Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden,18 Aralık Cuma İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 18 Aralık Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 20 Aralık Pazar 2020 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK CUMA 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020
13:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN
Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI
Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİ TEPESİ
Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS
Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ
Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI
Mahalle: MADEN - Sokak: ÇARKIFELEK
Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR
Mahalle: MADEN - Sokak: HANIMELİ
Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇARKIFELEK
Mahalle: NİZAM - Sokak: FİŞEKHANE
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: MADEN
Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI
Mahalle: MADEN - Sokak: NEVRUZ
Mahalle: MADEN - Sokak: ACEM KÖŞKÜ
Mahalle: MADEN - Sokak: CEMAL YENER TOSYALI
Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS
Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ
Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI
Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI
Mahalle: MADEN - Sokak: DR. ŞEREF
Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇINARLIK
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BURGAZ ÇAYIRI
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BÜYÜK ÇAMLIK YOLU
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ECMEL
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: EVRİM
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: GEZİNTİ
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: GÖKDEMİR
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: GÖNÜLLÜ
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KAPTANLAR
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KESİK ÇINAR
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KIŞBAHÇELERİ
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KÖYKAHYASI
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: MEHTAP
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: MEZARLIK
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: MURAT
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: SARNIÇ
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: TAKIMAĞA
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YALI
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİCE ARALIĞI 2.
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAKILTAŞI
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇARŞI
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BARIŞ
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİCE
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAYIR
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: AYIŞIĞI
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: EDA
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ORTANCA
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ŞAKAYIK
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ZERAFET
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: GÖKADA
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: PELİT
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: PINAR
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020
10:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: DERESEKİ
Mahalle: DERESEKİ - Sokak: SEYHAN ÇIKMAZI
Mahalle: DERESEKİ - Sokak: SUGÖZÜ ÇIKMAZI
09:30 - 10:00 saat aralığında
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: GÜRKAN
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: EMİN ALİ GÜRKAN
Mahalle: AKBABA - Sokak: EMİN ALİ GÜRKAN
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: VAHDET
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTEPE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SAKARYA
Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKTAŞ
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: MİLLİ İRADE
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: DEMİRCİ
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: GÜVERCİN
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BALAMİR
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: TURNA
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: KUŞKONMAZ
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: IHLAMUR
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: SABIR
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: DEMOKRASİ
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: MELİK
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BEZİRGAN
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ZERAFET
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BİLGİN
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BAĞCAN
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: YILMAZ
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: CİVAN
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: KEKLİK
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ASLI
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ESMERAY
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: KÜPELİ
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: FASIL
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: SEVİNÇ
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ŞÖLEN
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: GÜRSEL
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KİRAZÇİÇEĞİ
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HIZIRREİS
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞARAN
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BLOKEVLERİ
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YEŞİLÇAY
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAŞAR DOĞU
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SÜREYYA
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BAYRAM
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020
14:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: SAFA - Sokak: BAHÇELİEVLER
Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLEK
Mahalle: SAFA - Sokak: SELDA
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GENÇ OSMAN
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ASIL
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MÜLK
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PIRLANTA
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YAKUT
08:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERVE - Sokak: AZAMET
Mahalle: MERVE - Sokak: AKYILDIZ
Mahalle: MERVE - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: MERVE - Sokak: GAZİ
Mahalle: MERVE - Sokak: ZERDALİ
Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: MERVE - Sokak: NECİP FAZIL
Mahalle: MERVE - Sokak: KUŞMER
Mahalle: MERVE - Sokak: ASUR
Mahalle: MERVE - Sokak: ADEM
Mahalle: MERVE - Sokak: AKABE
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHÇEVANLAR
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇEŞME
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİFTLİK
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HÜRRİYET
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARANFİL
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRIM
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ESTERGON
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ŞEFKAT
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: KÜÇÜK NAMAZGAH
Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: OKUL YOKUŞU
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: AYIŞIĞI
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BARIN
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ARMAĞAN
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÇAMLICA YOLU
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ELVAN
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: KONAK
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ORHUN
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ERZİNCAN
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: GÖRELE
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: HALİD BİN VELİD
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: KAYISI
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: SADIK
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: SERHAT
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: MUALLİM
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: GÜREŞÇİ
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: YAYLA ÇIKMAZI
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÇİMENLİ 2.
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ABİDE
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: VUSLAT
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÇİMENLİ
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: NAMAZGAH
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.