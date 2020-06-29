Elektrik kesintisi 13 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 13 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 13 Ocak Çarşamba İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 13 Ocak Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 AYEDAŞ
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 OCAK 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: CADDEBOSTAN
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: GELENGÜL
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: MEHTAP
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 OCAK 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜLSULTAN
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NURDOĞAN
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 OCAK 2021
14:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÖZENÇ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALAZGİRT
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TEPEÜSTÜ ÖZGÜR
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: EDAGÜL
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ALEMDAĞ
09:00 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ESEN
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜNEŞ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HALİT BEY
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİTLEMBİK
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KİRVE
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SUİŞ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARBEYAZI
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: TANTAVİ
Mahalle: TANTAVİ - Sokak: MENTEŞOĞLU
Mahalle: TANTAVİ - Sokak: TANTAVİ
Mahalle: TANTAVİ - Sokak: BOSNA
Mahalle: TANTAVİ - Sokak: KARA YUSUF
Mahalle: TANTAVİ - Sokak: KARBEYAZI
Mahalle: TANTAVİ - Sokak: SUİŞ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 OCAK 2021
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇAVUŞDERE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER YENİYOL
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.