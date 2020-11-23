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  3. Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

Avrupa yakasında gerçekleşcek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 18 Aralık Cuma günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

18 Aralık Cuma günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 BEDAŞElektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

Elektrik kesintisi 20 Aralık Pazar 2020 BEDAŞElektrik kesintisi 20 Aralık Pazar 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK CUMA 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2872023

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2870632

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, ATAKAN, AV ÇIKMAZI, BOZDAĞ, CİVA, DARILMAZ, DENİZCAN, DUYGU, DÜZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EGE, GEDİZ, KARADENİZ, KARGACI, KÜÇÜK, MEŞRUTİYET, SEFER, TALATPAŞA, TUNCAY, VALİDE, ÇUHACI, İNKILAP, ŞÜKRAN, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2853157

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-24, G-448, GALATA sk // bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870633

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah OKUL sk bölgelerinde 18/12/2020 11:00:00 - 18/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2857139

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1431., 1433., 1439., 1440., 1441., 1442., 1450., 1451., CAMİ YOLU, GÜLBAHAR, ŞEHİT MURAT KARAYAZI sk bölgelerinde 18/12/2020 00:01:00 - 18/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857162

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 18/12/2020 03:30:00 - 18/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857171

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 18/12/2020 05:00:00 - 18/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858484

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 121., 122., 140., 144. sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792538

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870460

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 58., MİMAR SİNAN, ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 18/12/2020 11:00:00 - 18/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2870451

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ŞEHİT YUNUS ÇAÇA sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870435

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DALKILIÇ, KADİFE, KOCA YUSUF, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 18/12/2020 10:00:00 - 18/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2870044

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah MANOLYA, NİLÜFER, ORKİDE BAHÇESİ sk bölgelerinde 18/12/2020 00:01:00 - 18/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870046

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 18/12/2020 03:00:00 - 18/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2871110

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, MELEK sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871109

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, DİNÇ, KARACAN, TAŞOVA sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2871743

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SERT, ULUBATLI sk bölgelerinde 18/12/2020 15:00:00 - 18/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2855050

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855046

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 18/12/2020 13:30:00 - 18/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2801239

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah MUHSİN YAZICIOĞLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÖKKUŞAĞI, HEKİM, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 18/12/2020 00:00:00 - 18/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2869856

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KIDEM ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2870625

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579., 3026., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 18/12/2020 10:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871111

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 18/12/2020 12:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855575

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1615., 1616., 1617., 1620., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 18/12/2020 13:30:00 - 18/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859176

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3073., 3077., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 18/12/2020 00:30:00 - 18/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855564

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 824., DOĞAN ARASLI sk / SÜLEYMANİYE mah 771., 772., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857111

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 16., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2856311

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYŞEHİR, EBER, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, MANYAS, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 18/12/2020 10:00:00 - 18/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020 

NO: 2855040

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN sk bölgelerinde 18/12/2020 00:05:00 - 18/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855053

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020 

NO: 2859840

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DERE, GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, NAZENDE, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / MERKEZ mah AYAZMA sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AGAH, ASLANBEY, ATAKAN, AYAZMA, BOZDEMİR, DOĞUKAN, ENİS, FERDAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, FİKRİ, GÜRSEL, HAMAM, HATIRA, LEVENT, MEDİNE, SAHRA, SİNEM, TAYFUN, TAŞOCAĞI, TEMİZEL, TUANA, VATAN, YÜKSEL, ZUHAL, ŞEHİT RAMAZAN GÖNCÜ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 18/12/2020 01:00:00 - 18/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857746

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DERE, GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, NAZENDE, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ATAKAN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HAMAM, LEVENT, MEDİNE, SAHRA, TAYFUN, TAŞOCAĞI, YÜKSEL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 18/12/2020 03:00:00 - 18/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870527

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ATABEY, BOZOKLAR, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, POLAT, YENİYOL, ÇATALTEPE, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869983

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY sk bölgelerinde 18/12/2020 10:30:00 - 18/12/2020 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870407

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, DEREİÇİ, GÜRHAN, TALATPAŞA sk bölgelerinde 18/12/2020 12:00:00 - 18/12/2020 15:45:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870528

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAGÖZ, AYDOĞAN, GÜLYAZI, HİCRET, KARAKOL, NURSİMA, YAVUZTÜRK, YURTBEY, ÇELEBİ sk bölgelerinde 18/12/2020 13:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020 

NO: 2858419

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1.ŞEHİT CEMAL DİNÇ, 1233., 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk bölgelerinde 18/12/2020 00:01:00 - 18/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858418

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.OKUL, KORELİ KADİR, KORU sk bölgelerinde 18/12/2020 00:01:00 - 18/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871247

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 2.YAVUZ SELİM, 613., AYDIN, BARBAROS, CEMALBEY, HÜRRİYET, MEVLANA, PAKTEN, SÜTÇÜDEDE, TAŞDELEN, TUNÇ, TURGUT REİS, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZAFER, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859279

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 910. ÇIKMAZ, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, NADİRE, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871250

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS, ZAFER sk bölgelerinde 18/12/2020 11:00:00 - 18/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871929

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, AYDIN, GÜR, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 18/12/2020 13:30:00 - 18/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2859717

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah FERİHA, GÜLVEREN, HAYAT ÇEŞMESİ, KASIMPATI, MAYA VİLLALARI(MURADİ HAMİS SK), MESTANOĞLU, MURADİ HAMİS, PAMUK, SAMİ DİNO, SÖĞÜTLÜK, TABİP, TARAVET, YENİ ÇAMLIK EVLERİ, YUVA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2020 01:00:00 - 18/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858754

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA, DOĞANBEY, KARAAĞAÇ, KÖKNAR, LADİN, ORMAN, PALAMUT sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870449

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FATİH sk bölgelerinde 18/12/2020 15:00:00 - 18/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ  ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2867590

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, DAMLAPINAR, DAĞKONAK, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÜLDERE, KARACAÖREN, KASTAMONU, KIZILKURT, NARLIDERE, ORTAOBA, OSMANİYE, PAŞABAĞI, TUNCAY, ZEN, ÇUKURBOSTAN, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 18/12/2020 00:30:00 - 18/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870037

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3112., 3118., 3124. sk bölgelerinde 18/12/2020 00:30:00 - 18/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870560

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1027., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., GENÇTÜRK, HALASKARGAZİ, MEHMET AKİF ERSOY, SEMRA ÖZAL, YARDIM, ZEYNEL GRANİT, İZZET GÜRÇAY sk bölgelerinde 18/12/2020 01:30:00 - 18/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870561

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3024., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., ADNAN MENDERES, ELMASLI, HÜRMET, KENAR, YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 18/12/2020 02:30:00 - 18/12/2020 03:40:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2867605

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSUN, BATURAY, EKREM, ERKAM, ERİM, SEYDİ ALİ REİS, YEKTA, ÇİĞDEMLİ, ÖZGÜVEN, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 18/12/2020 03:30:00 - 18/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870562

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3112., 3118., 3124. sk bölgelerinde 18/12/2020 05:00:00 - 18/12/2020 06:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2867606

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 18/12/2020 05:30:00 - 18/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870563

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3050., 3051., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3094., ADNAN MENDERES sk bölgelerinde 18/12/2020 06:00:00 - 18/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2866492

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 18/12/2020 09:30:00 - 18/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858771

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 18/12/2020 09:30:00 - 18/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859699

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÜLBABA, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA sk bölgelerinde 18/12/2020 09:30:00 - 18/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020

NO: 2870047

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah BÜYÜK ÇİFTLİK, DUTLUK İÇİ, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, SEZAİ SELEK sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2869843

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah SADRİ MAKSUDİ ARSAL sk / ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ, ŞAHİN sk bölgelerinde 18/12/2020 09:30:00 - 18/12/2020 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870525

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ORTAKLAR sk bölgelerinde 18/12/2020 11:00:00 - 18/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870436

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah DÖNMEZ, GÜNEY 1, RÜYA, YAĞMUR, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA sk bölgelerinde 18/12/2020 13:30:00 - 18/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020 

NO: 2855041

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2004., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2090., 2091., 2092., 2095., 2159., 2162., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 18/12/2020 03:00:00 - 18/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 ARALIK 2020 

NO: 2872396

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 280., G/1. ÇIKMAZ, G/2. ÇIKMAZ, G/3., YEŞİLYOL E, ÇIRPICI YOLU A, ÇIRPICI YOLU B, ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZ sk / ÇIRPICI mah YEŞİLYOL F sk bölgelerinde 18/12/2020 16:00:00 - 18/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 18 Aralık Cuma BEDAŞ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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