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  3. Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi 2021 BEDAŞ

Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 11 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi 2021 BEDAŞ

11 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 12 Ocak Salı 2021 BEDAŞElektrik kesintisi 12 Ocak Salı 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi BEDAŞ

Elektrik kesintisi 13 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞElektrik kesintisi 13 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK PAZARTESİ 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021PAZAR

NO: 2917245

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, AGAH, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BOSTANCI, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMLUPINAR, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HAKİM, HAMİDİYE, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, KAPTANPAŞA, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, LALELİ, MERİH, MEŞALE, MEŞEDİBİ, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, PEKMEZCİ, PREVEZE, SEKMEN, SENCER, SIĞLA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TUNCER, TÜMEN, ULUBEY, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAVRUCAK, YAVUZER, YAZGÜLÜ, YAZMA, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YUVA, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZGEM, ÖZGÜN, ÖZLER, ÜRGÜP, İLKNUR sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, AFRA, ALPEREN, ALPTEKİN, ALTINDAL, ALTINÖZÜ, ALİCENAP, ALİYE, ASLANTAŞ, AYÇİÇEK, AZADE, AZİME, AZİMLİ, AĞADERE, BAHARDALI, BATU, BELİĞ, BİHTER, BİLGEN, CANBERK, CAVİDAN, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, CİRİT, DEMİRAY, DİLBER, ERGÜL, ERGÜNER, ERGİN, ERSEN, FATİH, FERİT, FINDIKZADE, GAZA, GAZEL, GÖL, GÜLNAME, GÜLSULTAN, GÜLZAR, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KADİR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUL, KÖSE, LİLA, MEHPARE, MU bölgelerinde 11/01/2021 03:00:00 - 11/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917300

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL sk / TAŞOLUK mah AKBABA, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917187

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918352

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2914918

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 11/01/2021 08:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917146

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, CAMİ, MEKTEP sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2917754

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 29., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1244., 1327., CUMHURİYET, KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah 127., 86., ATATÜRK, CUMHURİYET, MENDERES sk bölgelerinde 11/01/2021 00:01:00 - 11/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916544

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 169., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., 290., 291., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 11/01/2021 00:01:00 - 11/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916546

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk bölgelerinde 11/01/2021 04:00:00 - 11/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916545

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 11/01/2021 04:00:00 - 11/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859756

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1745., BİRLİK, VELİOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917063

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916497

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917910

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 185., 188., 189., 197., 198., 199., 200., 201., 220., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 11/01/2021 11:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919478

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1579., 1584. sk bölgelerinde 11/01/2021 12:10:00 - 11/01/2021 18:10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2919464

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, FATİH, İMREN sk bölgelerinde 11/01/2021 10:30:00 - 11/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918417

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, KOÇ, MOLLA, SÖNMEZ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CANAN, CEM SULTAN, CEYLAN, CİVELEK, HÜSEYİN TONYALI, MEHTAP, MERCAN, MIZRAK, ORTAÇ, SOĞANLI, SULTAN, ÇİMEN sk bölgelerinde 11/01/2021 00:30:00 - 11/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918439

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, HÜRRİYET 1, KOÇ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CAN, CANAN, CEM SULTAN, CENGAVER, CENGİZ, CEYLAN, CONKER, COŞKULU, CUMHUR, CİVANMERT, CİVELEK, MEHTAP, MIZRAK, ORTAÇ, ÇAĞATAY, ÇİMEN, ÇİÇEKÇİ, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 11/01/2021 04:00:00 - 11/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917014

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇAVUŞPAŞA, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2917062

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 11/01/2021 03:30:00 - 11/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2915208

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah MİLLİYET sk bölgelerinde 09/01/2021 09:00:00 - 09/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2917350

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, DR. BEDİİ GORBON, YAŞMAK SIYIRAN sk / EVLİYA ÇELEBİ mah BEDRETTİN, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917354

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah SAKIZ AĞACI, SERDAR ÖMERPAŞA, VİŞNECİ sk / ÇUKUR mah KARAKURUM, MERMER, SAKIZ AĞACI sk bölgelerinde 11/01/2021 13:30:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER  ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2916532

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 3., GİYİMKENT 4., GİYİMKENT 5., GİYİMKENT 6., GİYİMKENT 7., GİYİMKENT 8., TİCARET, VADİ sk / TURGUT REİS mah 433. sk bölgelerinde 11/01/2021 00:01:00 - 11/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917053

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917054

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 244., 246. sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2917012

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah 916., 946., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2884081

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, BESTEKAR, BÜLBÜLDERE, EMİN, GÖÇMENLER, GÜZELYOL, KARLITEPE, KEVSER, MARTIKUŞU, ORDU, RAHMET, TAFLANLI, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI, ŞAHİNLER sk / SARIGÖL mah ÇINARCIK, ÇİÇEKLİTEPE sk bölgelerinde 11/01/2021 00:01:00 - 11/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916554

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 11/01/2021 00:05:00 - 11/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917835

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah BARAKA, HÜLYA, HÜRRİYET, KARADENİZ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ULUBATLI sk / SİLAHTARAĞA mah 1.SAMET, 1.YENİ ÇIKMAZI, 2.MEHTAP, 5.CAMİİ, ALTIN ORDU (ORDU), BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BESTEKAR HACI ARİFBEY, CANSU, KARADENİZ, MERCAN YOKUŞU, MUHSİN YAZICIOĞLU, PINAR, SİLAHTARAĞA, UĞUR, YURT, İKİZLER YOKUŞU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917760

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 11/01/2021 11:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2919467

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah HALİÇ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah CİNGÖZ, FODLACI, HALİÇ, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2916555

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUYULU, SANCAKLI, SOKULLU MEHMETPAŞA sk / ŞEMSİPAŞA mah 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 32., 48., 51., 52., 53., 54., 55., 57., KÜÇÜKKÖY, LÜTFÜ AYKAÇ, MARAŞ, SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgelerinde 11/01/2021 03:00:00 - 11/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2918003

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN, TAŞÇI sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİZGİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, TAŞÇI, YASİN, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917995

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917944

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah BAKAY, BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BARUT, BASKIN, BAYRAKTAR, BEDEN, BOSTANCI, BOYRAZ, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BİLGİÇ, BİLLUR, BİRİCİK, EBABİL, KAĞITHANE BARBAROS, MELİK, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, YEŞİL, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2021 10:30:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2918128

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 11/01/2021 00:01:00 - 11/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918132

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 11/01/2021 00:01:00 - 11/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2916115

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, KUĞU, KİLYOS sk / ZEKERİYAKÖY mah YENİ UYUM SİTESİ sk bölgelerinde 11/01/2021 08:30:00 - 11/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917032

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah KIRKLAR sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İNCE sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917026

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah KETENDERE sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917863

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY sk / ÇAYIRBAŞI mah ATATÜRK OKULU, BAHÇEKÖY, SIRMAÇ, ÇAYIR MEZARLIK, ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917024

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk .Akzambak sokak bölgelerinde 11/01/2021 15:00:00 - 11/01/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2918628

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI, ÖNDER sk bölgelerinde 11/01/2021 00:30:00 - 11/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918629

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7050., DEREBOYU, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 11/01/2021 02:30:00 - 11/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2917352

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN sk bölgelerinde 11/01/2021 11:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

      

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 OCAK 2021

NO: 2917192

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1429/4., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917757

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi BEDAŞ

Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi BEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi BEDAŞ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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