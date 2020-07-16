Elektrik kesintisi 11 Aralık Cuma 2020 BEDAŞ

BEDAŞ, 11 Aralık 2020 Cuma günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 11 Aralık 2020 Cuma 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...

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Elektrik kesintisi 12 Aralık Cumartesi 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 13 Aralık Pazar 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK CUMA 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2853924

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BEYREK, HASAN HÜSEYİN, MUAZZEZ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ERCÜMENT, KATRE, ORUÇ REİS, TEKCAN, TERAZİ, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853333

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AHBAP, CANTÜRK, DEVA, DİLRUBA, HANDEGÜL, KILIÇALP, MALKOÇ, MEHVEŞ, MİKAİL, MİRCAN, SEYMEN, SIDIKA, TATLIPINAR, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853942

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah TOPAÇ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, CANDANER, ENSAR, ILICA, MERDİVEN, MERMER, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELSEBİL, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2848429

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KADER, KILIÇ, KUTLU, LİMON, ÇİÇEK sk bölgelerinde 11/12/2020 00:30:00 - 11/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853961

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, BABADAĞ, BAYRAK, DEYİM, EMNİYET, MEHMETÇİK, SİMGE, ÇAMLIDERE sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853318

İSTANBUL AVCILAR ilce YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, CANSU, G-100, G-117, G-118, G-119, G-120, G-121, G-122, G-123, G-124, G-125, G-126, G-164/1, G-166, G-210, G-212, G-213, G-214, G-562, G-563, G-565, G-574, G-575, G-576, G-577, G-578, G-579, G-580, G-581, G-582, G-583, G-591, G-592, G-593, G-594, G-595, G-596, G-650, G-76, G-77, G-801, G-845, GAZİ, ŞEHİT ADEM GÜNEY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 3. sk bölgelerinde 11/12/2020 10:00:00 - 11/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852635

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BAJDAR, BELDE, CUMHURİYET, DENİZKÖŞKLER, YANIK, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, HARMANYERİ, MARMARA, MERKEZ CAMİ sk bölgelerinde 11/12/2020 13:00:00 - 11/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2853608

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1434. sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848418

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1485., 1486., 1489. sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852475

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1403., 1404., 1405., 1406., 1407., 1409., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1344., 1360. sk bölgelerinde 11/12/2020 12:00:00 - 11/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2843685

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah TAŞKIN sk / ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, FATİH, KANDİLLİ, MANAVGAT, MİMARSİNAN 1, SERİK, TEPECİK sk bölgelerinde 11/12/2020 00:01:00 - 11/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843686

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, KOR, ÇINAR sk bölgelerinde 11/12/2020 03:30:00 - 11/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853655

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah DENİZ 1, HAN, KIZILELMA, KIZILIRMAK, UZAY sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 134., 136., 137., 138. sk bölgelerinde 11/12/2020 11:00:00 - 11/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852611

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, BİNDALLI, KARABURUN, MAHMUTBEY, ÇAMLI sk bölgelerinde 11/12/2020 13:00:00 - 11/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2853915

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce ŞENLİKKÖY mah AKASYA, BUKET, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, FLORYA, HÜRRİYET, ÇEVRE sk bölgelerinde 11/12/2020 12:00:00 - 11/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2841299

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KARŞIYAKA sk bölgelerinde 11/12/2020 09:30:00 - 11/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853321

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ALİYA İZZET BEGOVİÇ sk. ÇINARLI., bölgelerinde 11/12/2020 13:00:00 - 11/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020



NO: 2842630

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, DENİZ, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, PAPATYA, SEVGİ, SİREN, TAN, TAÇ, UMUT, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020



NO: 2849346

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah ALAKAYA, AY, AYDIN, AÇANGÜL, BATI TRAKYA, BAYRAK, BAYRAM, BAĞLAR, BEREKET, CAN, CİHAN, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, ER, ERKAN, FÜSUN, GALİP, GAMZE, GARDENYA, GAYRET, GÜLSEN, HUZUR, KAHRAMAN, KANARYA, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MÜMTAZ, NURLU, SAMET, SANCAK, SARMAŞIK, SERDAR, SÜTÇÜ İMAM, UMUT, VADİ, YAPRAK, YEŞİM, ZEKİ MÜREN, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇINARALTI, ÇİLEK, ÖZLEM, ÖĞRETMEN, İNKILAP, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 11/12/2020 04:30:00 - 11/12/2020 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843471

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BESTE, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, LOKUM, ORUÇ GAZİ, SULTAN FATİH, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, AKŞEMSETTİN, ARŞIN, ASUMAN, AY, BATI TRAKYA, BAYRAK, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMAN, DUMLUPINAR, DUYGUM, EFE, ELMAS, ELVAN, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, YILDIRIM, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, İDİL, İKRAM, İNAN, İNCİR, İNKILAP sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK, KÖPRÜ, İMAR sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843470

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 11/12/2020 13:30:00 - 11/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020



NO: 2853348

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, FERAY, FETİH, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KAPAKLI, KUMRU, KUĞU, OLTU, ULU CAMİ, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖZAY, ÖZAYDIN, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 11/12/2020 00:30:00 - 11/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853349

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/12/2020 01:30:00 - 11/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853179

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk / KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848385

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, DAMLA, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, RUŞEN, SAĞLAM, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, ZEREN, ÇARDAK, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853609

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/12/2020 12:00:00 - 11/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020



NO: 2792532

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020



NO: 2849416

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 11/12/2020 00:00:00 - 11/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849420

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 11/12/2020 04:00:00 - 11/12/2020 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843641

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 12., 13., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843642

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 12., 13., 19., ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848397

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 890., 900., 901., 902., 915., 920. sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah MUTLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk / YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 447., KEMAL PAŞA sk / ZAFER mah 124., 125. sk / İNCİRTEPE mah 241., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 257., 258., 261., 262., 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 285., ATALAY, KEMAL PAŞA, OKURLAR, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 369., 374. sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852634

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 11/12/2020 10:00:00 - 11/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852362

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 742., 751., 762., 769., 780., 783., 784., 797., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 698., 699., 700., 710., GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 11/12/2020 12:00:00 - 11/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847326

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1655., 1638., 1640. sk., ATATÜRK BULVARI bölgelerinde 11/12/2020 13:30:00 - 11/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2844511

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CAN, 1.GONCA, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 4.ÇİMEN, BURGAZ YOLU, GÖKTÜRK, HAYAL, KABAN, LAVANTA, MİS, NAKIŞ, YUMAK, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 11/12/2020 10:00:00 - 11/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2848551

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1146., 1147., 1148., 1149., 1151., 1158., 1159., 1160., 1168., 1168/1., 1169., 1170., 1171., 1204., 1205/1., 1212., 1213., 1214., 1215., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1222/1., 1223. sk bölgelerinde 11/12/2020 00:05:00 - 11/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848553

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1129., 1130/1., 1131., 1156., 1157., 1162., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 11/12/2020 03:00:00 - 11/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2847342

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 542., 556/2., 556/3., GALERİ sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2849008

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ANİBAL, BAĞLAR, MEHMET AKİF, NURCAN, ÇEKİRDEKSİZ, ŞAHİKA sk bölgelerinde 11/12/2020 00:00:00 - 11/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849010

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 11/12/2020 03:00:00 - 11/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852193

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ EFE ÇIKMAZI, ALİ RUHİ BOZKIR, EFE sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852194

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ÇARŞI sk bölgelerinde 11/12/2020 10:00:00 - 11/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852739

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah CÖMERTTÜRK, RASİM PAŞA, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 11/12/2020 10:00:00 - 11/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852192

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADEM YAVUZ, MALAZGİRT, ÇAMLAR sk bölgelerinde 11/12/2020 11:00:00 - 11/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852787

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANAĞA sk bölgelerinde 11/12/2020 12:00:00 - 11/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020



NO: 2848635

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, ECE, KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 11/12/2020 01:00:00 - 11/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852078

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜZELDERE sk / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ADA, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYAZI, AKŞEN, ALTINDAL, AMAÇ, AMBER, ANIT, ANT, ARDIÇ, ARMAĞAN, ASIM, ATILGAN, ATLI, AYLA, AZMİ, AZİZ, AŞKIN, AŞİYAN, FATİH, GÜLŞAH, GÜMÜŞHANE, GÜNDAY, GÜZELDERE, KAVİM, LOKMAN, NURTANESİ, ÖZER sk bölgelerinde 11/12/2020 03:00:00 - 11/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848649

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT DURSUN BAKAN, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 11/12/2020 03:00:00 - 11/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020



NO: 2844949

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah İMSAN SANAYİ SİTESİ 1. sk / İNÖNÜ mah 1.KOCATEPE, 1313., 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, 3.MENEKŞE, 3.YILDIRIM, 4.GÜL, ARSLAN, AYHAN, BURSA, DUMANGÜR, KINALI, MUAMMER AKSOY, SAZLI, SEYMEN, TERKOS, TIR GARAJI YOLU, YILDIRAY, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 11/12/2020 00:01:00 - 11/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844950

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KIZILKAYA, 3.GÜNEŞ, 3.OKUL, ALAGEYİK, BEYAZEL, CENK, ERLER, HABİL, MUAMMER AKSOY, OKAY, SEDA sk bölgelerinde 11/12/2020 00:01:00 - 11/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844920

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, ERDİR, GONCA, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852438

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, OTEL, ŞENEL sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853962

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah SÖNMEZ sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853328

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah EBABİL, NERGİS, NİLÜFER, TOMURCUK, İSTASYON sk / KANARYA mah 2.KIRLANGIÇ, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgelerinde 11/12/2020 13:00:00 - 11/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020



NO: 2848650

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah HANIMELİ, KARACAOVA, NİLÜFER, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 11/12/2020 01:00:00 - 11/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848655

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, DOĞANBEY, FUŞTAN, HANIMELİ, KARACAOVA, NİLÜFER, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KAYIN, ORMAN, ORMANCILAR ÇIKMAZI, ORTA SELVİ, TAŞ KONAKLARI, YUKARI DERE sk / KEMER mah ALAY, BEYAZ PAPATYA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, SERÇE ÇIKMAZI, SÜLÜNLER, VALİDE SULTAN, YONCALIK, YÜZYIL IŞIL, ÇAMLIK YOKUŞU, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 11/12/2020 03:00:00 - 11/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848557

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah BOSTANCI, EMİRGAN KORU, PALMİYE, PAPATYAM, TUNCAY ARTUN, ÖZBAHAR sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2844421

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATILGAN, FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, MEKKENUR CAMİ, OKUL , ON KASIM, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020



NO: 2850109

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, KAVAKLI, KÜPELİ ÇIKMAZI, MİSKET ÇIKMAZI, SES, ÇİZGİ sk bölgelerinde 11/12/2020 01:00:00 - 11/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853365

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah CİBALİ, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZKANLAR sk bölgelerinde 11/12/2020 03:30:00 - 11/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853153

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848431

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk bölgelerinde 11/12/2020 09:30:00 - 11/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2849003

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÜLBABA, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA sk bölgelerinde 11/12/2020 09:30:00 - 11/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848628

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 11/12/2020 09:30:00 - 11/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853102

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk bölgelerinde 11/12/2020 09:30:00 - 11/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2801231

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DERE, KÜÇÜK BAHÇE sk / MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, HACI MANSUR, HALASKARGAZİ, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ, SAMANYOLU, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 11/12/2020 00:00:00 - 11/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK 2020

NO: 2852381

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 134., 136., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 11/12/2020 12:00:00 - 11/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

NO: 2844526

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 07/12/2020 05:00:00 - 07/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848604

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 104., 107/1., 108/2., 109., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR sk bölgelerinde 07/12/2020 09:00:00 - 07/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.