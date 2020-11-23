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  3. Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 15 Ocak Cuma günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

15 Ocak Cuma günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK CUMA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2917191

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, PERVANE sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922297

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDAL, BERKİN, BOLLUCA, CEMİLE, EREZ, GÜLFİDAN, HATİP, MESNEVİ, REŞAT, SARAY BOSNA, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, YELDA, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917194

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah ALDEMİR, BİÇER, DEREN, TAVAF, TUANA, ZİYARET, ÇEMBER, İDEALTEPE sk bölgelerinde 15/01/2021 11:00:00 - 15/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2919462

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, DİLAVER, FİLİZ, YAKAMOZ, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923840

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, CUMHURİYET, GAZETE, KORKMAZ, LOJMAN, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İZCİ sk bölgelerinde 15/01/2021 10:00:00 - 15/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2918961

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk / GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 15/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919598

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 15/01/2021 03:30:00 - 15/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922231

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1031., 1035., 1036., 1041., 1042., 1053. sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919562

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1535., 1536., 1537., 1538., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918789

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 167., 169., 170., 171., 172., 174. sk bölgelerinde 15/01/2021 10:00:00 - 15/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922214

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1073., 1075., 1077., 1101., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1585., HÜRRİYET sk bölgelerinde 15/01/2021 11:00:00 - 15/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2924200

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAŞ sk bölgelerinde 15/01/2021 13:00:00 - 15/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2925179

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, İRFANİYE sk bölgelerinde 15/01/2021 11:00:00 - 15/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2919473

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, DENİZATI, KASIRGA, OKYANUS, PAZARTÜRK, YAKAMOZ, YOSUN, ŞELALE sk bölgelerinde 15/01/2021 00:00:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917043

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah HİKMET, PANAYIR, UÇURTMA, UĞURLU, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah UÇURTMA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/01/2021 00:05:00 - 15/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2920428

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, AVRUPA, BENGÜ, BEREKETLİ, BURÇAK, CEBECİ, EMEL, ERATA, FINDIK, GÜLAY, GÜLYALI, IHLAMUR, KAFKAS, KARAN, LAVANTA, MİMAR SİNAN, ORKİDE, PAŞABAHÇE, REŞİT PAŞA, USTA, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 15/01/2021 00:30:00 - 15/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KAZANCI YOKUŞU, SIRASELVİLER sk / GÜMÜŞSUYU mah MUHTAR KAMİL, OSMANLI, SIRASELVİLER sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah SIRASELVİLER, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/01/2021 00:00:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2923607

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER  ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2916510

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 169., 174., İNÖNÜ sk bölgelerinde 15/01/2021 16:30:00 - 15/01/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2917018

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 906., 946. sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923828

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AHMET HAŞİM, DERE YOLU sk / OSMANGAZİ mah HAZAN sk / İSTİKLAL mah 2678., 5.ŞİİR, AKİK, ALTIN, ATA, BAKIR, CENNET, CUMHURİYET, GAMZE, GÖKSU, GÜMÜŞ, HAZAR, LÜLE, MERCAN, MEŞRUTİYET, OLTUTAŞI, PERA, PLATİN, SANAT, SERAP, TÜRKMEN, YAKUT, ZÜMRÜT, ŞİİR sk bölgelerinde 15/01/2021 10:00:00 - 15/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2917841

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2917046

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 646., 647., 647/1., ABDİ İPEKÇİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 1410/3., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 15/01/2021 03:00:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916512

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 15/01/2021 14:00:00 - 15/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2919942

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah MAHMUDİYE, YÜRÜTEN sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK, MAHMUDİYE, ORTAÇ, SOĞANLI, ÖĞRETİCİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 15/01/2021 00:00:00 - 15/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920627

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, ATİLLA, AYVACIK, BEYATLI, TAŞÇILAR, YÜRÜTEN, İNÖNÜ, ŞİNASİ sk bölgelerinde 15/01/2021 03:00:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2920657

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 15/01/2021 01:00:00 - 15/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2924208

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, CANFEZA, DAVET, DİKİLİTAŞ, ERHAN, KARADENİZ, KARADUT, KİTLE, PUSULA, RÜZGAR, SINIR, YAMAN, ÇEŞME sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918702

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GAZİ, GİRNE, HENDEK, SEZER, YAĞMUR sk bölgelerinde 15/01/2021 10:00:00 - 15/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918703

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİRLİK, GAZİ, GİRNE, YAĞMUR sk bölgelerinde 15/01/2021 10:00:00 - 15/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2924209

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, DEREBAĞ, GÖLBAŞI, MÜRVER, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SEVİM, TARÇIN, UYUM sk bölgelerinde 15/01/2021 12:00:00 - 15/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2924210

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, SAVAŞ ÇIKMAZI, TARÇIN, UYUM sk bölgelerinde 15/01/2021 12:00:00 - 15/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2924212

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERMAN, ESİN, ESİN ÇIKMAZI, EĞİTİM, FISTIK, FULYA, FUNDA, FİDAN, GÜLDEFNE, IHLAMUR, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, MAVİŞ, PAZAR, REÇİNE ÇIKMAZI, SAVAŞ, SAĞLAM, SİBEL, TARÇIN, ŞİMŞİR sk / SULTAN SELİM mah BAĞLANTI sk bölgelerinde 15/01/2021 12:00:00 - 15/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2919039

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918493

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 15/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922217

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 15/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918491

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 15/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922218

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 15/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919061

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2918817

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43., AOS 44., AOS 45., AOS 46., AOS 51., AOS 52., AOS 53. sk bölgelerinde 15/01/2021 01:00:00 - 15/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917071

İSTANBUL SARIYER ilce -DARÜŞŞAFAKA mah sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917050

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KAYIN, ORMAN, ORMANCILAR ÇIKMAZI, TAŞ KONAKLARI, YUKARI DERE sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2919504

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ/ YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET GÜRSOY, GÖRELE, LEVAZIM, MUSTAFA BOZOĞLU, SELCAN, VARNALI sk bölgelerinde 15/01/2021 00:30:00 - 15/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919508

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI, VARNALI sk bölgelerinde 15/01/2021 02:30:00 - 15/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2920637

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah HARMAN 1, KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ sk bölgelerinde 15/01/2021 00:00:00 - 15/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920640

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 15/01/2021 03:00:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

      

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2917755

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1407., 1614., 1618., 1618/1., 1619., 1619/1., 1619/2., 1620., 1621., 1623., 1625., 1626., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917767

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2578., 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgelerinde 15/01/2021 18:00:00 - 15/01/2021 21:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

 

NO: 2918780

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103., 103/2., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D, 113/1., 114/1., 118., 119., 120., 124., 125., 127., 128., 129., 130., 2. YOL, 3. YOL, 308., 309., 310., CAHİT BAYRAM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 7., G/4., G/5. sk / bölgelerinde 15/01/2021 01:00:00 - 15/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918783

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 15/01/2021 04:00:00 - 15/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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