Elektrik kesintisi 12 Nisan Pazartesi 2021 BEDAŞ başlığı vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili tüm bilgileri haberimizde detaylıca derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN PAZARTESİ 2021

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3477716

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALTINYAYLA, AYBARS, BAKİNAZ, BENDE, BİLGİNUR, ERDENER, GAYRET, GÖKSEL, HÜMA, KIZILCA, MELEK, MEMLEKET, REFAH, TÜRKSOY, ZEYCAN, İTİBAR sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, ALTÜRK, AYŞİN, BAKANAY, BEZİROĞLU, BÜLENT, BİROL, GÜRSES, HÜMA, KUBBE, MELİH, NAZDAR, NECİP, NECİP FAZIL, NURGÜN, NİZAM, SAYDAM, SOYDAŞ, SİMYA, TALİMHANE, YAVUZAY, YEŞİLKIR, YÜCEDAĞ, ÖZSOY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 12/04/2021 01:00:00 - 12/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472139

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 12/04/2021 02:00:00 - 12/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3478323

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AMİRAL, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVİN, FREZYA, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 12/04/2021 03:00:00 - 12/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477701

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYDIN SAYILI, GAMZELİ, GÖKÇEAĞAÇ, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, TAFLAN, ULUBATLI, YAHYA KEMAL, ÇARDAK, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah AKGÜN, ALADAĞ, ATASEVEN, AYDIN SAYILI, AYŞEN, BAYAR, BAĞDAT, DİLA, DİNÇTÜRK, GÖZCÜ, MAKUL, MEŞE TARLA, TANSU, URAL, YAHYA KEMAL, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah GÜRLÜKDERE, KAVUN sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480006

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah GÖL, ÇARŞIBAŞI, ÖDÜL sk / YAVUZ SELİM mah BAŞKALE, DOĞANYOL, EFLAK, HALAY, KALAMIŞ, KIBRIS, MARMARA, YURDAKUL sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480598

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SAHİL sk / YENİKÖY mah BEYAZ YASEMİN, EBRU, EGE, GÜLHAN, HAKİMİYET, KARADENİZ, OKYANUS, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, ÇAKABEY, İSHAK PAŞA sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477710

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BEYREK, DOĞANTEPE, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, PEŞREV, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ATATÜRK, EGEMEN, ENSAR, KATRE, SÜKUT, TERAZİ, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 12/04/2021 12:00:00 - 12/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477712

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah MİNBER, YÜKSEK OKUL, ÖVÜNÇ sk bölgelerinde 12/04/2021 14:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477714

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk bölgelerinde 12/04/2021 16:00:00 - 12/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3470789



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3479728



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 44., 50., 51., 53. sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3480354

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1623. sk / MAHMUTBEY mah 2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 12/04/2021 05:00:00 - 12/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479801

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 12/04/2021 06:30:00 - 12/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477247

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BOZKURT 1, BOZKURT ÇIKMAZI, EFELER 1, KAYANTAŞ, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6., TAÇ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 204., 210., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 239., 240., 241., 242., 245., 246. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/1., 6/2. sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480353

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET YESEVİ, EGE, ERHAN, GÖRGÜLÜ, HÜR, HÜR ÇIKMAZI, KARABURUN, KORKUT, MAHMUTBEY, SERHAT, ÇAMLI, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÖRS, ÜÇEVLER sk / ZAFER mah BAHARİSTAN, BAĞLARBAŞI, BÜNYAN, COŞARSU, CİHANGİR sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479779

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARABURUN, ÇAMLI sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3477282

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., AY, CAMİ, ERİK, GÖKTEPE, KUŞKONMAZ, OSMANLI, UĞUR, YAN YOL, ÇETİN, ÖRNEK, ŞEREF sk bölgelerinde 12/04/2021 00:01:00 - 12/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477278

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTAY, ELMALI, MELEN sk bölgelerinde 12/04/2021 00:01:00 - 12/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477284

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah UĞUR sk bölgelerinde 12/04/2021 00:01:00 - 12/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480603

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472132

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3477405

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, OKUTAN, TRİKOCULAR, ULUBATLI HASAN, ÇEVREYOLU sk bölgelerinde 12/04/2021 00:01:00 - 12/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477404

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA, TAŞLIK sk bölgelerinde 12/04/2021 00:01:00 - 12/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477407

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, DEMET, ENVERPAŞA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, KARDEŞ, KÜLTÜR, MERCAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, VATAN, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 12/04/2021 04:00:00 - 12/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477406

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah GÜN, HİSAR, KAPLAN, KARACA, KARADENİZ, MEHMETÇİK, TUNA, ULUHAN, UZUN, UÇAK, VARNA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/04/2021 04:00:00 - 12/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480257

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 58. sk bölgelerinde 12/04/2021 11:00:00 - 12/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480260

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 10., 12., KAMİL sk bölgelerinde 12/04/2021 12:00:00 - 12/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3477296



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 128., 148., 150., 186., 188., 194., 35., 41., HARAMİDERE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SANCAKTAR, YAKUPLU sk bölgelerinde 12/04/2021 13:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3418949

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, MEZARLIK YOKUŞU, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah DEDE, KARANFİL, ÇAVUŞ, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471567

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, AKİK, ANBAR, DİK, MÜRDÜM, MÜRVER, OKÇU MUSA, PORSUK, TENHA, TUTSAK, YANIK KAPI, YENİ MERDİVEN, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3480377

İSTANBUL CATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ASKER, ATÖLYE, AYAZMA, AYVALIDERE, BAYRAK, BESİM, BETÜL, BEY, BEŞİR ÇIKMAZI, ELBASAN, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLAY ÇIKMAZI, GÜLBERK ÇIKMAZI, GÜLBEYAZ ÇIKMAZI, GÜLCAN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN, GÜLHANE, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, KADIKÖY, KARADAYI, KOOPERATİF, KÜTÜPHANE, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, SELANİK, SEYFİ DEMİRSOY, SOĞUKÇEŞME, TÜRKAN ÇIKMAZI, TÜRKER, YAR ÇIKMAZI, İNCEĞİZ, İNCİRLİ, ŞELALE sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477230

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ATATÜRK, BAHTİYAR, BAYIR, MANİSA, PAŞA, SELVİ ÇIKMAZI, VEZİR FERHATPAŞA, ÇAYIR, ÇİMEN sk / KALEİÇİ mah FETİH sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3398422

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 332., 337., PİRİ REİS sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476350

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 670. sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480200

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 155., 156., AZİZİYE, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480073

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1019., 1042., 1043. sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480222

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah AKSARAY sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477258

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 781. sk / KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1014., 1015., 1016., 1018., 1019., 1020., 1021., 1023., 1023/1., 1025., 1037., 1041., 1042., 1043., ATIŞALANI, BAHADIR, KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY, ULUBATLI, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 12/04/2021 14:00:00 - 12/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3477207

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., ATALAY, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480388

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1824., 1826., 1827., 1828., 1830., 1929., 2051., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1818., 1819., 1820., 1821., 1822., 1929., 2007., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah HACI BAYRAM VELİ sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah TUNÇ sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480400

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU, ARMAĞAN, EFSANE, HAYAT, LALEZAR, PELİN, UMUT, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471566

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1106., 1107., 1111., 1112., 1113. sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3451039

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 12/04/2021 00:05:00 - 12/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451048

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 12/04/2021 01:30:00 - 12/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451051

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 12/04/2021 03:00:00 - 12/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3451053

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 12/04/2021 04:30:00 - 12/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477231

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KAHRAMAN, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk / SAKARYA mah NERGİS sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479872

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.ÇAKMAK, 2.FİLİZ, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, FIRIN, GÜMÜŞ, KARTAL, SAFİR, TUNÇ sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ESEKAPI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, KERESTECİ VELİ, MÜCEVHER, NECEF, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, TARSUSLU CAMİİ, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, EVLİYA ATA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, KEŞKEKÇİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, PİLAVCI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, VANİ DERGAHI, VEZİR, YAPAĞI, YAYLA, YAYLAK, YONCALI, ZİYA GÖKALP, ÇARIKHANE, ÖKSE, ÖMER SEYFETTİN, İLYASZADE, ŞAİR MEHMET EMİN sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, ÇEVRE TİYATROSU sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, PAZAR TEKKESİ, SEF bölgelerinde 12/04/2021 03:00:00 - 12/04/2021 03:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3473326

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, ASMALI AKTAR, BAŞBAKKAL, BAŞBAKKAL MEYDANI, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, DİNGİL, ELİF LAMET, GÜMÜŞ ÇAYIRI, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, HATİP, HATİP 1. ÇIKMAZI, HATİP 2. ÇIKMAZI, KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ, KALEDİBİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ, KATİP MURAT CAMİİ, KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI, KEMİKLİ BURUN, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, LALEZADE, MELEK HATUN, MELEK HATUN CAMİİ, MELEK ÇEŞMESİ, MEVLANAKAPI, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, ONBAŞI, SELAMAĞASI, SEZAİ HASAN, SİMKEŞ CAMİİ, SİMKEŞ MEVKİİ, TOPKAPI KARAKOLU, TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI, TURGUT ÖZAL MİLLET, VAK'A-NÜVİS, YAYLA, ZAĞARCIBAŞI, ÇINGIRAK, ÇORLULU ALİPAŞA, İSKENDERAĞA CAMİİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SİGORTACI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / MİMAR HAYRETTİN mah NEVİYE, SUCU BAKİ sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALYANAK, BOSTANİÇİ, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, MECİTBEY, MİSMARCI 1., UZUN HALİL, UZUN YUSUF CAMİİ, UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VEZİR, YAYLA, YAYLAK, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / TOPKAPI mah AYDIN, BÂYEZİDAĞA FIRINI, BÂYEZİDAĞA MEKTEBİ, BÂYEZİDAĞA YAĞHANE, EMİN MOLLA, HALLAÇ HASAN, HALLAÇ HASAN ARALIĞI, HOŞGÖRÜ, KALAYCI ALİ, KARATAY, KAYNATA, KUYULU ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ HASAN, PAŞA MEYDANI, PAŞA ODALARI, RÜZGAR, SULUKULE, TOPKAPI, TOPKAPI BOSTANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, İZMİRLİ NİYAZİ, İZMİRLİ NİYAZİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/04/2021 03:00:00 - 12/04/2021 03:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471440

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah BEZM-İ ALEM, DR. AHMETPAŞA, GUREBA HASTANESİ, MÜRETTİP, OĞUZ KAAN ÇIKMAZI, ÖRDEK KASAP ÇIKMAZI, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3477242

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1117., 1209., 1209/1., HAMİDİYE, MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471399

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472058

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, EYNESİL, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3477536

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah BAYINDIR, CEVİZLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, KANAT, KARADENİZ, LALEZAR, MENDERES, TAŞLIK, YAMAÇ sk bölgelerinde 12/04/2021 00:00:00 - 12/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471876

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, METE, NAZIM ERTEN sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480265

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah CAM, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK sk / HAZNEDAR mah ARAS, LATİF, MERİÇ, OSMANPAŞA, POSTA, RÜZGARLI sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480642

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN BAKKAL, BAYRAMPAŞA, ERHAN, GAZİ OSMAN PAŞA, GÖREN, POYRAZ, SAKIZ, SARAY, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, YENİ, ZÜBEYDE HANIM, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ, İKRAM sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3479874

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR sk / YEŞİLCE mah AYDINLAR sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AYAZCA, FAZIL KAFTANOĞLU, ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479881

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, HAYRAN, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk / TALATPAŞA mah GÖZÜAYDIN sk / YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk bölgelerinde 12/04/2021 15:00:00 - 12/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3477658

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, NERGİZ sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477646

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 2.TOLGA, KARANFİL, KEMALPAŞA, ZEYTİN sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477421

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 833. YANYOL, BEYAZ YALI sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3471602

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ORMANADA sk / ZEKERİYAKÖY mah FIRAT., GÖKTÜRK, KİLYOS., TARAKÇI sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477256

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah SAKLIBAHÇE, ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR, ŞEHİT TEVFİK İNAN sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472035

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKKAYA, ARABA YOLU, ARAS, DALGIÇ, DOĞRU, DUMAN, FİZAN ÇIKMAZI, KEFELİ BAYIRI, KÖROĞLU, TABYA, TURNA sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3476770

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ATEŞ ÇİÇEĞİ, YONCALI ÇIKMAZI, ÇELİK, İBRİŞİM ÇIKMAZI, İNCİ ÇİÇEĞİ sk / YENİKÖY mah İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.) sk bölgelerinde 12/04/2021 14:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472036

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSU YOKUŞU, ARABA YOLU, DALGIÇ, FAHRETTİN ASLAN OKULU, MURAT SİTESİ, OKUL sk bölgelerinde 12/04/2021 14:00:00 - 12/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471592

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah KASIMPATI sk bölgelerinde 12/04/2021 15:00:00 - 12/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3472053

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2199., 2200., 2201., E sk bölgelerinde 12/04/2021 09:00:00 - 12/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3450911

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 12/04/2021 12:00:00 - 12/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471827

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2070., 2133., 2148., 2149., 2151., 2152., 2154., 2155., 2157., 2211., 2215., 2216., 2217., D, E, F, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 12/04/2021 13:00:00 - 12/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN 2021

NO: 3480407

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56., BEKİR SUBAŞI sk / YEŞİLTEPE mah 55/4., 56., 56/1., 56/3., 56/6. sk bölgelerinde 12/04/2021 01:00:00 - 12/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.