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  3. Elektrik kesintisi 12 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 12 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ

Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 12 Şubat Cuma günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Elektrik kesintisi 12 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ

12 Şubat Cuma günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 12 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 12 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT CUMA 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3003107

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AVİZE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KOPAN, LEVENT, MUHTAR KAZIM AKGÜL, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005933

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKPINAR, BAYRAK, EMNİYET, ESKİ İSTANBUL, SAKİN, SÜPHAN, TARIM, TEMEL, YOLUÇ sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk / ŞAHİNTEPE mah ESKİ İSTANBUL, KARTAL, KURBAN, TÜRKER, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996526

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-33, G-36 sk // bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3007304

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, CENGİZ, FIRIN, MENEKŞE sk bölgelerinde 12/02/2021 13:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2998890

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/02/2021 00:01:00 - 12/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998891

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/02/2021 03:30:00 - 12/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998892

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 12/02/2021 05:15:00 - 12/02/2021 06:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000105

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 177., 180., 186., 187. sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000088

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 44., 47. sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3007728

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KADİFE, SAKIP SABANCI, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005393

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, PİRİNÇ, SELİN, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3006025

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah TEKİN sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005392

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH sk bölgelerinde 12/02/2021 11:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3006118

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, KÜÇÜK ÇINAR, MANOLYA, SÜMBÜL 1, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 12/02/2021 12:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2999122

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah DR. REMZİ KAZANCIGİL sk bölgelerinde 12/02/2021 00:00:00 - 12/02/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000648

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah sk bölgelerinde 12/02/2021 03:00:00 - 12/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ12 ŞUBAT 2021

NO: 2997214

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATLAS, DOST, DİCLE, ENGİN, ESMER, GÜRSES, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KARDELEN, KAZIM KARABEKİR, KOZALAK, MEDENİYET, RUMELİ, SAFRAN, SIĞIRYOLU, TATARCIK YOLU, TELLİ, TEVFİK FİKRET, TOHUM, TUNA, TUNCA, TURGUT ÖZAL, YEŞİLAY, YONCA, ZÜMRÜT, ÇAMALTI, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk bölgelerinde 12/02/2021 00:00:00 - 12/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005947

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 12/02/2021 11:00:00 - 12/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005957

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 12/02/2021 14:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3005144

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE GEDİĞİ, SEKBANLAR, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005147

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ sk bölgelerinde 12/02/2021 11:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021 

NO: 3007830

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA, AYTEKİN, EBRU, ERDİNÇ, FEDAİ, ONURLU, SİNEM, UFUK, VENÜS, ZİYA GÖKALP, İHSAN sk bölgelerinde 12/02/2021 11:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3005212

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, BÖĞÜRTLEN, DEFNE, DEMİRKIRAN, DOĞANAY, DÖNEM, ERDEMLİ, FATİH SULTAN, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KAYA, KESKİN, KILIÇ, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇINAR, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KAPTANPAŞA mah BÜYÜK SİNAN PAŞA, KALAFATÇI YUSUF, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KAYABAŞI, MOR SÜMBÜL, MÜRÜVVET, PİYALE MEKTEBİ, RESNE, REİS, SOBACI, SİNAN PAŞA YUMAK, TABAN, YUMAK sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 12/02/2021 00:00:00 - 12/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3000095

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk bölgelerinde 12/02/2021 09:15:00 - 12/02/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3003151

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk bölgelerinde 12/02/2021 12:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2998951

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BİLİR, DEMİRHİSAR, ERBATUR, HAYRABOLU, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgelerinde 12/02/2021 08:30:00 - 12/02/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3007750

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BÜLENT KARPAT, HÜLYA CÖMERT, NAFİ TALU, NİYAZİ TOPTOPRAK, SADULLAH BOZ, TATLIPINAR, TAŞLI PARA, UMUT, İSTASYON sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2997125

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3006106

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599., 602., 603., 604. sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3000208

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 12/02/2021 00:30:00 - 12/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005193

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1377., 1386., 1387., 1389. sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998604

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2995662

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah CENGİZ TOPEL sk / EMNiYETTEPE mah 1.FİDAN, 1.NEYZEN, ALPARSLAN, AVCI, BAKARA MERDİVENİ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞAN, DÜZGÜN, GEMİCİ, KAHVECİ, KAMELYALI, KEVSER, KİTAPÇI, MEHMET AKİF ERSOY, MIZRAK, OK, SAMANYOLU, SARI ÇEŞME, YELKENCİ, ZENCEFİL sk bölgelerinde 12/02/2021 00:05:00 - 12/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995671

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah MUSTAFA KEMAL, NİHAL sk bölgelerinde 12/02/2021 03:00:00 - 12/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3006008

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.FİLİZ, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, YILDIZ, ÇINAR sk / MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, TUNÇ sk bölgelerinde 12/02/2021 13:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3005196

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah KOSKA sk / MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, MESİHPAŞA, NİŞANCA BOSTANI, ÇOBAN ÇAVUŞ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, ELMASPAŞA, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, SOĞANAĞA CAMİİ, TAVŞANTAŞI sk bölgelerinde 12/02/2021 00:00:00 - 12/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3001224

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3005477

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah SALİHPAŞA sk bölgelerinde 12/02/2021 16:00:00 - 12/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3000639

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 12/02/2021 00:00:00 - 12/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000640

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÜNLÜ sk bölgelerinde 12/02/2021 03:00:00 - 12/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3007726

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATASÖZÜ, GENÇ OSMAN, TAŞ, ÖZ sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3007730

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah CEMAL GÜRSEL, DALGIÇ, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 12/02/2021 11:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3007735

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAKTAR, GAZİ OSMAN PAŞA, KEMALİYE sk bölgelerinde 12/02/2021 13:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2999114

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYÇA, BAŞYİĞİT, DEREBAŞI, DR. CEMİL BENGÜ, FİDAN, GÜZEL, KALAMIŞ, KENDİR, KÖKNAR, MAZİ, ÇAMALTI, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999116

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, DEREBAŞI, HUDUT, ÖNDER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3006006

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DOĞUŞ, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİLŞAT, KAĞITHANE BARBAROS sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2998603

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CENK, 1.EMRAH, 1.GÖNÜL, 1.TÜRKELİ, 1.ÇAKIR, 1.ÇELEBİ, 1.ÇİLEK, 2.FİLİZ, 2.IŞIK, 2.SİNOP, 4.MUTLU, KARCIKENT, MASLAK ÇEŞME, NAZLI, ORTA KENT, SARAY, SEÇKİN, VURAL, YAKUT, YELDEĞİRMENİ, YOSUN, ÖZAY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/02/2021 00:01:00 - 12/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998601

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MASLAK ÇEŞME sk bölgelerinde 12/02/2021 00:01:00 - 12/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998605

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.KUBİLAY, 1.SAKA KUŞU, MASLAK ÇEŞME, SAMİ PAŞA, ÇOBAN sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.DUMLUPINAR, 1.GÜR, 1.KUBİLAY, 1.ŞEN, 1316., 2.BİRLİK, 2.ÇİMEN, 3.ÖZGÜR, KALE, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, PİRSULTAN, YASİN, YILDIRAY, ÇOBAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/02/2021 00:01:00 - 12/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000712

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 2.UĞUR, HAZAR, ULUS sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3008370

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.YAVUZ SELİM, 908., 909., ERDİR, FİDAN, SULTAN MURAT, TÜRKELİ, UÇAR, ÇAKMAK sk / KEMALPAŞA mah 1.ÖZDEMİR, 1.ÖZER, 1.ÖZTÜRK, BALTACI, SEVİN, ÖZMEN sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEMİR, 1.ÖZTÜRK, AYTÜRK, KÖPRÜ sk bölgelerinde 12/02/2021 15:30:00 - 12/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3005343

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, MOR SALKIM, NEŞE, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİÇEK sk / PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI, SARIYER, ÇAMLIBEL sk / POLİGON mah BAĞLAR, DERELER, GÜVERCİN, GÜZEL, KABİLLER, LARA, MİS, POLİGON CAMİ, SABAH, SARIYER, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, İLKBAHAR sk bölgelerinde 12/02/2021 01:00:00 - 12/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998945

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ASLANBAŞ, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI sk / REŞİTPAŞA mah ESENGÜL, KUMOĞLU, POSTA YOLU sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2995686

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah SOĞUKSU , TOPÇU. sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2999924

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005172

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah sk / SEYMEN mah sk bölgelerinde 12/02/2021 09:30:00 - 12/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005169

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah AĞA EFENDİ sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998862

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AŞKALE, DOĞANBAYIR, DÜZEN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DÜZEN, OVAYENİCE sk bölgelerinde 12/02/2021 10:30:00 - 12/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998863

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk bölgelerinde 12/02/2021 10:30:00 - 12/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2999072

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AVNİ DİLLİGİL, CEMAL SAHİR, CEMAL SURURİ, DÖNMEZ, GÜNDOĞAN, HARMAN YOLU ÜST, HAŞHAŞ, PELİT, ÇULLUK, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah CEMAL SAHİR, DARCAN, DARCAN ARALIĞI, GÜLBAHAR, SELAHATTİN PINAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 12/02/2021 01:00:00 - 12/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999073

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AKAY ARALIĞI, BILDIRCIN, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, DÖNMEZ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HARMAN YOLU ALT, HARMAN YOLU ÜST, PELİT, SİMİTÇİLER, ÇAMLI, ÇİMEN 1 sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 12/02/2021 02:00:00 - 12/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2999074

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah CEMAL SAHİR sk bölgelerinde 12/02/2021 03:00:00 - 12/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997168

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah CÜCE, HAFİK, SİVAS, YAYLA sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997273

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah FINDIK, KARKUYUSU, LALE, ÇİĞDEM, İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005150

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -FULYA mah sk bölgelerinde 12/02/2021 12:00:00 - 12/02/2021 14:10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997276

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, LİMON, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 12/02/2021 12:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2995681

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1405.,1409., 1409/1., 1410., 1410/3., 1616., 1625. bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3007368

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 57/19., 57/3., 57/4., 57/A sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi 12 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 12 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 12 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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