Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ
Anadolu Yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından vatandaşların bilgisine sunan AYEDAŞ, 15 Ocak Cuma günü gerçekleşecek elektrik kesintileri yayımladı. Biz de sıklıkla bakılan bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.
Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 16 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK CUMA 2021 AYEDAŞ
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: KIBRIS
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: İNÖNÜ
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: İKBAL
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: TÖRE
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: İHYA
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ÖDÜL
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ITIR
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: HÜNER
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: YEMİN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GONCA
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BESTEKAR ZİYA
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. ZEKİ ZEREN
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: İDİL
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SERAP
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: EGELİ ÇIKMAZI
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: GÜLDİKEN
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YOSUN
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: RESSAM AYKUT ÜNKER
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YUNUS EMRE
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ŞEHİT KAMİL BAŞARAN
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: DİLEKLİ
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KAYALI
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÖRNEK
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.