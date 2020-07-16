Elektrik kesintisi 15 Aralık Salı 2020 BEDAŞ

BEDAŞ, 15 Aralık Salı günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 15 Aralık Salı 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...

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Elektrik kesintisi 16 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK SALI 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2859719

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 15/12/2020 00:00:00 - 15/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859722

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 15/12/2020 02:00:00 - 15/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859753

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 15/12/2020 04:00:00 - 15/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859277

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah CESUR, GÖKÇEAĞAÇ, GÜLBAHÇE, KESTANE, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, ULUBATLI, YAKUT, ŞAİR sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859278

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah HÜŞYAR, RAHMAN, YAYLI sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2856146

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857081

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020



15 Aralık Salı

NO: 2852644

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, ELMA, GÖK, KAYISI, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA, SEBZECİ, UYGUN, YAMAÇ, ÇİĞDEM sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 11/12/2020 09:00:00 - 11/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2857657

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 226. sk / KAZIM KARABEKİR mah 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 264., 292., 342., 343., 344., 345., 346., 347., 348., 349., MEHMET AKİF sk / YILDIZTEPE mah 490., 497., 499., 500., 501., 502., 503., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk / İNÖNÜ mah 371., 372., 373., 375., 377., 379., 381., 384., 386., 387., 388., 389. sk bölgelerinde 15/12/2020 00:01:00 - 15/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2854638

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1696., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701., 1706., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713. sk bölgelerinde 15/12/2020 00:01:00 - 15/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857658

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., 711., 712., 714., 715., 716., 720., 721., DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN sk bölgelerinde 15/12/2020 03:00:00 - 15/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857661

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 660., 713., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 726., 727., 728., 729., 731., DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 15/12/2020 03:00:00 - 15/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2854639

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1654., 1665., 1697., 1702., 1703., 1704., 1705., 1706., MASLAK, VELİOĞLU sk / FATİH mah 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1855., 1869., 1870., 1872., 1875., VELİOĞLU sk bölgelerinde 15/12/2020 03:30:00 - 15/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857663

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 415., 426., 428., 435., 436., 437., 438., 439., 440., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 15/12/2020 05:00:00 - 15/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857662

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1021., 1024., 1025., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 354., 417., 418., 422. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3., 26/4. sk bölgelerinde 15/12/2020 05:00:00 - 15/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859630

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ORDU sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2852402

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2866439

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AYGÜL, EGEMENLİK, ÇİĞDEM 2 sk bölgelerinde 15/12/2020 10:00:00 - 15/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853708

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GAZİ, MAREŞAL ÇAKMAK, SİTE 1, SİTE ÇIKMAZI, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2867550

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah DEREBOYU 1, MAHMUTBEY 12., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 15/12/2020 12:00:00 - 15/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2842648

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ŞARIK ARIYAK sk / BEBEK mah BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, İNŞİRAH sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 154 ARALIK 2020

NO: 2855028

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL sk / SAHİL mah BAYRAKTAR, HAZAN, II. BEYAZIT, KÖŞK, MAVİ AKDENİZ, İLKE, ŞAİR NEDİM, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859169

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220., BAHADIR, YURT sk bölgelerinde 15/12/2020 10:00:00 - 15/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857114

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857115

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2859165

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 114., 116., 119., 122., 171., TONGUÇ BABA sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 35., TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 15/12/2020 00:30:00 - 15/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2860462

İSTANBUL ÇATALCA ilce -AKALAN mah sk bölgelerinde 15/12/2020 01:00:00 - 15/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2860465

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKAY, BAHADIR, BEKİRLİ, CAMİ ARKASI, CAMİALTI, DESTEGÜL, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HİLAL, KÜÇÜKBEY, PALMİYE, PINAR, PINARCA, RIZA ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SEBİL, YASEMİN, YILDIZ, İHSAN AKDOĞAN sk bölgelerinde 15/12/2020 02:00:00 - 15/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2860466

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKİK, ASENA, BENT ÇIKMAZI, DÜĞÜN SALONU, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARUN ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HAYRAN, HERCAİ ÇIKMAZI, PINARCA, SAĞLIK OCAĞI, YENİBAHAR ÇIKMAZI, YILDIZ, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 15/12/2020 03:30:00 - 15/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2860455

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 15/12/2020 08:30:00 - 15/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2857655

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 74., 76., 78., DAVUTPAŞA sk / NİNE HATUN mah 109., 109/1., 110., 111., 114., 121., DAVUTPAŞA, KEMAL HATİPOĞLU sk bölgelerinde 15/12/2020 00:01:00 - 15/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792536

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI, FERHATPAŞA sk / MENDERES mah 356. sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2859161

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3028., 3088., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 15/12/2020 00:30:00 - 15/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853863

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ- / SÜLEYMANİYE mah 831.,833., 834. sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857085

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., ORKİDE sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2856090

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 14.YOL, 17. YOL,7.YOL sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2856092

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 6.YOL sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859810

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 352., 356., 357., 358., 359., 364., BELDE sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859813

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 351., 352., 360., BELDE, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855031

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3129. sk bölgelerinde 15/12/2020 13:30:00 - 15/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2857649

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.PAPAĞAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, BOZDEMİR, DİCLE, DİZER, ENİS, FERDAĞ, FIRAT, FIRIN, HATIRA, KARTOPU, KAYABAŞI, KUMRU, MAYA, MERAL, PARK, SAHRA, SALTUK, SİNEM, TAYFUN, TEPE, TÜRKAN, VATAN, YÜZYIL, ZUHAL, ŞAN sk bölgelerinde 15/12/2020 01:00:00 - 15/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853251

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah SELANİK sk bölgelerinde 15/12/2020 09:30:00 - 15/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2856259

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, İSTANBUL sk bölgelerinde 15/12/2020 10:00:00 - 15/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2858335

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 567., 568/1., 568/2., 568/3., 568/4., 568/5., CEBECİ sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858339

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET, ECLA, EYÜP, HALİTPAŞA, PEYNİRCİ, TAŞLI sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2859676

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah MAHMUDİYE sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK, AZAK, BAHTİYAR, BULUT, BİRSEL, CENGİZ, GÖNÜL, MAHMUDİYE, MIZRAK, SAYDAM, SELİM, SOĞANLI, TAŞÇILAR, TOPEL, VAKUR, VARDAR, VARIŞ, VAROL, VATAN, VEZİR, VURAL, YARDIMCI, İNÖNÜ, ŞİNASİ, ŞİRİN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 15/12/2020 00:00:00 - 15/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858790

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, DEĞİRMEN, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 15/12/2020 01:00:00 - 15/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2857652

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHAR, BOSTAN, ESEN, GÜRCAN, MAYA, NUR, SİNANPAŞA, TEPE, UYGUN, ŞAN sk bölgelerinde 15/12/2020 02:00:00 - 15/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859715

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BERCESTE, BEYÖZÜ, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk bölgelerinde 15/12/2020 14:00:00 - 15/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2858410

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 20 TEMMUZ sk bölgelerinde 15/12/2020 00:01:00 - 15/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858392

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 2.YALÇIN sk / TEVFİKBEY mah TAHSİN TEKOĞLU sk bölgelerinde 15/12/2020 00:01:00 - 15/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859754

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 3.YAVUZ SELİM, BEŞYOL YAN YOLU, CAMİ, SİTELER ÇIKMAZI, ÇAMLIBEL, ÇİMEN sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859807

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DURSUN, KENAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2858955

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah CANKUR, DEMİR ÇELİK, DEMİREFE, KİLYOS., SARIOĞLU, TATAR, TAŞLIBURUN, TÜRKMEN, UÇAN sk bölgelerinde 15/12/2020 01:00:00 - 15/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858964

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 6.CD, 8., ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK), ÇAMLIK EVLERİ YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah METİS CANSİT EVLERİ (9.CADDE) sk bölgelerinde 15/12/2020 04:00:00 - 15/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858747

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, FUŞTAN, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858748

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah NİLÜFER, SERHATTER sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2859199

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah CAMİ, KALE, MÜREKKEP, SERDAR, ŞENNUR sk bölgelerinde 15/12/2020 01:00:00 - 15/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859696

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, HUTBE, KAVAKLI, KÖSE, SEHER, TERZİ, ŞENLER sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/12/2020 09:30:00 - 15/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2866394

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEÇENLER, SÜMBÜL, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 15/12/2020 09:30:00 - 15/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858761

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 15/12/2020 09:30:00 - 15/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858782

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKİDE, ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 15/12/2020 10:30:00 - 15/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2856249

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 15/12/2020 00:05:00 - 15/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2856239

İSTANBUL İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 15/12/2020 03:00:00 - 15/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855049

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1306., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2854626

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ, GALİP ESMER, GELİNCİKLER, MANOLYALAR, ORKİDELER, TAŞ sk bölgelerinde 15/12/2020 12:00:00 - 15/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2867663

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah YEŞİLYOL, YEŞİLYOL A, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ARA sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2867664

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/2., 75/7. sk / ÇIRPICI mah 304., 75/2. sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.