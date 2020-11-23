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  3. Elektrik kesintisi 16 Şubat Salı 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 16 Şubat Salı 2021 BEDAŞ

Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 16 Şubat Salı günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Elektrik kesintisi 16 Şubat Salı 2021 BEDAŞ

16 Şubat Salı günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 16 Şubat Salı 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 16 Şubat Salı 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT SALI 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3017451

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah BAKLALI-HACIMAŞLI, NİHAVENT, RABİA, ÜSTÜNDAĞ sk bölgelerinde 16/02/2021 09:00:00 - 16/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3016081

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, AKSU, ALACA, BADEM, BAHÇE, BALABAN, BANKACI, BEYAZZAMBAK, CEMRE, CUMHURİYET, DİNÇER, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, GAZETE, GÜNGÖR, GÜVEN, HİKMET, IŞIK, MEZARLIK, PERİ, RAHMİ REİS, SEBAT, TESİSLER AMBARLI YOLU, UĞURLU, YUNUS EMRE, YÜCEL, ŞAHİN, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk / DENİZKÖŞKLER mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 16/02/2021 00:30:00 - 16/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3011245

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1500. sk bölgelerinde 16/02/2021 00:01:00 - 16/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3011249

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 16/02/2021 03:30:00 - 16/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2979339

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169. sk bölgelerinde 16/02/2021 09:00:00 - 16/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3015886

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 16/02/2021 09:00:00 - 16/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3011281

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU sk / YENİBOSNA MERKEZ mah SANAYİ sk bölgelerinde 16/02/2021 09:00:00 - 16/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021 

NO: 3015500

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, DİVAN, YUSUF NALKESEN sk bölgelerinde 16/02/2021 09:00:00 - 16/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3005214

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah ALİ RIZA BEY, BÜYÜK ALTAYBAŞI, CEYLAN, GÜL, HİLAL, KAPTANPAŞA, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KURT, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, MEZARLIK ARKASI, NAKKAŞ PENAHİ, PAŞA CAMİ, PİYALE HAVUZU, SEL, TÜRBE, YAY GEÇİDİ, YAY ÇIKMAZI, YAYA GEÇİDİ ÇIKMAZI, ZİNCİRLİKUYU ÇIKMAZI, ÇAMLIYAYLAK, ÜST BARUTHANE sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇİÇEK, ALT BARUTHANE, ATAK, AVCILAR, AYGÜL, AÇIK, BABAPINAR, BABAPINAR ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BÜYÜK ATAK, CAN, CAN KARDEŞLER, CANDAN, CEMİYET, DEMİRCİ, DOĞAN, DİLEK, DİRİ, EFEM, FEN İŞLERİ ÇIKMAZI, GÜNÜ GÜZEL, GÜZEL BAHÇE, GÜZELLER, KADINLAR ÇEŞMESİ, KARAAĞAÇ, KAYIŞOĞLU, KÜÇÜK EFEM, MENEVŞE, MERDİVENLİ, OKÇULAR ÇEŞME, PİYALEPAŞA, SAĞLIK OCAĞI, SEYHAN, SIRAÇ, SPOR, STAT, TOROS, USLU, VALİDE ÇEŞMESİ, YARPUZ, YENER, YILMAZ, ÇİÇEK, ÜLEV, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU, ŞENAY, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 16/02/2021 00:00:00 - 16/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3006013

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah İNÖNÜ sk / ÖMER AVNİ mah EMEKTAR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/02/2021 09:00:00 - 16/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3007748

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEĞİRMEN 3, DÖRTYOL, DİLARA, KEKLİK, SAKA 2, SERHAT, İSTİKLAL sk / ULUS mah IŞIK 1, KADIRGA LİMAN, MUSTAFA KEMAL 1, ÇİÇEK 2, İLHAN, İLKAY, İLKBAHAR, İLKER, İLİM, İMAR, İNCE, İNCEBEL, İNCİ, İPEK 2, İRFAN, İSMETPAŞA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 16/02/2021 01:00:00 - 16/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3007749

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÇATALCA YOLU sk / ULUS mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 16/02/2021 04:00:00 - 16/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3015553

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3026., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 16/02/2021 10:00:00 - 16/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3009593

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 16/02/2021 00:05:00 - 16/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3011885

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 16/02/2021 01:00:00 - 16/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3009594

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 16/02/2021 03:00:00 - 16/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3006007

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, CEMAL NADİR, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, NARLIBAHÇE sk / HOCAPAŞA mah ANKARA sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 16/02/2021 00:00:00 - 16/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3016486

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, ASALET, AŞİYAN, CENAP, GAZİ OSMAN PAŞA, GENÇ OSMAN, GEYİK, KARACA, KAYIK, KUMRU, KURAK, LEVENT, MİTHAT PAŞA, POYRAZ, SIĞIRCIK, TALATPAŞA, TINAZ, TOROS, TÜRKER, ULUDAĞ, ÖNDER sk / SANAYİ mah ASALET, BALKAN, GAZİ OSMAN PAŞA, KİTAPÇI, ULUDAĞ, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 16/02/2021 00:00:00 - 16/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3016488

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN BAKKAL, BAYRAMPAŞA, ERHAN, GAZİ OSMAN PAŞA, GÖREN, POYRAZ, SAKIZ, SARAY, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, YENİ, ZÜBEYDE HANIM, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ, İKRAM sk bölgelerinde 16/02/2021 03:00:00 - 16/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3012332

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ALKIŞ, ARZU, ATAK, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk / TELSİZLER mah CANAN, DERNEK sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, CEYHAN, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 16/02/2021 00:15:00 - 16/02/2021 01:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3011860

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah GÜLBAŞAK, HANIMELİ, OKTAY, SEMAVER, SİNCAP, ŞAHİN sk bölgelerinde 16/02/2021 10:00:00 - 16/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3011149

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KIRIM sk bölgelerinde 16/02/2021 10:00:00 - 16/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3008778

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, SARIKAYA, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 16/02/2021 09:00:00 - 16/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3017581

İSTANBUL SARIYER ilce -FERAHEVLER mah sk bölgelerinde 16/02/2021 13:00:00 - 16/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ŞUBAT 2021

NO: 3017450

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, POYRAZ sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, YUNUSBEY sk / ESKİŞEHİR mah DOLAPDERE sk bölgelerinde 16/02/2021 01:00:00 - 16/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2997172

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah AKSU, CEYLAN, DOĞAN, MİTHAT PAŞA, SEZER sk bölgelerinde 16/02/2021 09:00:00 - 16/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi 16 Şubat Salı 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 16 Şubat Salı 2021 BEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 16 Şubat Salı 2021 BEDAŞ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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