Elektrik kesintisi 18 Ocak Pazartesi 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 18 Ocak Pazartesi İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 18 Ocak Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK PAZARTESİ 2021 AYEDAŞ

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021



09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜÇGÜL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEGONYA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEŞİL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DAĞISTAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VEZİRHAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MAHMUT EFENDİ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MENDERES

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEMERKANT

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İPEKYOLU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KANARYA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OSMAN BEDRETTİN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TULUMBA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FECİR ÇIKMAZI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İHYA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PINARLI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAİD

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALCI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALMUMU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALTAŞI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMİR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ENGİNAR

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

14:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÖZENÇ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALAZGİRT

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TEPEÜSTÜ ÖZGÜR

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: EDAGÜL

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ALEMDAĞ

09:00 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ESEN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜNEŞ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HALİT BEY

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİTLEMBİK

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KİRVE

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SUİŞ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARBEYAZI

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: TANTAVİ

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: MENTEŞOĞLU

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: TANTAVİ

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: BOSNA

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: KARA YUSUF

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: KARBEYAZI

Mahalle: TANTAVİ - Sokak: SUİŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.