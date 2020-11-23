Elektrik kesintisi 14 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ

14 Ocak Salı günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 14 Ocak Salı günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 16 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK SALI 2021 AYEDAŞ

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞİMŞEK

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ÖMERPAŞA

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: VARDAR

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ADİL - Sokak: KAŞGAR

Mahalle: ADİL - Sokak: LOKMACI

Mahalle: ADİL - Sokak: MASLAK

Mahalle: ADİL - Sokak: PEHLİVAN

Mahalle: ADİL - Sokak: PELİT

Mahalle: ADİL - Sokak: ADAK

Mahalle: ADİL - Sokak: BALIKLI

Mahalle: ADİL - Sokak: EKREM

Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN

Mahalle: ADİL - Sokak: SELAM

Mahalle: ADİL - Sokak: SEREN

Mahalle: ADİL - Sokak: YAZIKÖY

Mahalle: ADİL - Sokak: SOMUNCU

Mahalle: ADİL - Sokak: TAHSİLDAR

Mahalle: ADİL - Sokak: YAKAMOZ

Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN

Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMZEM

Mahalle: ADİL - Sokak: İSLAMBEY

Mahalle: ADİL - Sokak: İÇMELER

Mahalle: ADİL - Sokak: ŞAİR

Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEFKAT

Mahalle: ADİL - Sokak: ŞİİR

Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLBAHAR

Mahalle: ADİL - Sokak: AKARSU

Mahalle: ADİL - Sokak: HEYBELİ

Mahalle: ADİL - Sokak: KEMAL

Mahalle: ADİL - Sokak: VENÜS

Mahalle: ADİL - Sokak: YAVER

Mahalle: ADİL - Sokak: ZEYBEK

Mahalle: ADİL - Sokak: ÜZÜMLÜ

Mahalle: ADİL - Sokak: İSTASYON

Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLİZAR

Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE

Mahalle: ADİL - Sokak: ARAS

Mahalle: ADİL - Sokak: BEYLERBEYİ

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

14:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BARBAROS

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYAN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AİLE

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CENGİZ TOPEL

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİLEK

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GAYRET

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KİRİŞHANE

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KORKMAZ

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAİTBEY

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021

12:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOSTAN

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜZELBAHAR

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÜRYANİZADE

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TUFAN

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PERİHANABLA

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YENİGÜN

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.