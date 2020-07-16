Elektrik kesintisi 16 Ocak Cumartesi 2021 BEDAŞ

BEDAŞ, 16 Ocak Cumartesi günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 16 Ocak Cumartesi 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK CUMARTESİ 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2923010

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 16/01/2021 09:00:00 - 16/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2926022

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 16/01/2021 09:00:00 - 16/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2919463



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, EĞİK, KARTAL, MUZAFFER, ORHAN VELİ, PANTER, YAKAMOZ sk bölgelerinde 16/01/2021 09:00:00 - 16/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2925598



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2458., 2459., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2465., 2466., 2467., SOĞUKSU, YANYOL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/01/2021 00:01:00 - 16/01/2021 02:31:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2918663



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, DENİZ, DENİZYILDIZI, OKYANUS, PASİFİK sk bölgelerinde 16/01/2021 00:00:00 - 16/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2922235



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKMAZÇEŞME, BARBAROS, CAMCI HÜSEYİN, HASFIRIN, SALİHEFENDİ, SALİHEFENDİ ARALIĞI sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, HASFIRIN, KAZAN, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEYDAN, MUMCUBAKKAL, SELAMLIK sk bölgelerinde 16/01/2021 09:00:00 - 16/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2920441

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BEYGEN, ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 16/01/2021 00:30:00 - 16/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923838

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 16/01/2021 09:00:00 - 16/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2917049 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.FİDAN, 1.NEYZEN, ALPARSLAN, AVCI, BAKARA MERDİVENİ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞAN, DÜZGÜN, GEMİCİ, KAHVECİ, KAMELYALI, KEVSER, KİTAPÇI, MEHMET AKİF ERSOY, MIZRAK, OK, SAMANYOLU, SARI ÇEŞME, YELKENCİ, ZENCEFİL sk bölgelerinde 16/01/2021 00:05:00 - 16/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2917052 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah MUSTAFA KEMAL, NİHAL sk bölgelerinde 16/01/2021 03:00:00 - 16/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2920628

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / GÜVEN mah CEVİZLİK, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, KAYA, MENDERES, POSTA, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, TUNÇ, YÜCEL sk bölgelerinde 16/01/2021 00:00:00 - 16/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920629

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ERGUVAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HANZER, KAHRAMAN, LALEZAR, MENDERES, UÇAK, YAMAÇ, YÜCEL sk / HAZNEDAR mah EGE, MERİÇ, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 16/01/2021 03:00:00 - 16/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2923024

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.ULUBATLI HASAN, 2.ORHAN GAZİ, 2.YAVUZ SELİM, 603., 604., 605., BEYAZIT, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 16/01/2021 00:01:00 - 16/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923025

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.ORHAN GAZİ, 2.YAVUZ SELİM, 602. ÇIKMAZ, 604., 605., 607., ARA ÇIKMAZI, FEVZİ ÇAKMAK, HATBOYU, HÜRRİYET, MERDİVENLİ, MİMAR SİNAN, YENİYOL sk / YENİ MAHALLE mah 1.SEL, ARA-1, MİMAR SİNAN, SALİH TAMCI, TEMEL, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 16/01/2021 00:01:00 - 16/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922219

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah REYHAN sk bölgelerinde 16/01/2021 00:01:00 - 16/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2927019



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, AKARÇEŞME ÇIKMAZI, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, BALABANDERE, BATI, BOSTAN GÜL, BUDAK, DIŞBUDAK, DOST, DUT, ELMA, EREN, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİDE, FİKRİ, GÜLPINAR, GÜRSU ÇIKMAZI, HALK, HÜRMET, HİLAL, ILGAZ, KADER, KARAGÜL, KARAYEMİŞ, KARTOPU ÇIKMAZI, KATAR, KEKLİK, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, MAZI, MUHTAR ŞABAN ÇIKMAZI, NAR, NEHİR, NİSAN, SAHİL ÇAMI, SALKIM, SAMYELİ, SANDAL ÇIKMAZI, SANTRAL ÇIKMAZI, SEDİR, SINIR ÇIKMAZI, SUSAM, SÖNMEZ, TARİH, TURGUT REİS, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İLGİLİ, İNCİ, İNCİR, İĞDE sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY İĞDE, HAZİRAN sk bölgelerinde 16/01/2021 01:00:00 - 16/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2925720



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah CAHİT ARF, PİRİ REİS, ZAFERLER, GÖREV, VEFABAYIRI, ALYANAK, HAFIZOĞLU, DORUKLAR sk. bölgelerinde 16/01/2021 00:30:00 - 16/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 OCAK 2021

NO: 2925391

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ETFAL HASTANESİ, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk / MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY, SAMANYOLU sk bölgelerinde 16/01/2021 00:00:00 - 16/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925406

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MATBAACI OSMANBEY, MELEK, PİYANGO, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, VALİ KONAĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 16/01/2021 03:00:00 - 16/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.