Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe AYEDAŞ
AYEDAŞ, 17 Aralık Perşembe gününde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından yayımladı. Bu doğrultuda biz de haberimizde Anadolu yakasındaki elektrik kesintilerini Elektrik kesintisi 17 Aralık Perşembe AYEDAŞ başlığı altında derledik.
17 Aralık Perşembe günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 17 Aralık Perşembe günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK PERŞEMBE 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020
11:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI
Mahalle: MADEN - Sokak: NAKİBEY
Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI
Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI
Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA
16:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: PAŞAMANDIRA
Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: YENİMAHALLE
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: RİVA
Mahalle: RİVA - Sokak: BULANIK ÇIKMAZI
Mahalle: RİVA - Sokak: GELİŞİM ÇIKMAZI
Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT CEMİL ÇAKIR
Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT LEVENT BİRBEN
Mahalle: RİVA - Sokak: ALSANCAK ÇIKMAZI
Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ ŞENER
Mahalle: RİVA - Sokak: FERİDE
Mahalle: RİVA - Sokak: ÇAYLIK
15:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: RİVA - Sokak: MİLLET
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
17:45 - 18:15 saat aralığında
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLÜMSER
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERKEZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KÖYİÇİ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: SIRMA
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: MEHTER
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: NENE HATUN
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: AKSEDİR
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: DALGIÇ
Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ÇÖMLEK
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PINAR
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: FİLİZ
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BİLSAY
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BURÇİN
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ŞAFAK
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DURAK
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: VİLDAN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EMEK
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PAMUKKALE
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AHESTE
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞARAN
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CELAL ATİK
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BONCUK
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE
Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE
Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL
Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS
Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH - Sokak: İHVANLAR
Mahalle: FATİH - Sokak: DERMAN
Mahalle: FATİH - Sokak: KARADUT
Mahalle: FATİH - Sokak: KERİM
Mahalle: FATİH - Sokak: KIŞ
Mahalle: FATİH - Sokak: LATİF
Mahalle: FATİH - Sokak: YAKACIK
Mahalle: FATİH - Sokak: KUŞ
Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN
Mahalle: FATİH - Sokak: UYANIK
Mahalle: FATİH - Sokak: YAMAÇ
Mahalle: FATİH - Sokak: BAHARLI
Mahalle: FATİH - Sokak: BÜLBÜL
Mahalle: FATİH - Sokak: ÇELEBİ
Mahalle: FATİH - Sokak: FETİH
Mahalle: FATİH - Sokak: AYASOFYA
Mahalle: FATİH - Sokak: GEZ
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: SOFULAR
Mahalle: SOFULAR - Sokak: VEDA
Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR
Mahalle: SOFULAR - Sokak: YEMEN
Mahalle: SOFULAR - Sokak: VOLKAN
Mahalle: SOFULAR - Sokak: ORTAK
Mahalle: SOFULAR - Sokak: HICIZ
Mahalle: SOFULAR - Sokak: VUSLAT
Mahalle: SOFULAR - Sokak: YELKEN
Mahalle: SOFULAR - Sokak: MİNİ
Mahalle: SOFULAR - Sokak: BAŞKAYA
Mahalle: SOFULAR - Sokak: ÜSTÜN
Mahalle: SOFULAR - Sokak: YAZMA
Mahalle: SOFULAR - Sokak: MEZARLIK ALTI
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020
10:00 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KASIM
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERE
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: EYLÜL
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜMÜŞ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: SENCER
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ARALIK 2020
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SANCAKTAR
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AKDENİZ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: SARAY - Sokak: SİTEYOLU
Mahalle: SARAY - Sokak: ALEMDAĞ
09:30 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖZGÜR
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DAMPSAN
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: YENİLİK
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HÜRMET
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.