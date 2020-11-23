11 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 12 Ocak Salı 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 13 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK PAZARTESİ 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021PAZAR

NO: 2917245

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, AGAH, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BOSTANCI, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMLUPINAR, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HAKİM, HAMİDİYE, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, KAPTANPAŞA, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, LALELİ, MERİH, MEŞALE, MEŞEDİBİ, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, PEKMEZCİ, PREVEZE, SEKMEN, SENCER, SIĞLA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TUNCER, TÜMEN, ULUBEY, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAVRUCAK, YAVUZER, YAZGÜLÜ, YAZMA, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YUVA, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZGEM, ÖZGÜN, ÖZLER, ÜRGÜP, İLKNUR sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, AFRA, ALPEREN, ALPTEKİN, ALTINDAL, ALTINÖZÜ, ALİCENAP, ALİYE, ASLANTAŞ, AYÇİÇEK, AZADE, AZİME, AZİMLİ, AĞADERE, BAHARDALI, BATU, BELİĞ, BİHTER, BİLGEN, CANBERK, CAVİDAN, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, CİRİT, DEMİRAY, DİLBER, ERGÜL, ERGÜNER, ERGİN, ERSEN, FATİH, FERİT, FINDIKZADE, GAZA, GAZEL, GÖL, GÜLNAME, GÜLSULTAN, GÜLZAR, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KADİR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUL, KÖSE, LİLA, MEHPARE, MU bölgelerinde 11/01/2021 03:00:00 - 11/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917300

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL sk / TAŞOLUK mah AKBABA, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917187

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918352

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2914918

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 11/01/2021 08:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917146

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, CAMİ, MEKTEP sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2917754

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 29., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1244., 1327., CUMHURİYET, KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah 127., 86., ATATÜRK, CUMHURİYET, MENDERES sk bölgelerinde 11/01/2021 00:01:00 - 11/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916544

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 169., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., 290., 291., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 11/01/2021 00:01:00 - 11/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916546

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk bölgelerinde 11/01/2021 04:00:00 - 11/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916545

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 11/01/2021 04:00:00 - 11/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859756

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1745., BİRLİK, VELİOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917063

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916497

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917910

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 185., 188., 189., 197., 198., 199., 200., 201., 220., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 11/01/2021 11:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919478

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1579., 1584. sk bölgelerinde 11/01/2021 12:10:00 - 11/01/2021 18:10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2919464

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, FATİH, İMREN sk bölgelerinde 11/01/2021 10:30:00 - 11/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918417

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, KOÇ, MOLLA, SÖNMEZ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CANAN, CEM SULTAN, CEYLAN, CİVELEK, HÜSEYİN TONYALI, MEHTAP, MERCAN, MIZRAK, ORTAÇ, SOĞANLI, SULTAN, ÇİMEN sk bölgelerinde 11/01/2021 00:30:00 - 11/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918439

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, HÜRRİYET 1, KOÇ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CAN, CANAN, CEM SULTAN, CENGAVER, CENGİZ, CEYLAN, CONKER, COŞKULU, CUMHUR, CİVANMERT, CİVELEK, MEHTAP, MIZRAK, ORTAÇ, ÇAĞATAY, ÇİMEN, ÇİÇEKÇİ, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 11/01/2021 04:00:00 - 11/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917014

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇAVUŞPAŞA, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2917062

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 11/01/2021 03:30:00 - 11/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2915208

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah MİLLİYET sk bölgelerinde 09/01/2021 09:00:00 - 09/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2917350

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, DR. BEDİİ GORBON, YAŞMAK SIYIRAN sk / EVLİYA ÇELEBİ mah BEDRETTİN, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917354

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah SAKIZ AĞACI, SERDAR ÖMERPAŞA, VİŞNECİ sk / ÇUKUR mah KARAKURUM, MERMER, SAKIZ AĞACI sk bölgelerinde 11/01/2021 13:30:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.