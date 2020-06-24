Elektrik kesintisi 16 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞ

16 Aralık Çarşamba günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesnitileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 16 Aralık Çarşamba gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

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Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020



NO: 2860388

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITEPE, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MİHRAP, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, UFUK, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ŞEBBOY sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 16/12/2020 01:00:00 - 16/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020 NO: 2859171 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞA, DOĞALGAZ, EBEGÜMECİ, FERAH, GÜLGÜN, GÜNEŞ, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, YANKI, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE sk / HÜRRİYET mah ÖRDEK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2207., 2209., AHU, AKDENİZ, ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, AYÇA, BAĞLAN, BELEN, DEREÜSTÜ, EFE, EFSANE, EZGİ, GAZİ, GİRDAP, HAVZA, HAYAT, KALKAN, KARAKOL, KAVAKLI, KEKLİK, KILIÇ, KIRLANGIÇ, LALEZAR, LİLA, MARAL, NİDA, PAMİRA, PELİN, PIRIL, RÜYA, SAHRA, SEDA, SEFA, SEHER, SEMA, UMUT, VEDA, YAŞAM, YILDIZ, YOSUN, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÇİSİL, ÖMÜR, İZGİ sk / OSMANGAZİ mah 2602., 2607., YAY sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, GAZİ, KİRAZLI, OKUL, ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah 2000., 2603., 2610., 2615., 2673., 307., AKÇAAĞAÇ, BADEM, BOSTAN, BURCU, BİBERİYE, CEREN, CEVİZ, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, EĞİTİM, FINDIK, GAZİ, GÜRGEN, HARMAN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KAYIN, KESTANE, KÖROĞLU, MAUN, MEŞE, MİRAY, NİSA, OKALİPTUS, OKUL, SABA, SELVİ, SIĞLA, SÖĞÜT, SİMA, TERSLALE, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, ÇINAR, ÇİFTÇİ, ÇİLEK, İNCİ, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 16/12/2020 00:30:00 - 16/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2853154 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-155, G-403, G-604, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752 sk bölgelerinde 16/12/2020 09:00:00 - 16/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2857664

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2037., 2041. sk / SANCAKTEPE mah OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 817., 820., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 841., 842., 843., 844., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 16/12/2020 00:01:00 - 16/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2866594

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 16/12/2020 00:01:00 - 16/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857665

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 369., 372., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400., 401., 402., 406., 408., 409., 410. sk bölgelerinde 16/12/2020 00:01:00 - 16/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857134

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1500. sk bölgelerinde 16/12/2020 03:00:00 - 16/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857135

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1500. sk bölgelerinde 16/12/2020 04:30:00 - 16/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2852422

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 16/12/2020 09:00:00 - 16/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2868261

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah FİŞEKHANE, HALKÇI sk bölgelerinde 16/12/2020 10:00:00 - 16/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2855032

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 16/12/2020 13:30:00 - 16/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020 NO: 2860460 İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEÇİYOLU, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgelerinde 16/12/2020 08:30:00 - 16/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020 NO: 2857668 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 832., 834., 835., ATIŞALANI sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1115., 1121., 1134., 1137., 1138., 1139., 1140., ATIŞALANI, AŞİYAN, FERHATPAŞA, ŞAHİNBEY sk / KEMER mah 900., 900/1., 902., 907., 908., AŞİYAN sk bölgelerinde 16/12/2020 03:00:00 - 16/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2857671 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 833. sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1134., 1135., 1136., 1137., 1138., 1140., AŞİYAN, BATTALGAZİ, ORHANGAZİ sk / KEMER mah 900., 902., 907. sk bölgelerinde 16/12/2020 03:00:00 - 16/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2857682 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk / MENDERES mah 302., 302/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., 379., ATIŞALANI, NECİP FAZIL sk bölgelerinde 16/12/2020 05:00:00 - 16/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2857673 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1114., 1117., 1119., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK sk / MENDERES mah 302., 305., 307., 308., 354., 355., 356., 363., 363/1., 364., 365., 366., 377., ATIŞALANI, NECİP FAZIL sk bölgelerinde 16/12/2020 05:00:00 - 16/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020 NO: 2855033 İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 16/12/2020 09:00:00 - 16/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2857105 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 5., ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 16/12/2020 09:00:00 - 16/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2859295 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 661., 662., 664., 665., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 16/12/2020 11:00:00 - 16/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2853776 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 747., 748., 749., 751., 755., 761., 762., 763., 764., 780., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah 695., AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 16/12/2020 13:30:00 - 16/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2859819

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk // SULTANGAZİ ilce -ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 16/12/2020 09:00:00 - 16/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2856252

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 835., 835/1., 836., 836/1., 868., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., AKŞEMSETTİN, SEFA sk bölgelerinde 16/12/2020 03:00:00 - 16/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855051

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZ, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk bölgelerinde 16/12/2020 09:00:00 - 16/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2859677

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAAĞAÇ, FATİH, IHLAMUR, KIZILAĞAÇ, SAVUR, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 16/12/2020 00:00:00 - 16/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859681

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, PELİT, SEDİR sk bölgelerinde 16/12/2020 03:00:00 - 16/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2857660

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, ADA, AKAN YILDIZ, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYÜZ, AKÇA, AKŞAM, AKŞEN, ALEMDAR, ALKAN, ALKAN ÇIKMAZI, AMAÇ, ANIT, ARİF, ASUMAN, ATILGAN, AYAN, AYARCI, AYDAN, AYDINLIK, AYKUT, AYSİMA, AYÇİÇEĞİ, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞİYAN, CENGİZHAN, GÜMÜŞHANE, KAVİM, KAĞITHANE BARBAROS, PLEVNE, SARIÇAM, SERHAT, ZAFER, İTİBAR, ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 16/12/2020 01:00:00 - 16/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857684

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BASAMAK, BÜKÜM, CANİK, GÜZEL YONCA, KOÇ, İZCİ sk / YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, ADAŞ, ADEM, AKŞAM, AKŞEN, AMAÇ, ANT, ARDAHAN, ARMAĞAN, ASİL, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AYARCI, AZİM, AZİZ, AĞAÇLI, AŞİYAN, DEVRAN, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE, PLEVNE sk bölgelerinde 16/12/2020 03:00:00 - 16/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2856260

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ARKA, ATALAR, BEKTAŞ, DERVİŞ, GÜRHAN, HARMAN, HÜNKAR, ITIR, MESCİT, SILA, SÜSLÜ ÇIKMAZI, TALATPAŞA sk bölgelerinde 16/12/2020 10:00:00 - 16/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859818

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEFAKAR, DENİZCİ, EFENDİ, KAĞITHANE BARBAROS, MURAT, SIRMALI, TURNA, ÇAYKARA, ÜZÜMBAĞI sk / SULTAN SELİM mah BUYRUK, KAĞITHANE BARBAROS sk / TELSİZLER mah BENEK sk bölgelerinde 16/12/2020 10:30:00 - 16/12/2020 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2858411

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT ÖNDER BALKAYA sk bölgelerinde 16/12/2020 00:01:00 - 16/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858415

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, GÖZDE, MİMARLAR, REŞİT, TERZİ, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ sk bölgelerinde 16/12/2020 00:01:00 - 16/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859808

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DURSUN, KENAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 16/12/2020 09:00:00 - 16/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2859673

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALAGEYİK, ARA, AYÇİÇEĞİ, BEY, BURÇİN, DÖNGÜ, ESKİ KİLYOS, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLDEREN ÇIKMAZI, GÜLDESTE ÇIKMAZI, GÜLENDAM, GÜLHAN ÇIKMAZI, HALE ÇIKMAZI, HÜNER, HÜR, KAĞNI, KEVSER, KOCATAŞ, KİLYOS, KİLYOS ÇIKMAZI, MADEN CAMİ, MARAL, MEFKURE, MEHTAP ÇIKMAZI, MEKTEP, MÜGE, MİHRİBAN, NADİRE ÇIKMAZI, NALBANT ÇEŞME., OĞUZ, PERİ, SARICA, TEPE ÜSTÜ BAYIR, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ÇIRÇIR DERESİ, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, HÜNKAR SUYU, HİSAR, KISA ÇAMLIK, LALE BAHÇESİ, NALBANT ÇEŞME, YAPRAKTAŞ, ÇIRÇIR DERESİ., ÇİĞDEMLİK, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 16/12/2020 01:00:00 - 16/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858750

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, GAMZE, TATLI NAR, TOPRAK, ULUSAL, YABAN, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah AVŞA, BEYAZ sk bölgelerinde 16/12/2020 09:00:00 - 16/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858749

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah HALİM, KARADENİZ, NURİ PAŞA, İMREN sk / İSTİNYE mah KAR ÇİÇEĞİ, NURİ PAŞA, İDEAL sk bölgelerinde 16/12/2020 09:00:00 - 16/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2866524

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKTAŞ, ALKAN, DEVİR, ECE, GEÇİT, HAMDİ COŞKUN, HÜLYA, MEHMET SİLİVRİLİ, SALKIM, TAŞ, TOKTAŞ, İHLAS, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 16/12/2020 01:00:00 - 16/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858764

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 16/12/2020 09:30:00 - 16/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859697

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 16/12/2020 09:30:00 - 16/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2866397

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, KADASTRO, KARŞIYAKA, LİMAN, MUDANYA, PARLAK, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, ÇALILI, ÇINARLI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / HÜRRİYET mah DERE. sk bölgelerinde 16/12/2020 09:30:00 - 16/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858794

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BURÇ, KIRIM, KUMSAL, MANOLYA, SARIGÜL, YAKUT, YETKİ, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK sk bölgelerinde 16/12/2020 10:30:00 - 16/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858793

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, FIRTINA, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MAVİGÖK, NECATİ ÖNEY, TANDOĞAN, TOROS, ZİRVE, ÇAĞATAY, ŞELALE sk bölgelerinde 16/12/2020 10:30:00 - 16/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2801237

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, ASLANYURT, AYHAN IŞIK, AYYILDIZ, AŞÇILAR, BESTE, BİNBAŞI REFİK, CELAL ATİK, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, DR. ŞEVKETBEY, GÜL 1, HAMİT KAPLAN, HAVVA HANIM, HİLAL 1, KARACAOĞLAN, KÜÇÜK, KİLİMCİ, MEHMETLER, MERDİVENLİ, MERSİNLİ AHMET, MİRALAY KAZIMBEY, UĞUR BÖCEĞİ, YAŞAR DOĞU, YENİ İLHAN, ÇORUH, ŞERİFE BACI sk / FULYA mah AYŞECİK sk bölgelerinde 16/12/2020 00:00:00 - 16/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2856250

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2092., 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 16/12/2020 00:05:00 - 16/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK 2020

NO: 2868262

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 11, MODABAĞ 12, MODABAĞ 2, MODABAĞ 3, MODABAĞ A, RÜSTEM BALKAN sk bölgelerinde 16/12/2020 16:00:00 - 16/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.