGÜ, FİDAN, GÜLEÇ, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, PARLAK, SEVİM, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL KÜMESİ, İLKE sk bölgelerinde 10/02/2021 10:00:00 - 10/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998517

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MARMARA, MASUM, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgelerinde 10/02/2021 12:00:00 - 10/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2998591

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah EMRULLAH EFENDİ, ERAVUTMUŞ, HALKALI, MEHMET AKİF, SÜREYYA, YELDEĞİRMENİ, ÖZLER, ŞEHİT ADEM TAMRAK sk bölgelerinde 10/02/2021 00:01:00 - 10/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998596

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah EMRULLAH EFENDİ, HALKALI sk bölgelerinde 10/02/2021 00:01:00 - 10/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000703

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 4.KARTAL sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2998954

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / MASLAK mah AHİ EVRAN, BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 10/02/2021 01:00:00 - 10/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998932

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, TOPÇU, YİĞİTLER, ŞEN AYDIN sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995682

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ. sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998922

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DAİRE, DEFİNE, KÖYBAŞI, VAPUR İSKELESİ sk bölgelerinde 10/02/2021 10:00:00 - 10/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998923

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah YENİ UYUM SİTESİ sk bölgelerinde 10/02/2021 13:00:00 - 10/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2998878

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, DOKUZLUK, KAMELYA, MEŞELİK, MUHAREBE, TAŞÇI, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇANTA, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998846

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 10/02/2021 10:30:00 - 10/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 2998894

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DAMLA, RAŞİT RIZA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 10/02/2021 01:00:00 - 10/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999950

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -GÜLBAHAR mah Altan Erbulak sokak bölgelerinde 10/02/2021 02:00:00 - 10/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999951

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, OYA, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK, AVNİ DİLLİGİL, BÜYÜKDERE, OYA, SALİH TOZAN sk bölgelerinde 10/02/2021 03:00:00 - 10/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000090

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, FINDIK, GÜMÜŞHANE sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU, AYDIN, AÇELYA, CAMİ 2, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜNEŞ 1, GÜRÜN, HUDUT, KAMELYA, KUYU, MANDIRA, ORKİDE, PIRLANTA, RÜZGAR, SEÇKİN, TÜRKMEN, VEFA POYRAZ, YILDIZ, ÇAM, ÖLÇEK sk bölgelerinde 10/02/2021 10:00:00 - 10/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999104

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, SAMANYOLU, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 10/02/2021 12:00:00 - 10/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT 2021

NO: 3000000

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk SULTANGAZİ ilce MERKEZ- YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDU bölgelerinde 10/02/2021 09:00:00 - 10/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.