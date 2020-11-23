Elektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ

11 Aralık Cuma 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 11 Aralık Cuma 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 12 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 13 Aralık Pazar 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK CUMA 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN

Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI

Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİ TEPESİ

Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS

Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ

Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI

Mahalle: MADEN - Sokak: ÇARKIFELEK

Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR

Mahalle: MADEN - Sokak: HANIMELİ

Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇARKIFELEK

Mahalle: NİZAM - Sokak: FİŞEKHANE

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: YAVUZ SELİM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜLERYÜZ ÇIKMAZI

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEKKÖY

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SELMAN ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SAMİ ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MESUT

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: RIDVAN

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: GÜLDALI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: TEPETARLA YOLU

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

14:10 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DR. ESAT IŞIK

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

14:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇAĞDAŞ

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HUZURTEPE

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EKİN

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ADEM YAVUZ

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BADEM

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAZGÜLÜ

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SÜREYYAPAŞA BAŞIBÜYÜK YOLU

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASANAĞA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İLHAM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DEDEBAYIR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KASIM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KONAK

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASGÜL

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

09:30 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU

Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KANDIRA AĞVA YOLU

Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BUCAKLI

Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇEKEK ÇIKMAZI

Mahalle: GÖÇE - Sokak: İBNİ SİNA

Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖÇE

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: BALİBEY

Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAVANLI

Mahalle: BALİBEY - Sokak: AĞLAYANKAYA

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ORHUN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ESEN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: NURİ İYEM

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ANKARA

Mahalle: BALİBEY - Sokak: EKİN

16:30 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: AĞVA MERKEZ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AHMET YESEVİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET_1

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PARK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SARRAF

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SOYDAN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARAKÖY

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ GELİNCİK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DOKTOR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HENDEK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PASAJ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KUZEY

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HASRET

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DİRAYET

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜZELYALI

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖĞRETMENLER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SAĞLIK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜLNAZ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KORKUT BEY

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: IHLAMUR ÇİÇEĞİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HATIRA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: RIHTIM

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZÇİÇEK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DENİZ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CİHANNUR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CANSEVER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VAKIF

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PLAJ

14:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: AĞVA MERKEZ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKKAVAK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YENİ CAMİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CENGİZ TOPEL

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ALPER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: POSTACI HASAN UZUN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FİGEN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BOSNA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İLGİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KUZEY

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ILICA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İSMAİL DİNÇER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LİSE YOLU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ADALAR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ANAYURT

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HAZERFAN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MUŞEBAK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ AKASYA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NOSTALJİ

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: POLİGON

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ŞİİR

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: USTA

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ÜSKÜP

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: BALKAN

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: GÖKÇİN

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ÇOBANGÜLÜ

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

11:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DOĞANAY

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ GELİNCİK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BARAJYOLU

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.