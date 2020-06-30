Elektrik kesintisi 18 Ocak Pazartesi 2021 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 18 Ocak Pazartesi 2021 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK PAZARTESİ 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2941686



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, DEĞER, DURUÇAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, SEMRA, SÜNDÜS, TALEBE, USTA, YENİÇAĞ sk bölgelerinde 18/01/2021 13:00:00 - 18/01/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2949378

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949346

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2927068

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MAHİR, İSTİKLAL sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2944467

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 387., 397., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 412., 414., 415., 416., 417., 418., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 438., 440., 441., 444., 445., HOCA AHMET YESEVİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3. sk bölgelerinde 18/01/2021 00:01:00 - 18/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944468

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 806., 807., 809., 810., 812., 820., 821., 822., 823., 824., 825., 826., 827., 828., 829., 843., 852., 853., 854., 855., 856., İSTANBUL sk bölgelerinde 18/01/2021 04:00:00 - 18/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944471

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 203. sk / KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 324., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 18/01/2021 04:00:00 - 18/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2928367

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, ALİ ŞABAN, AYDOĞDU 2, AYGÜL, AYNUR 1, BOZKURT 1, CAMİ 3, DÜZOVA, GÜLTEPE, KAAN 2, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KÖYİÇİ, MAHMUTBEY, MERKEZ, OKTAY, OSMAN GAZİ, SAKIP SABANCI, SİPAHİ, YÖRÜKLER, ÇEŞME 1, ÇEŞMEALTI, İNTEPE, İPEK 2, ŞEHİT MUZAFFER ERDÖNMEZ sk bölgelerinde 18/01/2021 00:01:00 - 18/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2928368

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, AŞIK VEYSEL, DEDE EFENDİ, NEYZEN TEVFİK, SANAYİ SİTESİ, YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 18/01/2021 03:30:00 - 18/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922274

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ERDAL, KARAKOL, SANAYİ sk / ÇOBANÇEŞME mah SINIRLI sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945352

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BİLLUR, CAN, FERAH, NAGİHAN, NAR , VALİDE, ÇARDAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 18/01/2021 11:00:00 - 18/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2949704

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI, NİYAZİ BEY sk / KARTALTEPE mah AVNİYE, BEHİRE, BELEDİYE HEKİMİ, FİLİZ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GENÇLER, GÜLBEŞEKER, KARTALTEPE, MEKTUPCU, PARK ÖNÜ, RUŞENBEY, SEFALI, TERAKKİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, ARALIK, HAZIRLIK, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2928466

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- YEŞİLYURT mah EKİN, FENER, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2949697



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah FEDAKAR ÇIKMAZI, KUTLU, MİMAR KEMALETTİN, ŞEHZADE sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2942284

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, ENVERPAŞA, OKUL, SELİM PAŞA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 18/01/2021 11:00:00 - 18/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950483

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah KANARYA, ŞENER sk bölgelerinde 18/01/2021 12:00:00 - 18/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2925993

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2926971

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -GAYRETTEPE mah sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2929319

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah KALIPÇI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, TEŞVİKİYE FIRIN sk bölgelerinde 18/01/2021 11:00:00 - 18/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2926363



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 28., 30., 54., FATİH SULTAN MEHMET, ÖZAL sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2949370



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2948544

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, GÜLEN, VAKAR, ÇARDAK, ÇORLUK sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2948499

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ACAR, ATATÜRK, BANU, ERLER, GENÇLİK, GÜL, KARANFİL, MÜNİF SEVİ, NAR, YEŞİM, ÖĞRETMEN HAKKI KIMIZ, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 18/01/2021 09:30:00 - 18/01/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2944469

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 18/01/2021 00:01:00 - 18/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944484

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 845., 848., 848/1. ÇIKMAZ, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2924926

İSTANBUL ESENLER ilce -BİRLİK mah sk bölgelerinde 18/01/2021 09:30:00 - 18/01/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950487

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk / MENDERES mah ATIŞALANI sk bölgelerinde 18/01/2021 14:00:00 - 18/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2925755

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah 916., 946., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945332

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 18/01/2021 13:00:00 - 18/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2926020

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3105., 3111., HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk / OSMANGAZİ mah 3112., 3140. sk bölgelerinde 18/01/2021 13:00:00 - 18/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2941433



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ARAP MEHMET, FABRİKA, GÜVENLİK, LANGA HİSARI, MERMERCİLER, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, İSKELE MEYDANI sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2917031

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk bölgelerinde 14/01/2021 00:05:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918694

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917840

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2943317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, ADEM YAVUZ, AKÇA, DERECİK, ENGİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, ETİ, ETİLER ÇIKMAZI, HIZIR REİS, KASIM PAŞA, KAVAK, KIVIRCIK, MURAT PAŞA, NAZLI, OĞUZHAN, SADIK, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 18/01/2021 00:00:00 - 18/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2943319

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BALKAN, DİŞBUDAK, ERGENEKON, KAVAK, KIVIRCIK, MALAZGİRT, MURAT PAŞA, SAMİ PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, VALİ, YEŞİLYURT, YUNUS EMRE, ÇALDIRAN, ÇINARLAR sk bölgelerinde 18/01/2021 03:00:00 - 18/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2925435

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEFİNE, DENİZATI, DEVİR sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925386

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, YILDIZ, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BARBAROS, DEFİNE, DENİZATI, DEVİR, DOLUNAY, DOSTLUK, DOĞUŞ, DİK, DİRAYET, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949333

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, NURTANESİ, ZAFER sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950518

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah HENDEK, KARAKAŞ, MENZİL, ONUR sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949380

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİRLİK, FERMAN, GİRNE, HİLAL sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950520

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GAZİ, GİRNE, HENDEK, SEZER, YAĞMUR sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949334

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞCI, BAĞIMSIZ, BEYZADE, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 18/01/2021 13:00:00 - 18/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949332

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah EKİM, KANARYA, PARK, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA sk bölgelerinde 18/01/2021 20:00:00 - 18/01/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2945353

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET sk / YENİ MAHALLE mah 1.SEL, 1.ÇAĞLAYAN, 4.PINAR, 5.ENGİN, DÜZ, KÜME, MİMAR SİNAN, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 18/01/2021 00:01:00 - 18/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2941749

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS, ZAFER sk bölgelerinde 18/01/2021 00:01:00 - 18/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950504

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 3.KARTAL, BAHARİYE sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2929353

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.PEMBEGÜL, 1421., 1437, 2.SARIGÜL, 2.ÇİĞDEM, 4.MENEKŞE, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2925994

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, SARIKAYA, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950484

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 208 sokak Kurt yolu sokak bölgelerinde 18/01/2021 14:00:00 - 18/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2941455

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, MUSTAFA BOZOĞLU, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 18/01/2021 00:30:00 - 18/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2941457

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI, LEVAZIM sk bölgelerinde 18/01/2021 02:30:00 - 18/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2948401

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk / BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2929165

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 18/01/2021 09:00:00 - 18/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925728

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79., ORDU sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 OCAK 2021

NO: 2926310



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/42., G/46. sk bölgelerinde 18/01/2021 02:00:00 - 18/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.