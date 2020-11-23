Elektrik kesintisi 14 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ
AYEDAŞ, 10 Ocak Pazar gününde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından yayımladı. Bu doğrultuda biz de haberimizde Anadolu yakasındaki elektrik kesintilerini Elektrik kesintisi 14 Ocak Salı AYEDAŞ başlığı altında derledik.
14 Ocak Salı günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 14 Ocak Salı günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 16 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK SALI 2021 AYEDAŞ
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞİMŞEK
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ÖMERPAŞA
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: VARDAR
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ADİL - Sokak: KAŞGAR
Mahalle: ADİL - Sokak: LOKMACI
Mahalle: ADİL - Sokak: MASLAK
Mahalle: ADİL - Sokak: PEHLİVAN
Mahalle: ADİL - Sokak: PELİT
Mahalle: ADİL - Sokak: ADAK
Mahalle: ADİL - Sokak: BALIKLI
Mahalle: ADİL - Sokak: EKREM
Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN
Mahalle: ADİL - Sokak: SELAM
Mahalle: ADİL - Sokak: SEREN
Mahalle: ADİL - Sokak: YAZIKÖY
Mahalle: ADİL - Sokak: SOMUNCU
Mahalle: ADİL - Sokak: TAHSİLDAR
Mahalle: ADİL - Sokak: YAKAMOZ
Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN
Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMZEM
Mahalle: ADİL - Sokak: İSLAMBEY
Mahalle: ADİL - Sokak: İÇMELER
Mahalle: ADİL - Sokak: ŞAİR
Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEFKAT
Mahalle: ADİL - Sokak: ŞİİR
Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLBAHAR
Mahalle: ADİL - Sokak: AKARSU
Mahalle: ADİL - Sokak: HEYBELİ
Mahalle: ADİL - Sokak: KEMAL
Mahalle: ADİL - Sokak: VENÜS
Mahalle: ADİL - Sokak: YAVER
Mahalle: ADİL - Sokak: ZEYBEK
Mahalle: ADİL - Sokak: ÜZÜMLÜ
Mahalle: ADİL - Sokak: İSTASYON
Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLİZAR
Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE
Mahalle: ADİL - Sokak: ARAS
Mahalle: ADİL - Sokak: BEYLERBEYİ
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021
14:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BARBAROS
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYAN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN
09:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AİLE
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CENGİZ TOPEL
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİLEK
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GAYRET
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KİRİŞHANE
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KORKMAZ
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAİTBEY
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK 2021
12:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOSTAN
Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜZELBAHAR
Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE
Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI
Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÜRYANİZADE
Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TUFAN
Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PERİHANABLA
Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YENİGÜN
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.