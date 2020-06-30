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  3. Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020 tarihi için BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde, BEDAŞ'ın verilerine göre Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri bilgisine ulaşabilirsiniz.

Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ  internet sitesi üzerinden, 17 Aralık Perşembe 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 17 Aralık Perşembe 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞElektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

BEDAŞ elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020

Elektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 BEDAŞElektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK PERŞEMBE 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2869217

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, ERKUL, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 17/12/2020 01:00:00 - 17/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869824

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AMİRAL, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERENGÜL, EVİN, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 17/12/2020 02:30:00 - 17/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869835

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, AKMEŞE, ALEYNA, ALGÜL, AMİRAL, AYTEN, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYDER, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERBERK, ERENGÜL, EVİN, FERHAT, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GELENEK, GELİBOLU, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, SUSURLUK, TAKVA, TAYFUR, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YELİZ, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇAVUŞLU, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, İNAYET, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, ERKUL, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk / KARAYOLLARI mah 610/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 17/12/2020 03:30:00 - 17/12/2020 04:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2857137

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 17/12/2020 00:01:00 - 17/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858353

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2101., 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 633. sk / TUNA mah 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 666/1. ÇIKMAZ, 667., 668., 670., 681., MAHMUTBEY, OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 17/12/2020 05:00:00 - 17/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857706

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 140., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, MAHMUTBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858953

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1575., 1576., 1577., 1580., MEVLANA sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869864

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 17/12/2020 11:00:00 - 17/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2857138

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 17/12/2020 03:30:00 - 17/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869429

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah 1.BAHÇECİK, EŞREFBEY, SİTE 3, TAŞKENT, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870014

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DALKILIÇ, KADİFE, KOCA YUSUF, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870036

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, LALE 1 sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869247

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah FERİT SIDAL sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870038

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 7. sk bölgelerinde 17/12/2020 12:00:00 - 17/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870458

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 15., ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/12/2020 14:00:00 - 17/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2870530

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, HULUSİ DEMİRELLİ, KOŞUYOLU, ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2870017

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLNİDA, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ COŞAN, NENE HATUN, NURETTİN TOPÇU, PELİT, SERAP sk bölgelerinde 17/12/2020 11:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2869967

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 2. GEÇİT, 9., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2869855

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah YENİDOĞAN, ÖMÜR sk bölgelerinde 17/12/2020 11:00:00 - 17/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2855034

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, ELMADAĞ, FERAH, FİLİZ, GAYE, GÜLTEPE, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, NUR, PEKMEZ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜCE, YÜCEL, ÇAYELİ, ÇAĞLA, ÖMER SEYFETTİN, ŞAFAK sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855035

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BELKIS, BUKET, BURÇ, BİLGE, HASAN TAHSİN, KEMALİYE, RANA, ULUBATLI HASAN, YAKUP, YARGIÇ, ZENGİN, ÇAMLIBEL, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 17/12/2020 13:30:00 - 17/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2869233

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah LAMARTİN sk / ŞEHİT MUHTAR mah FERİDİYE, PELESENK, TARLABAŞI sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2860461

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ERKAN, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FAZIL ÇIKMAZI, FELEK, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 17/12/2020 08:30:00 - 17/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2858343

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 1., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 2., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 3/1., 30., 31., 33., 34., 4., 5., 6., 7., 8., 9., NAMIK KEMAL sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah SEBİL sk bölgelerinde 17/12/2020 00:01:00 - 17/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858345

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 17/12/2020 00:01:00 - 17/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858351

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖNLÜBOL, GÖNLÜM, GÖNÜL, GÖRSEL, GÜMÜLCİNE sk bölgelerinde 17/12/2020 03:00:00 - 17/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858350

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖNLÜM, GÜLSER, GÜLÇİN, GÜMÜŞ, GÜNALTAY, GÜNAYDIN, GÜNDAY, KIŞLA, KÖYİÇİ sk / KEMER mah 939., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., DEVRAN, KIŞLA, MEHMET AKİF İNAN, ÜÇLER sk bölgelerinde 17/12/2020 03:00:00 - 17/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858352

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 532., 536., 537., 538., 548., 548/1., 551., 555., 556., 557., 562., 564., 566., MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 17/12/2020 05:00:00 - 17/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792537

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 302., 306., 307., 308., 310. sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2859174

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah ŞEHİTLER sk / CUMHURİYET mah 1979., 1980., 1982., 1983., 1984., 1985., 1991., NAZIM HİKMET sk / PİRİ REİS mah 2061., 2066., 2305., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 17/12/2020 00:30:00 - 17/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857109

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., ORKİDE sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853156

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-153, G-155, G-607, G-608, G-610, G-611, G-614, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859704

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1659. sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869235

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1474., 1482., 1483., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 17/12/2020 12:00:00 - 17/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855563

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 380. sk / İNCİRTEPE mah 240., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 17/12/2020 13:30:00 - 17/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2856310

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.GÜNBATIMI, 2.ATMACA, 2.DENİZ, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, ABDULHAMİT HAN, AY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, GÜNER, KÜMBET, MANOLYA, OKUL, YAPRAK, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2855038

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 17/12/2020 00:05:00 - 17/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858336

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, KANARYA, MARMARA, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2859098

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, IHLAMUR, KARADAL, KIZILAĞAÇ, PELİT sk bölgelerinde 17/12/2020 00:00:00 - 17/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859100

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, FATİH, GÜLDALI, GÜLSEVER, KAYACIK, LADİN, SELVİ, YILDIRIM sk bölgelerinde 17/12/2020 03:00:00 - 17/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2857739

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KAĞITHANE, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM, İMRAHOR sk / MERKEZ mah KAĞITHANE, SEÇKİN, İMRAHOR sk bölgelerinde 17/12/2020 01:00:00 - 17/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857743

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah KAĞITHANE, SEÇKİN sk bölgelerinde 17/12/2020 02:00:00 - 17/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870397

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, ARZU ÇIKMAZI, AYABAKAN, BABACAN, BAYRAKDAR, BAŞPINAR, BERK, BUKET, BULGUR, DERNEK, DİDEM, GÜZELDERE, HAVZA, HAŞMET, HORASAN, HÜMA, PAPATYA, TALATPAŞA, TÜRKMEN, İŞÇİ sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870395

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ALKIŞ, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI sk / TELSİZLER mah DERNEK sk / ÇELİKTEPE mah BALIM, CELALİ, EMRE, GENÇ OSMAN, HATMİ, HIZIR İLYAS, KANUNİ, MURATPAŞA, ÜMİT, İLHANLAR, ŞAH sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870454

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah DENİZ, ERGÜN, KÖPRÜ, MİS, SEDEF, SOKULLU sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870548

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME sk bölgelerinde 17/12/2020 16:00:00 - 17/12/2020 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2858416

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.HİLAL, 2.SİNOP, 2309., 3.MURAT, 4.ORTA, HOŞ, ORTA KENT, REFİK BEY, TEKİN, YELDEĞİRMENİ, ÖZBAY, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk bölgelerinde 17/12/2020 00:01:00 - 17/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858417

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah TAHSİN TEKOĞLU sk bölgelerinde 17/12/2020 00:01:00 - 17/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870040

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL, 832. YANYOL sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859809

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 910. ÇIKMAZ, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, KENAN, NADİRE, YENİ DOĞAN sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870242

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.ULUBATLI HASAN, 2.ORHAN GAZİ, 2.YAVUZ SELİM, 603., 604., 605., BEYAZIT, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 17/12/2020 11:00:00 - 17/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870248

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 2.YAVUZ SELİM, ALPARSLAN, HÜRRİYET, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 17/12/2020 13:00:00 - 17/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2859678

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AK ÇİĞDEM, AKKAYA, AKSU YOKUŞU, AKÇINAR, ALTAN, ARABA YOLU, ARAS, ATEŞ, AVCILAR, AYDOĞAN , BAYRAMOĞLU, BURÇ, DALGIÇ, DOĞRU, DUMAN, ELMALIK, ERTUĞRULGAZİ , FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, FİZAN ÇIKMAZI, GAZİLER, GÖNÜL, GÖRKEM ÇIKMAZI, GÜLDEN, HASRET, HAZAR, IHLAMUR AĞACI, KALKANCI, KAMER, KANLICA, KATİP, KAZIM KARABEKİR, KEFELİ BAYIRI, KUMSAL ÇIKMAZI, KURAL, KÖROĞLU, KÖŞKLER YANI, MEKKENUR CAMİ, MURAT, MURAT SİTESİ, MURAT ÇAVUŞ, OKUL , OKUL BAYIRI, ON KASIM, RÜZGARLIK, SABIR, SELVİ ÇAMI, SULTAN, TABYA, TOPOYAN, TURNA, YAKAMOZ, YAZLIK ÇIKMAZI, YELKEN, YENİ İLHAN, ÇAM, ÖZŞAHİNLER, İKLİM, ŞAFAK, ŞAHİNİM, ŞALCIKIR, ŞEHİTLİK sk / KUMKÖY mah GÜZEL GEÇİT sk / KİREÇBURNU mah AKAY ÇIKMAZI, AKINCILAR, ARABAYOLU, DALYAN ÇIKMAZI, DEREM ÇIKMAZI, KAYACI ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI, PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL sk / TARABYA mah 25 EVLER, AKINCILAR, ARABAYOLU, GÜMÜŞ, NAZARLIK sk bölgelerinde 17/12/2020 01:00:00 - 17/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858752

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KEMER mah BEYAZ PAPATYA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, YONCALIK, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869822

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 134., 135., 199., 208., 213. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 135. ÇIKMAZ, DEREBOYU 1, KURTYOLU sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869966

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., AYAZMA, BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., DÖNMEZ, KUMKÖY, NİŞANCI ÇIKMAZI, SEYHAN, SOĞUKSU , TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2866558

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME sk bölgelerinde 17/12/2020 00:30:00 - 17/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2866559

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, HARMAN, KARADENİZ, KARÇİÇEĞİ, MAHİNUR, YELPAZE, YUNUS NADİ, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk bölgelerinde 17/12/2020 03:30:00 - 17/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2866560

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME sk bölgelerinde 17/12/2020 05:30:00 - 17/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859698

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 17/12/2020 09:30:00 - 17/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858765

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 17/12/2020 09:30:00 - 17/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2866401

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mah sk bölgelerinde 17/12/2020 09:30:00 - 17/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858809

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA, KANARYA, KARTAL, TURNA, ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ, DOĞRU, HALİM ULUŞAHİN, HAS, KAYNAK, TANDOĞAN, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 17/12/2020 10:30:00 - 17/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2801238

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AL KARANFİL, CELAL ATİK, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, GÜVEN 1, HAMİT KAPLAN, MUMCU, NUR, PİRİNÇ, SAADET HANIM, SİMGE, YAŞAR DOĞU, ŞEKER, ŞÜKRÜ GÜLESİN sk bölgelerinde 17/12/2020 00:00:00 - 17/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870493

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, LİMON, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 17/12/2020 14:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2855039

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497., 2517., 2535., 2536., 2537., 2558., 2560., 2562., 2564., 2566., 2568., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2576., 2577., 2603. sk bölgelerinde 17/12/2020 03:00:00 - 17/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855052

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1393., 1395., 1396., 1405/8., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020 

NO: 2869923

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 32/2., 33., 40. sk bölgelerinde 17/12/2020 11:00:00 - 17/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020

BEDAŞ elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

BEDAŞ elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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