Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe AYEDAŞ

17 Aralık Perşembe günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 17 Aralık Perşembe günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK PERŞEMBE 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

11:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI

Mahalle: MADEN - Sokak: NAKİBEY

Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI

Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI

Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA

16:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: PAŞAMANDIRA

Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: YENİMAHALLE

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: RİVA

Mahalle: RİVA - Sokak: BULANIK ÇIKMAZI

Mahalle: RİVA - Sokak: GELİŞİM ÇIKMAZI

Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT CEMİL ÇAKIR

Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT LEVENT BİRBEN

Mahalle: RİVA - Sokak: ALSANCAK ÇIKMAZI

Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ ŞENER

Mahalle: RİVA - Sokak: FERİDE

Mahalle: RİVA - Sokak: ÇAYLIK

15:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: RİVA - Sokak: MİLLET

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

17:45 - 18:15 saat aralığında

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLÜMSER

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERKEZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KÖYİÇİ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: SIRMA

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: MEHTER

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: NENE HATUN

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: AKSEDİR

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: DALGIÇ

Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ÇÖMLEK

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PINAR

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: FİLİZ

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BİLSAY

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BURÇİN

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ŞAFAK

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DURAK

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: VİLDAN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EMEK

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PAMUKKALE

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AHESTE

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞARAN

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CELAL ATİK

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BONCUK

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE

Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE

Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH - Sokak: İHVANLAR

Mahalle: FATİH - Sokak: DERMAN

Mahalle: FATİH - Sokak: KARADUT

Mahalle: FATİH - Sokak: KERİM

Mahalle: FATİH - Sokak: KIŞ

Mahalle: FATİH - Sokak: LATİF

Mahalle: FATİH - Sokak: YAKACIK

Mahalle: FATİH - Sokak: KUŞ

Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN

Mahalle: FATİH - Sokak: UYANIK

Mahalle: FATİH - Sokak: YAMAÇ

Mahalle: FATİH - Sokak: BAHARLI

Mahalle: FATİH - Sokak: BÜLBÜL

Mahalle: FATİH - Sokak: ÇELEBİ

Mahalle: FATİH - Sokak: FETİH

Mahalle: FATİH - Sokak: AYASOFYA

Mahalle: FATİH - Sokak: GEZ

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SOFULAR

Mahalle: SOFULAR - Sokak: VEDA

Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR

Mahalle: SOFULAR - Sokak: YEMEN

Mahalle: SOFULAR - Sokak: VOLKAN

Mahalle: SOFULAR - Sokak: ORTAK

Mahalle: SOFULAR - Sokak: HICIZ

Mahalle: SOFULAR - Sokak: VUSLAT

Mahalle: SOFULAR - Sokak: YELKEN

Mahalle: SOFULAR - Sokak: MİNİ

Mahalle: SOFULAR - Sokak: BAŞKAYA

Mahalle: SOFULAR - Sokak: ÜSTÜN

Mahalle: SOFULAR - Sokak: YAZMA

Mahalle: SOFULAR - Sokak: MEZARLIK ALTI

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

10:00 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KASIM

Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERE

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: EYLÜL

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜMÜŞ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: SENCER

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SANCAKTAR

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AKDENİZ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: SARAY - Sokak: SİTEYOLU

Mahalle: SARAY - Sokak: ALEMDAĞ

09:30 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖZGÜR

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DAMPSAN

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: YENİLİK

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HÜRMET

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.