Elektrik kesintisi 12 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ
AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 12 Ocak Salı günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 12 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.
12 Ocak Salı 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 12 Ocak Salı 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 OCAK SALI 2021 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 OCAK 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 OCAK 2021
12:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: KANLICA - Sokak: BARIŞ MANÇO
Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KÖRFEZ
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FINDIK
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 OCAK 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KÖŞK
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BİLİM
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER
Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER
Mahalle: SUADİYE - Sokak: BERNA
Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 OCAK 2021
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DEDEPAŞA
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: IHLARA VADİSİ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 OCAK 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: BULGURLU
Mahalle: BULGURLU - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR ÇEŞMESİ
Mahalle: BULGURLU - Sokak: KİREÇFIRINI
Mahalle: BULGURLU - Sokak: MİLLİ
Mahalle: BULGURLU - Sokak: SERCAN
Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÇETİN
Mahalle: BULGURLU - Sokak: DERVİŞOĞLU
Mahalle: BULGURLU - Sokak: KÜÇÜK
Mahalle: BULGURLU - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR
Mahalle: BULGURLU - Sokak: HÜKÜMDAR
Mahalle: BULGURLU - Sokak: AYGÜL
Mahalle: BULGURLU - Sokak: HACILAR
Mahalle: BULGURLU - Sokak: İZZETTİNBEY
Mahalle: BULGURLU - Sokak: KISA
Mahalle: BULGURLU - Sokak: YERLİOĞLU
Mahalle: BULGURLU - Sokak: SAĞLAM
Mahalle: BULGURLU - Sokak: DERE
Mahalle: BULGURLU - Sokak: ZAFER
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.