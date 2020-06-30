Elektrik kesintisi 14 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 14 Ocak Perşembe 2021 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK PERŞEMBE 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2917567

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZ KIZI, DENİZATI, DİVİT, FAHRİ KORUTÜRK, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KERVANSARAY, KINALI, KOÇYİĞİT, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SU YOLU, TURGUT REİS, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2919455

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL, SET, YASİN, ŞANLI sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2919595

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk / YENİMAHALLE mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 14/01/2021 03:30:00 - 14/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919561

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859193

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2115., 2119. sk / YAVUZ SELİM mah 1076., 1078., 1080., 1082., 1087., 1094., 1100., 968., HÜRRİYET sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922916

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1576., 1580. sk bölgelerinde 14/01/2021 11:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2919000

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BAŞAĞA, MİTHATPAŞA sk / ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BADEM 2, GONCA 2, HÜNKAR, KARANFİL 3, MİTHATPAŞA, NAR , SINIRLI, ÇARDAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2919441

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, CENK KORAY, KEMAL SUNAL, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, MERCAN, OKYANUS, YELKEN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917770

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2916500

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, UZAKÇİFTLİK sk bölgelerinde 14/01/2021 18:00:00 - 14/01/2021 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2919728

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, ESENTEPE, PAŞABAHÇE, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 14/01/2021 00:30:00 - 14/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2903573

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, SIRASELVİLER, SOĞANCI sk / GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, SARAY ARKASI, TATLI ÇIKIŞ, İNÖNÜ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BİLLURCU, HOCAZADE, SIRASELVİLER, TEL sk / ÖMER AVNİ mah MASRAF NAZIRI, RIZA BEY, SARAY ARKASI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917356

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2919591

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASLAN, BAŞAK, CANLAR, FETİH, GÖKÇEALİ, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, ORUÇ, OYMAK, OZAN ÇIKMAZI, ÖDÜL, ÖZGE, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2917016

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 905., 906., 913., 914., 946. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2884083

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, BESTEKAR, BÜLBÜLDERE, EMİN, GÖÇMENLER, GÜZELYOL, KARLITEPE, KEVSER, MARTIKUŞU, ORDU, RAHMET, TAFLANLI, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI, ŞAHİNLER sk / SARIGÖL mah ÇINARCIK, ÇİÇEKLİTEPE sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917914

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ATABEY, BAĞLAR, BEKÇİ, DİKİLİAĞAÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ, YEŞİLÇINAR, İLK YAZ sk / İSLAMBEY mah ATABEY, FAZİLET, KUŞBAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORUÇ, TOKOL, İLK YAZ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2917031

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk bölgelerinde 14/01/2021 00:05:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918694

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917840

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2919941

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, KARDEŞLER, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SOĞANLI, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇELEBİ, İNCİ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, BEYATLI, GÖNÜL, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORTAÇ, PETEK, SAYDAM, SEHER, SELİM, SOĞANLI, YARDIMCI, ŞİNASİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, CEM, KARINCA, SOĞANLI, YÜKSELEN, İRFAN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920625

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah BEYATLI, ORHAN, TAŞÇILAR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah BEYATLI, ORHAN, ORTAÇ, TAŞÇILAR, ŞİNASİ sk / MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÖREN, RASİM PAŞA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 14/01/2021 04:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2920632

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK, BULGUR, GALATA DERESİ, YEŞİLÇAY sk / TELSİZLER mah YEŞİLÇAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920633

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BEGONYA, BUDAK, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, HAVZA, HORASAN, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk / TELSİZLER mah BALÇIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, HİSAR, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah KİRAZ, YAKUT, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 14/01/2021 02:00:00 - 14/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920636

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ATAK, BALÇIK, BAŞPINAR, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, DERE, HAVZA, HAŞMET, TALATPAŞA sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, AYAZ, BEYLER, DERE, DOĞU, EVLEK, GÜLBEN, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAYRAN, KAYA, KONAK, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, UYANIK, YENİCE, ÇELENK, ÖKTEN ÇIKMAZI, İDİL, İMREN sk / ÇELİKTEPE mah GAYRETLİ, ÜÇOKLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 03:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918701

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah DİŞÇİ, FERHAT, REİS, TANYELİ, YAŞARLI, ÖZVEREN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920644

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, YILDIRIM, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/01/2021 19:00:00 - 14/01/2021 21:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2918489

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 903., AKİF, HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919039

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918490

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919607

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2918787

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 01:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917048

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, KAYNARCA, KIZILCIK, NURİ PAŞA, NİYAZ, YASEMİN, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.), ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917044

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, DOĞANBEY sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ORTA SELVİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2920643

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918678

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, MÜJDAT GÜRSU, SEVCİHAN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:30:00 - 14/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918693

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, MUSTAFA BOZOĞLU, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 14/01/2021 02:30:00 - 14/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918353

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2917034

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2083., 2086., 2090., 2091., 2095., 2102., 2104., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 11., 14., 2., 2/1., 203., 205., 3., 5., 6., 7., 8/1., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah 2115. sk bölgelerinde 14/01/2021 03:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2918778

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, ZAKİRBAŞI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918779

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., 102., 103/5., 104., 107/1., 108., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, DR. SADIK AHMET, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / NURİPAŞA mah 12. sk / TELSİZ mah DR. SADIK AHMET, DURSUN KILIÇ sk bölgelerinde 14/01/2021 03:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.