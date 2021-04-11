Elektrik kesintisi 11 Nisan Pazar 2021 BEDAŞ başlığı vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yer aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri detaylıca haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN PAZAR 2021

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3471605

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, TÜRKSOY, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, KADİM, KIBRIS, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/04/2021 01:00:00 - 11/04/2021 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471613

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, TÜRKSOY, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, KADİM, KIBRIS, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/04/2021 01:00:00 - 11/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471838

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE, HAKKI İLERİ, VİZE sk bölgelerinde 11/04/2021 02:00:00 - 11/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471821

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk / ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, BURÇHAN, HADIMKÖY-İSTANBUL, MISIR, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 11/04/2021 02:00:00 - 11/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471815

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, DİKMEN, EBEDİ, FASIL, HAŞİM, HEYBETLİ, HIZIR, HÜRMET, HİSAR, HİZMET, IŞIL, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEHTER, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, RAHMET, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İFTİHAR, İHLAS, İMAR, İMREN, İRFAN sk / ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HADIMKÖY-ÖMERLİ, HATIRA sk bölgelerinde 11/04/2021 02:00:00 - 11/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476777

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, TÜRKSOY, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, KADİM, KIBRIS, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/04/2021 02:00:00 - 11/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476784

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, SONBAHAR, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, TÜRKSOY, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, KADİM, KIBRIS, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/04/2021 03:00:00 - 11/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471597

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKYAYLA, ALYAPRAK, ATANUR, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, DEMİRTÜRK, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KAYYUM, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, NARDALI, ONBAŞI, REŞADİYE, SAİT, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3476369

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 903., 904., 912., 916., 923., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 11/04/2021 00:01:00 - 11/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3476713

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk /ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER, DEMİRKAPI, HÜDAVERDİ, KARABAL, LEVENTLER, RESNELİ, TÜRKİŞ, VANKULU, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT BAHÇE, ÇAMLIK ÇEŞME, ÜNALDI sk bölgelerinde 11/04/2021 00:00:00 - 11/04/2021 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477273

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ARSLAN, DEMİRYOLU, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, YASEMİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU sk bölgelerinde 11/04/2021 01:00:00 - 11/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476730

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, AKSU OSMANİYE YOLU, AKSUN ÇIKMAZI, FAZIL KAYIKÇI, FİLDAMI, FİLDAMI ARALIĞI, FİLDAMI ÇIKMAZI, GENCER, PULLUK sk bölgelerinde 11/04/2021 02:00:00 - 11/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3450333

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418489

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ENSAR sk bölgelerinde 11/04/2021 10:00:00 - 11/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3477309

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3118. sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477294

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 112., 116., 122., 134., 136., 138., 140., 144., 162., 176., 178., 186., 37., BAŞKENT, HAKİMİYET, KUBİLAY, MALAZGİRT sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451033

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477287

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/04/2021 13:00:00 - 11/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3451152

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, HARİCİYE KONAĞI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/04/2021 00:30:00 - 11/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3476379

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 319. sk / NİNE HATUN mah 124., 125., 126., 127., 128., 129., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 154., AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 11/04/2021 00:01:00 - 11/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476380

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., 1136., BÜLBÜL, ORHANGAZİ, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk / KEMER mah 903., 912., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 924/1., 925., 926., 926/1., 930., 946., BÜLBÜL, KEMER, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 11/04/2021 02:00:00 - 11/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476374

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 872., 873., 874., 875. ÇIKMAZ, 876., 876/1., 877., 878., 879., MEHMET AKİF İNAN sk / HAVAALANI mah FERMAN, FORMA, FORUM, FOTO, FUZULİ, FİŞEK, GÜLBAHÇE, GÜLCAN, GÜLDÜRÜ, GÜLEÇ, GÜLYÜZÜ, GÜLÇİMEN, MEHMET AKİF İNAN, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 11/04/2021 02:00:00 - 11/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476381

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1115., 1117., 1121., 1123., 1124., 1125., 1125/1., 1126., 1127., FERHATPAŞA, ORHANGAZİ sk / YAVUZ SELİM mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 11/04/2021 04:00:00 - 11/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476375

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 157., 158., 160., 161., 162., MERCAN, SEYİT ONBAŞI sk bölgelerinde 11/04/2021 04:00:00 - 11/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476378

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 571., 571/1., 572/1., 573., 574., 574/1., 575., 576., 576/1., 578., 592., 624., AYDIN, OĞUZHAN sk / TURGUT REİS mah 498., 499., 500., 501., 502., 503., 504., ADEM YAVUZ, ÇENGEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 11/04/2021 06:00:00 - 11/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3417463

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk bölgelerinde 11/04/2021 00:00:00 - 11/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3469329

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1344., 1538. sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451046

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1824., 1826., 1827., 1828., 1830., 1929., 2051., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1818., 1819., 1820., 1821., 1822., 1929., 2007., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah HACI BAYRAM VELİ sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah TUNÇ sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477293

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477283

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3424333

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CEMAL GÜRSEL, ORHAN VELİ sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3462319

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 11/04/2021 09:00:00 - 11/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3468356

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ESEKAPI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, KERESTECİ VELİ, MÜCEVHER, NECEF, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, TARSUSLU CAMİİ, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, EVLİYA ATA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, KEŞKEKÇİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, PİLAVCI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, VANİ DERGAHI, VEZİR, YAPAĞI, YAYLA, YAYLAK, YONCALI, ZİYA GÖKALP, ÇARIKHANE, ÖKSE, ÖMER SEYFETTİN, İLYASZADE, ŞAİR MEHMET EMİN sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, ÇEVRE TİYATROSU sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, PAZAR TEKKESİ, SEF bölgelerinde 11/04/2021 03:00:00 - 11/04/2021 03:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3468355

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ESEKAPI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, KERESTECİ VELİ, MÜCEVHER, NECEF, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, TARSUSLU CAMİİ, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, EVLİYA ATA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, KEŞKEKÇİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, PİLAVCI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, VANİ DERGAHI, VEZİR, YAPAĞI, YAYLA, YAYLAK, YONCALI, ZİYA GÖKALP, ÇARIKHANE, ÖKSE, ÖMER SEYFETTİN, İLYASZADE, ŞAİR MEHMET EMİN sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, ÇEVRE TİYATROSU sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, PAZAR TEKKESİ, SEF bölgelerinde 11/04/2021 03:00:00 - 11/04/2021 03:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3477327

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, CEVİZ, FATİH, KAYACIK, LADİN, NAZIM, YILDIRIM, ZAFER, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 11/04/2021 12:00:00 - 11/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471956

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, OKÇU, SAADET, SANCAK sk bölgelerinde 11/04/2021 15:00:00 - 11/04/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471943

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah FERAH, GAMZE, MİNE, SAADET, SANCAK, TEKİN sk bölgelerinde 11/04/2021 15:00:00 - 11/04/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471952

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah FERAH, SAADET, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 11/04/2021 15:00:00 - 11/04/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3439937



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah CAMİİ ARALIĞI sk / RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, BAHARİYE, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAL, BALLICA ÇIKMAZI, CAMİ ARALIĞI ÇIKMAZI, GÜN ARALIĞI, HALİM PAŞA, HİSARLI SALİHBEY, HİSARÜSTÜ MEZARLIK, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, KARANFİL ÇAYI, KORE OKUL ALTI, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 3., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ, RUMELİHİSARI BİLİNMEYEN, SELVİLİ, SEVGİ, TÜRKAN ŞORAY, YALDIZ sk bölgelerinde 11/04/2021 01:00:00 - 11/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN 2021

NO: 3471837

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/4., 24/5., 25/2., 25/8., 27/1., 27/4., 27/7., 27/7. ÇIKMAZ, 28/5., 65/3. sk bölgelerinde 11/04/2021 01:00:00 - 11/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.