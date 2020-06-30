Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 17 Aralık Perşembe 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 17 Aralık Perşembe 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi.

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

Elektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK PERŞEMBE 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2869217

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, ERKUL, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 17/12/2020 01:00:00 - 17/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869824

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AMİRAL, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERENGÜL, EVİN, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 17/12/2020 02:30:00 - 17/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869835

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, AKMEŞE, ALEYNA, ALGÜL, AMİRAL, AYTEN, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYDER, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERBERK, ERENGÜL, EVİN, FERHAT, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GELENEK, GELİBOLU, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, SUSURLUK, TAKVA, TAYFUR, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YELİZ, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇAVUŞLU, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, İNAYET, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, ERKUL, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk / KARAYOLLARI mah 610/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 17/12/2020 03:30:00 - 17/12/2020 04:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2857137

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 17/12/2020 00:01:00 - 17/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858353

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2101., 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 633. sk / TUNA mah 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 666/1. ÇIKMAZ, 667., 668., 670., 681., MAHMUTBEY, OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 17/12/2020 05:00:00 - 17/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857706

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 140., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, MAHMUTBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858953

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1575., 1576., 1577., 1580., MEVLANA sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869864

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 17/12/2020 11:00:00 - 17/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2857138

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 17/12/2020 03:30:00 - 17/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869429

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah 1.BAHÇECİK, EŞREFBEY, SİTE 3, TAŞKENT, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870014

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DALKILIÇ, KADİFE, KOCA YUSUF, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870036

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, LALE 1 sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869247

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah FERİT SIDAL sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870038

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 7. sk bölgelerinde 17/12/2020 12:00:00 - 17/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870458

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 15., ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/12/2020 14:00:00 - 17/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2870530

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, HULUSİ DEMİRELLİ, KOŞUYOLU, ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 17/12/2020 10:00:00 - 17/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2870017

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLNİDA, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ COŞAN, NENE HATUN, NURETTİN TOPÇU, PELİT, SERAP sk bölgelerinde 17/12/2020 11:00:00 - 17/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2869967

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 2. GEÇİT, 9., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2869855

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah YENİDOĞAN, ÖMÜR sk bölgelerinde 17/12/2020 11:00:00 - 17/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2855034

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, ELMADAĞ, FERAH, FİLİZ, GAYE, GÜLTEPE, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, NUR, PEKMEZ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜCE, YÜCEL, ÇAYELİ, ÇAĞLA, ÖMER SEYFETTİN, ŞAFAK sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855035

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BELKIS, BUKET, BURÇ, BİLGE, HASAN TAHSİN, KEMALİYE, RANA, ULUBATLI HASAN, YAKUP, YARGIÇ, ZENGİN, ÇAMLIBEL, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 17/12/2020 13:30:00 - 17/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2869233

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah LAMARTİN sk / ŞEHİT MUHTAR mah FERİDİYE, PELESENK, TARLABAŞI sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2860461

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ERKAN, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FAZIL ÇIKMAZI, FELEK, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 17/12/2020 08:30:00 - 17/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

NO: 2858343

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 1., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 2., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 3/1., 30., 31., 33., 34., 4., 5., 6., 7., 8., 9., NAMIK KEMAL sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah SEBİL sk bölgelerinde 17/12/2020 00:01:00 - 17/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858345

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 17/12/2020 00:01:00 - 17/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858351

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖNLÜBOL, GÖNLÜM, GÖNÜL, GÖRSEL, GÜMÜLCİNE sk bölgelerinde 17/12/2020 03:00:00 - 17/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858350

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖNLÜM, GÜLSER, GÜLÇİN, GÜMÜŞ, GÜNALTAY, GÜNAYDIN, GÜNDAY, KIŞLA, KÖYİÇİ sk / KEMER mah 939., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., DEVRAN, KIŞLA, MEHMET AKİF İNAN, ÜÇLER sk bölgelerinde 17/12/2020 03:00:00 - 17/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858352

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 532., 536., 537., 538., 548., 548/1., 551., 555., 556., 557., 562., 564., 566., MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 17/12/2020 05:00:00 - 17/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792537

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 302., 306., 307., 308., 310. sk bölgelerinde 17/12/2020 09:00:00 - 17/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.