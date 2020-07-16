Elektrik kesintisi 13 Şubat Cumartesi 2021 BEDAŞ

BEDAŞ, 13 Şubat Cumartesi günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 13 Şubat Cumartesi 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT CUMARTESİ 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT 2021

NO: 3009960

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 13/02/2021 10:00:00 - 13/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT 2021

NO: 3007372

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, AVCILAR, FUAT PAŞA sk bölgelerinde 13/02/2021 01:00:00 - 13/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT 2021

NO: 3009097

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 13/02/2021 16:00:00 - 13/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT 2021

NO: 3007744

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, HARİCİYE KONAĞI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/02/2021 09:00:00 - 13/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3008351

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 13/02/2021 09:00:00 - 13/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT 2021

NO: 3000209

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3123. sk bölgelerinde 13/02/2021 00:30:00 - 13/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT 2021

NO: 3007835

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / KOCATAŞ mah DEREBOYLARI, ÇIRÇIR DERESİ. sk / MADEN mah AKDEMİR, AKDOĞAN, BURÇİN, DEREİÇİ., EFLATUN ÇIKMAZI, EMİN, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, MABET ÇIKMAZI, TUĞRUL, ZİRAAT, ÇIRÇIR BEKAR DERE, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-FULYA, ACARLAR-IHLAMUR, ACARLAR-KASIMPATI, ACARLAR-KAYIN, ACARLAR-MEŞE, ACARLAR-MİMOZA, ACARLAR-SELVİ, ACARLAR-ÇINAR, KİLYOS., MANOLYA*- sk bölgelerinde 13/02/2021 01:00:00 - 13/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT 2021

NO: 3005203

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, ÇİLOĞLU, İNTİZAM sk bölgelerinde 13/02/2021 10:00:00 - 13/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT 2021

NO: 3008395

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah SEMİHA ŞAKİR sk / GÖKALP mah 53., 54/4., 54/5., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / VELİEFENDİ mah 74., 74. ARA, 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/15., 75/3., 75/3. ARA, 75/3A, 75/3B, 75/6., 75/C, AHMET YESEVİ, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/4., 57/20., 74. sk bölgelerinde 13/02/2021 00:01:00 - 13/02/2021 08:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3008397

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah SABRİ ÜLKER sk / VELİEFENDİ mah 289., 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/3., 75/3. ARA, 75/3B, 75/5., 75/7., 75/B, 75/C, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/7., 53/9., 54/1., 54/3., 54/B, 57/1., 57/19., 74., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 13/02/2021 00:01:00 - 13/02/2021 08:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005484

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS AYVALIDERE sk bölgelerinde 13/02/2021 09:00:00 - 13/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997088

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 13/02/2021 09:00:00 - 13/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005478

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 13/02/2021 10:00:00 - 13/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005479

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 13/02/2021 11:00:00 - 13/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005474

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 13/02/2021 12:00:00 - 13/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.