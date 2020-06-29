Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden,18 Aralık Cuma İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 18 Aralık Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 20 Aralık Pazar 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK CUMA 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

13:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN

Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI

Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİ TEPESİ

Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS

Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ

Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI

Mahalle: MADEN - Sokak: ÇARKIFELEK

Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR

Mahalle: MADEN - Sokak: HANIMELİ

Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇARKIFELEK

Mahalle: NİZAM - Sokak: FİŞEKHANE

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: MADEN

Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI

Mahalle: MADEN - Sokak: NEVRUZ

Mahalle: MADEN - Sokak: ACEM KÖŞKÜ

Mahalle: MADEN - Sokak: CEMAL YENER TOSYALI

Mahalle: MADEN - Sokak: NERGİS

Mahalle: MADEN - Sokak: CAMİTEPE MEVKİİ

Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLVEREN ÇIKMAZI

Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI

Mahalle: MADEN - Sokak: DR. ŞEREF

Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇINARLIK

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BURGAZ ÇAYIRI

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BÜYÜK ÇAMLIK YOLU

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ECMEL

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: EVRİM

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: GEZİNTİ

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: GÖKDEMİR

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: GÖNÜLLÜ

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KAPTANLAR

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KESİK ÇINAR

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KIŞBAHÇELERİ

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KÖYKAHYASI

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: MEHTAP

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: MEZARLIK

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: MURAT

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: SARNIÇ

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: TAKIMAĞA

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YALI

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİCE ARALIĞI 2.

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAKILTAŞI

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇARŞI

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BARIŞ

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİCE

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAYIR

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: AYIŞIĞI

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: EDA

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ORTANCA

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ŞAKAYIK

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ZERAFET

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: GÖKADA

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: PELİT

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: PINAR

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

10:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: DERESEKİ

Mahalle: DERESEKİ - Sokak: SEYHAN ÇIKMAZI

Mahalle: DERESEKİ - Sokak: SUGÖZÜ ÇIKMAZI

09:30 - 10:00 saat aralığında

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: GÜRKAN

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: EMİN ALİ GÜRKAN

Mahalle: AKBABA - Sokak: EMİN ALİ GÜRKAN

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: VAHDET

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTEPE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SAKARYA

Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKTAŞ

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: MİLLİ İRADE

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: DEMİRCİ

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: GÜVERCİN

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BALAMİR

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: TURNA

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: KUŞKONMAZ

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: IHLAMUR

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: SABIR

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: DEMOKRASİ

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: MELİK

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BEZİRGAN

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ZERAFET

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BİLGİN

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BAĞCAN

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: YILMAZ

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: CİVAN

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: KEKLİK

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ASLI

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ESMERAY

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: KÜPELİ

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: FASIL

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: SEVİNÇ

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ŞÖLEN

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: GÜRSEL

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KİRAZÇİÇEĞİ

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HIZIRREİS

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞARAN

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BLOKEVLERİ

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YEŞİLÇAY

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAŞAR DOĞU

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SÜREYYA

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BAYRAM

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

14:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: SAFA - Sokak: BAHÇELİEVLER

Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLEK

Mahalle: SAFA - Sokak: SELDA

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GENÇ OSMAN

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ASIL

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MÜLK

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PIRLANTA

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YAKUT

08:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERVE - Sokak: AZAMET

Mahalle: MERVE - Sokak: AKYILDIZ

Mahalle: MERVE - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: MERVE - Sokak: GAZİ

Mahalle: MERVE - Sokak: ZERDALİ

Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: MERVE - Sokak: NECİP FAZIL

Mahalle: MERVE - Sokak: KUŞMER

Mahalle: MERVE - Sokak: ASUR

Mahalle: MERVE - Sokak: ADEM

Mahalle: MERVE - Sokak: AKABE

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHÇEVANLAR

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇEŞME

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİFTLİK

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HÜRRİYET

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARANFİL

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRIM

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ESTERGON

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ŞEFKAT

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: KÜÇÜK NAMAZGAH

Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: OKUL YOKUŞU

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: AYIŞIĞI

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BARIN

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ARMAĞAN

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÇAMLICA YOLU

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ELVAN

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: KONAK

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ORHUN

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ERZİNCAN

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: GÖRELE

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: HALİD BİN VELİD

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: KAYISI

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: SADIK

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: SERHAT

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: MUALLİM

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: GÜREŞÇİ

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: YAYLA ÇIKMAZI

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÇİMENLİ 2.

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ABİDE

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: VUSLAT

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÇİMENLİ

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: NAMAZGAH

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.