Elektrik kesintisi 11 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 11 Şubat Perşembe 2021 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 3004842

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 11/02/2021 00:00:00 - 11/02/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3004847

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 11/02/2021 01:30:00 - 11/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3004850

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 11/02/2021 03:00:00 - 11/02/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3004854

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 11/02/2021 04:30:00 - 11/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2996525

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-38, G-40, G-76, OZANLAR sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2998868

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 11/02/2021 00:01:00 - 11/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998882

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2623. sk bölgelerinde 11/02/2021 03:30:00 - 11/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997083

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 428. sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005046

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 11/02/2021 11:00:00 - 11/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2998470

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, CAN sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999036

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah OĞUZHAN 1 sk / ZAFER mah DALYAN sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998471

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KUŞ, KÖYCEĞİZ, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 11/02/2021 12:00:00 - 11/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2999120

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ, PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 11/02/2021 00:00:00 - 11/02/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999121

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ, DEFNE, PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 11/02/2021 03:00:00 - 11/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2997205

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADNAN KAHVECİ, ANADOLU, DÜLEK, KAZIM KARABEKİR, KOCATEPE, LEYLAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, RUMELİ, SARDUNYA, SARMAŞIK, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 11/02/2021 00:00:00 - 11/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 3005482

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, MERCAN, ORDU, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005501

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, KINALIADA sk bölgelerinde 11/02/2021 10:00:00 - 11/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2997167

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEREİÇİ, OKÇULAR YOLU, SOLAK ÇEŞME, İLK DURAK sk / PİRİPAŞA mah DEREİÇİ, ECDAT, ERGANUH, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, GÖKTUĞ ÇIKMAZI, KALAYCI BAHÇE, SOLAK ÇEŞME, YILDIRIM, İLK DURAK, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2998947

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AKASYA 3, BAYIR 1, DUMAN, ESKİ CAMİ, GÖLKAYA, GÜL 4, RÜZGARGÜLÜ, SARAY 2, ZAMBAK 6 sk bölgelerinde 11/02/2021 08:30:00 - 11/02/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000047

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKŞİT, AYDENİZ, AYÇİÇEĞİ, BARLAS, BAYBORA, BERİVAN, ÇERKEZ, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 11/02/2021 09:15:00 - 11/02/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2997081

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 268., 269., 272., 273., 276., 277., 278/1., 279., 285., 286. sk / TUNA mah 671., 675., 676., 677., 678., 683., 686., 687., 688., 689., 693., 694., 726., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., BAĞCILAR, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEŞ sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2992328

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 600., BARBAROS sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 3000207

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ZİYA GÖKALP, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 11/02/2021 00:30:00 - 11/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998602

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3039., 3046., 3048., 3135., 3136., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005307

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1455., 1458., ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 11/02/2021 10:00:00 - 11/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000578

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 620., 625., 628., 629. sk bölgelerinde 11/02/2021 10:00:00 - 11/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 3000099

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE, ASUDE, CELEBOĞLU, DÜĞMECİLER sk / İSLAMBEY mah 1.BAYILDIM ÇIKMAZI, BAYILDIM, HZ. HALİD, TAHTAMİNARE, TAHTAMİNARE BOSTANI, ZEMZEM, İSLAMBEY sk bölgelerinde 11/02/2021 00:01:00 - 11/02/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000100

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BALIKÇI BAKKAL, FAHRİ KORUTÜRK, KIRKMERDİVEN sk / İSLAMBEY mah ARGAÇ, ARİFPAŞA, BALIKÇI BAKKAL, BALİBABA ÇIKMAZI, BÜLBÜLDERE, FAHRİ KORUTÜRK, KANUN, NİGARİ, İSLAMBEY, İSLAMBEY MEKTEBİ, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 11/02/2021 00:01:00 - 11/02/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000102

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah DÜĞMECİLER, DÜŞ ÇIKMAZI, GÖZDAĞI, KARA SÜLEYMAN TEKKE, TAHTAMİNARE , VESİLE ÇIKMAZI, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK sk / İSLAMBEY mah DÜĞMECİLER, KARA SÜLEYMAN TEKKE, TAHTAMİNARE, TAHTAMİNARE BOSTANI sk bölgelerinde 11/02/2021 03:30:00 - 11/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000103

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah FAHRİ KORUTÜRK, KORUTÜRK ÇIKMAZI sk / İSLAMBEY mah BALİBABA ÇIKMAZI, DİPÇİK, FAHRİ KORUTÜRK, HAMAM ÇIKMAZI, ZEMZEM sk bölgelerinde 11/02/2021 03:30:00 - 11/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997086

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah EDİRNEKAPI RAMİ, EYÜP SULTAN, HACI BİLGİN , RIZA UZUN, ÇAYCILAR sk / DÜĞMECİLER mah ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah BARİKA, EYÜP SULTAN, ÇAYIR, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 11/02/2021 18:00:00 - 11/02/2021 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 3005443

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah DİLMAÇ, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NURETTİN TEKKESİ sk / DERVİŞ ALİ mah CANFEDA CAMİİ, DİLMAÇ, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NUREDDİN TEKKESİ sk bölgelerinde 11/02/2021 12:30:00 - 11/02/2021 14:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005444

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ELİF LAMET, HACI EVLİYA CAMİİ, MEVLANAKAPI, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI sk bölgelerinde 11/02/2021 14:00:00 - 11/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2995661

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1187., CEBECİ sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk bölgelerinde 11/02/2021 03:00:00 - 11/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 3001505

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI sk / MERKEZ mah ATATÜRK, AYDINLAR, BAYRAKTAR, BAĞ, BAĞCI, BAĞLAR, ERİKLİ, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, KEMALİYE, PELİTLİ, ŞEHİT ER AYHAN KOCAMAN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 11/02/2021 00:00:00 - 11/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000636

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 11/02/2021 04:00:00 - 11/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 3006408

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah SEYİR sk / HARMANTEPE mah CAFER, EVLEK, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah ALACA, ALKILIÇ, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, CEYHAN, DEFNENAZ, DİVAN, EVREN, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN, GEYLANİ, GÖL, GÜLESER, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HATMİ, HAYIRLI, HOŞGÖR, HOŞSADA, HÜRMET, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KINIK, KIVILCIM, KIYIBOYU, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MUŞTA, NAMIK KEMAL, NANE, OKÇULAR, OZAN, PAŞAZADE, SELİM, SUADİYE, TELLİTURNAM, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÇATALTEPE, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞAH, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk bölgelerinde 11/02/2021 10:00:00 - 11/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005541

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BALDIRAN, BAĞCI, BAĞIMSIZ sk bölgelerinde 11/02/2021 10:00:00 - 11/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997260

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, KAĞITHANE BARBAROS sk bölgelerinde 11/02/2021 10:00:00 - 11/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999111

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BAYIRCA, KALE, YAMAÇ, ÖZCAN, İŞLER sk bölgelerinde 11/02/2021 10:00:00 - 11/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998521

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah CANAN sk / ÇELİKTEPE mah GÜZELDERE sk bölgelerinde 11/02/2021 12:00:00 - 11/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2998599

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İNÖNÜ mah sk bölgelerinde 11/02/2021 00:01:00 - 11/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998598

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KORUTÜRK sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.ENFES, 1.GÜR, 1.UFUK, 1306., 2.ÇİMEN, 3.AŞIK VEYSEL, YASİN sk bölgelerinde 11/02/2021 00:01:00 - 11/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000704

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, TURAN SEÇKİN sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005441

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 11/02/2021 10:00:00 - 11/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2999069

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER, IŞILDAK, ORMANADA sk bölgelerinde 11/02/2021 01:00:00 - 11/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999071

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk / KUMKÖY mah BÜYÜKKAVAK, DALYAN BURNU, FINDIKLI GEÇİT, KAYAALAN, KÜÇÜKKAVAK, NERGİZ, PÜRENLİ, UYUM, ÇAĞLAYANKAYA, ÇUKUR sk bölgelerinde 11/02/2021 01:00:00 - 11/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995684

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ADA, GÜLCE, PROF. DR. AYKUT BARKA sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998943

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah AKINCI, KAPLICALAR, LALE., REFORM, SAMANYOLU, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998924

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 106., 107., 108., 110., 117., 125., 170., 171., 172., 206., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI, HADIMKORU YOLU, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995685

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, BAYRAK, TABYALAR, YAMAN sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005333

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah GÜRSEL, HASAN TAHSİN, MAREŞAL sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005337

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah GÜRSEL, MAREŞAL, SELVİM sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2998880

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005170

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KINALI VADİ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUHTEŞEM, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 11/02/2021 09:30:00 - 11/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3003266

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 11/02/2021 10:00:00 - 11/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998848

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞUHAN, SULUCA, YAZICI, İNCESU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DOĞUHAN sk bölgelerinde 11/02/2021 10:30:00 - 11/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2999979

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 11/02/2021 01:00:00 - 11/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999980

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah ELİF, EREN 1, OYA, SALİH TOZAN, ÇİÇEKLİ BAHAR sk bölgelerinde 11/02/2021 02:00:00 - 11/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999986

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, UYSAL, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN sk bölgelerinde 11/02/2021 03:00:00 - 11/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999107

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3006409

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KASAP sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 2995660

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2042., 2239., 2245. sk / UĞUR MUMCU mah 2237., 2238., 2239., 2256., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., G, H sk bölgelerinde 11/02/2021 00:05:00 - 11/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995680

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1252., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1270LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/02/2021 09:00:00 - 11/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ŞUBAT 2021

NO: 3002775

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 80., 86., 86/1., 87. sk / ÇIRPICI mah MODABAĞ 4 sk bölgelerinde 11/02/2021 02:00:00 - 11/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005471

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 11/02/2021 16:00:00 - 11/02/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.