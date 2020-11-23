Elektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

19 Aralık Cumartesi 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 19 Aralık Cumartesi 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 20 Aralık Pazar 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK CUMARTESİ 2020 AYEDAŞ

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: PARSELLER - Sokak: CANSEL

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BATURALP

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BARLAS

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAYHAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BAYSAL

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEMETBAĞI

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.