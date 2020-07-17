SON DAKİKA! WhatsApp'tan Türkiye'ye özel açıklamaGaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Pınar Altuğ'dan mini etek açıklaması: "Mini etek giymeyi severim"Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Müfit Kayacan Çukur'da hangi karakteri canlandıracak?Sağlık Bakanı'ndan sevindiren haber! Aşı olanların maske zorunluluğu kaldırılıyorAile hekimlerinden gündemi sarsan iddia: Kaosa uyandık, bir yandan hasta bakıp bir yandan aşı yapıyoruz!Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi yakalandı!Mikel Arteta, Mesut Özil transferindeki son durumu açıkladı: 'Hala somut bir gelişme yok'Feci şekilde can vermişti! DSP'li eski milletvekilinin oğlu çıktıDoya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

Anadolu Yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından vatandaşların bilgisine sunan AYEDAŞ, 15 Ocak Cuma günü gerçekleşecek elektrik kesintileri yayımladı. Biz de sıklıkla bakılan bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 16 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 16 Ocak Cumartesi 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK CUMA  2021 AYEDAŞ 

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: KIBRIS
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: İNÖNÜ
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: İKBAL
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: TÖRE
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: İHYA
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ÖDÜL
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ITIR
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: HÜNER
Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: YEMİN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GONCA

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BESTEKAR ZİYA
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. ZEKİ ZEREN
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: İDİL
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

09:00 - 14:00 saat aralığında    

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SERAP
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: EGELİ ÇIKMAZI
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: GÜLDİKEN
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YOSUN
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: RESSAM AYKUT ÜNKER
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YUNUS EMRE
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ŞEHİT KAMİL BAŞARAN
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: DİLEKLİ
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KAYALI
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÖRNEK

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

09:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
HABERE YORUM KAT
1 Yorum