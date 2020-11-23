15 Ocak Cuma günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK CUMA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2917191

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, PERVANE sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922297

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDAL, BERKİN, BOLLUCA, CEMİLE, EREZ, GÜLFİDAN, HATİP, MESNEVİ, REŞAT, SARAY BOSNA, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, YELDA, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917194

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah ALDEMİR, BİÇER, DEREN, TAVAF, TUANA, ZİYARET, ÇEMBER, İDEALTEPE sk bölgelerinde 15/01/2021 11:00:00 - 15/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2919462

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, DİLAVER, FİLİZ, YAKAMOZ, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923840

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, CUMHURİYET, GAZETE, KORKMAZ, LOJMAN, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İZCİ sk bölgelerinde 15/01/2021 10:00:00 - 15/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2918961

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk / GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 15/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919598

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 15/01/2021 03:30:00 - 15/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922231

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1031., 1035., 1036., 1041., 1042., 1053. sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919562

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1535., 1536., 1537., 1538., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 15/01/2021 09:00:00 - 15/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918789

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 167., 169., 170., 171., 172., 174. sk bölgelerinde 15/01/2021 10:00:00 - 15/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922214

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1073., 1075., 1077., 1101., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1585., HÜRRİYET sk bölgelerinde 15/01/2021 11:00:00 - 15/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2924200



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAŞ sk bölgelerinde 15/01/2021 13:00:00 - 15/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2925179



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, İRFANİYE sk bölgelerinde 15/01/2021 11:00:00 - 15/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2919473

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, DENİZATI, KASIRGA, OKYANUS, PAZARTÜRK, YAKAMOZ, YOSUN, ŞELALE sk bölgelerinde 15/01/2021 00:00:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917043

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah HİKMET, PANAYIR, UÇURTMA, UĞURLU, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah UÇURTMA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/01/2021 00:05:00 - 15/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK 2021

NO: 2920428



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, AVRUPA, BENGÜ, BEREKETLİ, BURÇAK, CEBECİ, EMEL, ERATA, FINDIK, GÜLAY, GÜLYALI, IHLAMUR, KAFKAS, KARAN, LAVANTA, MİMAR SİNAN, ORKİDE, PAŞABAHÇE, REŞİT PAŞA, USTA, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 15/01/2021 00:30:00 - 15/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.