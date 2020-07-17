Elektrik kesintisi 16 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 16 Aralık Çarşamba 2020 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

13:00 - 18:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: HEYBETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: KÖŞKLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: MANASTIRALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: UFUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: BALMUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: GÜNSELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: ÇANDARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: AKGÜNLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: FAZIL AHMET AYKAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: KORKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: SERAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: TEŞRİFİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: ŞÜKRÜ GÜLESİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: FERİT TÜZÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: MANASTIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: ÇİĞDEM

13:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: MİNELİ BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ERGUVAN ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: NEVRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ACEM KÖŞKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: CEMAL YENER TOSYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: DR. ŞEREF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETİH - Sokak: HİCAZKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETİH - Sokak: SOMUNCUBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SOMUNCUBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SEMERKANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YUNUS EMRE

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: HİLMİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: TAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KADIPAŞA

15:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: FATMAKADIN

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

11:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ARMAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ŞEHİT DURSUN BAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SUSUZKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KEKİK

09:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: BALIKESİR

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YURTTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇINARÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇINARDİBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇINARDİBİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇAĞDAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BADEM

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: TECERDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ULAŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: FARABİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: DUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KUYUDİBİ

09:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PAMUKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: BALIKESİR

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

08:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇİLEKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: VAKİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: SAMANDIRA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEZARLIK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ANIL KAAN BERKÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MİRALAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEŞİL CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEŞELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: CEYHANLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAŞİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞEHİT BAHADIR HAN SOLAK

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: VEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: YEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: ORTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: HICIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: VUSLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: YELKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: MİNİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: BAŞKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: ÜSTÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: YAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: MEZARLIK ALTI

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BUDAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAMLI BELDE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: TALHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YILDIRAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PUSULA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HÜZZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: RAHMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BUSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EYLÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MARTI

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AHMET TEVFİK İLERİ

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEVLEVİ ÇIKMAZI

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.