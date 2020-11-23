Elektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ
AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 11 Aralık Cuma günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.
11 Aralık Cuma 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 11 Aralık Cuma 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
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Elektrik kesintisi 12 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 13 Aralık Pazar 2020 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK CUMA 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN
Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI
Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİ TEPESİ
Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS
Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ
Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI
Mahalle: MADEN - Sokak: ÇARKIFELEK
Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR
Mahalle: MADEN - Sokak: HANIMELİ
Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇARKIFELEK
Mahalle: NİZAM - Sokak: FİŞEKHANE
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: YAVUZ SELİM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜLERYÜZ ÇIKMAZI
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEKKÖY
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SELMAN ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SAMİ ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MESUT
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: RIDVAN
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: GÜLDALI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: TEPETARLA YOLU
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
14:10 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DR. ESAT IŞIK
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
14:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇAĞDAŞ
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HUZURTEPE
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EKİN
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ADEM YAVUZ
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BADEM
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAZGÜLÜ
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SÜREYYAPAŞA BAŞIBÜYÜK YOLU
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASANAĞA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İLHAM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DEDEBAYIR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KASIM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KONAK
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HASGÜL
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
09:30 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KANDIRA AĞVA YOLU
Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BUCAKLI
Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇEKEK ÇIKMAZI
Mahalle: GÖÇE - Sokak: İBNİ SİNA
Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖÇE
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: BALİBEY
Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAVANLI
Mahalle: BALİBEY - Sokak: AĞLAYANKAYA
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ORHUN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ESEN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: NURİ İYEM
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ANKARA
Mahalle: BALİBEY - Sokak: EKİN
16:30 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AHMET YESEVİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET_1
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PARK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SARRAF
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SOYDAN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARAKÖY
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ GELİNCİK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DOKTOR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HENDEK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PASAJ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KUZEY
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HASRET
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DİRAYET
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜZELYALI
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖĞRETMENLER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SAĞLIK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜLNAZ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KORKUT BEY
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: IHLAMUR ÇİÇEĞİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HATIRA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: RIHTIM
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZÇİÇEK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DENİZ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CİHANNUR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CANSEVER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VAKIF
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PLAJ
14:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKKAVAK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YENİ CAMİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CENGİZ TOPEL
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ALPER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: POSTACI HASAN UZUN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FİGEN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BOSNA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İLGİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KUZEY
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ILICA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İSMAİL DİNÇER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LİSE YOLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ADALAR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ANAYURT
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HAZERFAN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MUŞEBAK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ AKASYA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NOSTALJİ
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: POLİGON
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ŞİİR
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: USTA
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ÜSKÜP
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: BALKAN
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: GÖKÇİN
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ÇOBANGÜLÜ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020
11:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DOĞANAY
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ GELİNCİK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BARAJYOLU
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.