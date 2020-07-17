Elektrik kesintisi 16 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ
Anadolu Yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından vatandaşların bilgisine sunan AYEDAŞ, 16 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek elektrik kesintileri yayımladı. Biz de sıklıkla bakılan bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.
Elektrik kesintisi 16 Aralık Çarşamba 2020 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
13:00 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: HEYBETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: KÖŞKLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: MANASTIRALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: UFUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: BALMUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: GÜNSELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: ÇANDARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: AKGÜNLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: FAZIL AHMET AYKAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: KORKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: SERAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: TEŞRİFİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: ŞÜKRÜ GÜLESİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: FERİT TÜZÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: MANASTIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINALIADA - Sokak: ÇİĞDEM
13:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: MİNELİ BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ERGUVAN ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: NEVRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ACEM KÖŞKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: CEMAL YENER TOSYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: DR. ŞEREF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETİH - Sokak: HİCAZKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETİH - Sokak: SOMUNCUBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SOMUNCUBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SEMERKANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YUNUS EMRE
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: HİLMİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: TAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KADIPAŞA
15:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: FATMAKADIN
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
11:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ARMAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ŞEHİT DURSUN BAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SUSUZKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KEKİK
09:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: BALIKESİR
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YURTTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇINARÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇINARDİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇINARDİBİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇAĞDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BADEM
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: TECERDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ULAŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: FARABİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: DUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KUYUDİBİ
09:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PAMUKKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: BALIKESİR
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
08:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇİLEKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: VAKİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: SAMANDIRA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEZARLIK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ANIL KAAN BERKÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MİRALAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEŞİL CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEŞELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: CEYHANLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAŞİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞEHİT BAHADIR HAN SOLAK
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: VEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: YEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: ORTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: HICIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: VUSLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: YELKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: MİNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: BAŞKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: ÜSTÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: YAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: MEZARLIK ALTI
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BUDAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAMLI BELDE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: TALHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YILDIRAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PUSULA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HÜZZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: RAHMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BUSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EYLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MARTI
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AHMET TEVFİK İLERİ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEVLEVİ ÇIKMAZI
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.