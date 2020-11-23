12 Şubat Cuma günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 12 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT CUMA 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3003107

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AVİZE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KOPAN, LEVENT, MUHTAR KAZIM AKGÜL, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005933

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKPINAR, BAYRAK, EMNİYET, ESKİ İSTANBUL, SAKİN, SÜPHAN, TARIM, TEMEL, YOLUÇ sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk / ŞAHİNTEPE mah ESKİ İSTANBUL, KARTAL, KURBAN, TÜRKER, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996526

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-33, G-36 sk // bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3007304

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, CENGİZ, FIRIN, MENEKŞE sk bölgelerinde 12/02/2021 13:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2998890

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/02/2021 00:01:00 - 12/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998891

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/02/2021 03:30:00 - 12/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998892

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 12/02/2021 05:15:00 - 12/02/2021 06:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000105

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 177., 180., 186., 187. sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000088

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 44., 47. sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3007728

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KADİFE, SAKIP SABANCI, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005393

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, PİRİNÇ, SELİN, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3006025

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah TEKİN sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005392

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH sk bölgelerinde 12/02/2021 11:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3006118

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, KÜÇÜK ÇINAR, MANOLYA, SÜMBÜL 1, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 12/02/2021 12:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 2999122

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah DR. REMZİ KAZANCIGİL sk bölgelerinde 12/02/2021 00:00:00 - 12/02/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3000648

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah sk bölgelerinde 12/02/2021 03:00:00 - 12/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ12 ŞUBAT 2021

NO: 2997214

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATLAS, DOST, DİCLE, ENGİN, ESMER, GÜRSES, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KARDELEN, KAZIM KARABEKİR, KOZALAK, MEDENİYET, RUMELİ, SAFRAN, SIĞIRYOLU, TATARCIK YOLU, TELLİ, TEVFİK FİKRET, TOHUM, TUNA, TUNCA, TURGUT ÖZAL, YEŞİLAY, YONCA, ZÜMRÜT, ÇAMALTI, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk bölgelerinde 12/02/2021 00:00:00 - 12/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005947

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 12/02/2021 11:00:00 - 12/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005957

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 12/02/2021 14:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3005144

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE GEDİĞİ, SEKBANLAR, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005147

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ sk bölgelerinde 12/02/2021 11:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ŞUBAT 2021

NO: 3007830

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA, AYTEKİN, EBRU, ERDİNÇ, FEDAİ, ONURLU, SİNEM, UFUK, VENÜS, ZİYA GÖKALP, İHSAN sk bölgelerinde 12/02/2021 11:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.