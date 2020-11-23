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Elektrik kesintisi 11 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

AYEDAŞ, 11 Şubat Perşembe gününde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından yayımladı. Bu doğrultuda biz de haberimizde Anadolu yakasındaki elektrik kesintilerini Elektrik kesintisi 11 Şubat Perşembe AYEDAŞ başlığı altında derledik.

Elektrik kesintisi 11 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

11 Şubat Perşembe günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 11 Şubat Perşembe günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 11 Şubat Perşembe AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 AYEDAŞ 

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK
Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARDELEN

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında    

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TURGUT ÖZAL

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BİRKAN
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KOCAÇAM
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: DORUK
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOSTAN

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SAKA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: CENK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KASIMPATI
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GEYİK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GİRİT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İZCİ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TANYERİ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALTINOVA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NENE HATUN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SEREN

Elektrik kesintisi 11 Şubat Perşembe AYEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Elektrik kesintisi 11 Şubat Perşembe AYEDAŞ

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 11 Şubat Perşembe AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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