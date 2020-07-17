Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 16 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK CUMA 2021 AYEDAŞ

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: KIBRIS

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: İNÖNÜ

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: İKBAL

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: TÖRE

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: İHYA

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ÖDÜL

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ITIR

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: HÜNER

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: YEMİN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GONCA

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BESTEKAR ZİYA

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. ZEKİ ZEREN

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: İDİL

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SERAP

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: EGELİ ÇIKMAZI

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: GÜLDİKEN

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YOSUN

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: RESSAM AYKUT ÜNKER

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YUNUS EMRE

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ŞEHİT KAMİL BAŞARAN

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: DİLEKLİ

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KAYALI

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÖRNEK

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.