Elektrik kesintisi 19 Aralık Cumartesi 2020 BEDAŞ

BEDAŞ, 19 Aralık Cumartesi günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 19 Aralık Cumartesi 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...

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Elektrik kesintisi 20 Aralık Pazar 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK CUMARTESİ 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2872004

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 19/12/2020 03:00:00 - 19/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872090

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872022

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2871930

İSTANBUL AVCILAR ilce -DENİZ KÖŞKLER mah sk / DENİZKÖŞKLER mah sk / GÜMÜŞPALA mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871964

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah SARIGÜL sk bölgelerinde 19/12/2020 10:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2873608

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah ÜSKÜP sk bölgelerinde 19/12/2020 03:30:00 - 19/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871744

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792539

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2859631

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 19/12/2020 00:01:00 - 19/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2867572

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah REVANİ sk / ŞİRİNEVLER mah AK , BAHADIR 1, CAMİ 1, DEREBOYU, FERHAT 1, KAZIM KARABEKİR 4., KERİMÇAVUŞ, MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 14., MAHMUTBEY 15., MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18., TAŞKALE, ÇİĞDEM 1, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, ŞEREF sk bölgelerinde 19/12/2020 03:00:00 - 19/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2874341

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, BULUT, KARANFİL 2, MİMAR SİNAN, NAZLI, PELİT, ÇİÇEK sk bölgelerinde 19/12/2020 13:00:00 - 19/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2870510

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah AK MESCİT, ZUHURATBABA sk / ZUHURATBABA mah AK MESCİT, AYDINLAR, DEMİRKAPI, KUBİLAY, TAMBURACI OSMAN, YENİ İNCİRLİ YOLU, YÜCE TARLA, ZUHURATBABA sk bölgelerinde 19/12/2020 00:01:00 - 19/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870523

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR sk / bölgelerinde 19/12/2020 03:00:00 - 19/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2855042

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah ZEYTİNLİBAHÇE sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872428

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FIRAT1 sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, ALARA, BEYLERDERESİ, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, ÇORUH sk bölgelerinde 19/12/2020 10:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2871966

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 12., 14., 18., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 19/12/2020 10:00:00 - 19/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871965

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk / YAKUPLU mah 12., 17., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 50., 52., 54., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 19/12/2020 10:00:00 - 19/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2869858

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2859177

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3034., 3038., 3090., 3093., 3095., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3127., 3133. sk bölgelerinde 19/12/2020 00:30:00 - 19/12/2020 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2856066

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 885., 886., 930., ÜNVERDİ sk / ÜÇEVLER mah 889., 903., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2872500

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇINAR sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, BAL sk bölgelerinde 19/12/2020 16:30:00 - 19/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2858337

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah MARTIKUŞU, RAHMET, ÇUKURTARLA sk / SARIGÖL mah MARMARA, ODABAŞI, ZİYADE sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857705

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, KANARYA, MARMARA, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, MARMARA, ORDU, SİNEMA, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2867569

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAY, ARDIÇ, FATİH, SAVUR, YÜKSEL sk bölgelerinde 19/12/2020 00:00:00 - 19/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2874343

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah DEĞİRMEN, KALE, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 19/12/2020 13:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2858421

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.ÇAM, 1.ÇAMLIK, 1246., DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, GUGUK, SERTAÇ, YURTKUR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ŞENAY, ŞENLİK sk / YEŞİLOVA mah SAKARYA sk / İNÖNÜ mah SEDA sk bölgelerinde 19/12/2020 00:01:00 - 19/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858420

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HURMA, 1.KIZILAY, 1.ÇİMEN, 1239. ÇIKMAZ, 2.MERİÇ, BÜLENT, DEMİR, DEMİRKAPI, EBRU, EVLİYA ÇELEBİ, KILIÇ, MASLAK ÇEŞME, MEHMET AKİF ERSOY, ORHANGAZİ, TRAKYA, YURTKUR, ÇAYIR sk bölgelerinde 19/12/2020 00:01:00 - 19/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859292

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CANAN, ERDİR, FENER, NADİRE, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871931

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2867607

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ATAÇ, DUYAR, GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, HAKDEMİR, KARADUMAN, KİRİŞHANE, ORTAKLAR, PEKGÖZ, SEZGİ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZDAĞ sk bölgelerinde 19/12/2020 00:30:00 - 19/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870564

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2159., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 19/12/2020 00:30:00 - 19/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870565

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 2157., 2159., 2161. sk bölgelerinde 19/12/2020 01:30:00 - 19/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870566

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2146. sk bölgelerinde 19/12/2020 02:30:00 - 19/12/2020 03:40:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2867608

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KAYALIK, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, RUMUZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TURGAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜRETKEN, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEKERPARE, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 19/12/2020 03:30:00 - 19/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870567

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 251., 2529., 2530., 2535., 254., 6022., 6025., ORTAKÖY sk bölgelerinde 19/12/2020 05:00:00 - 19/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2867609

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ARDAHAN, AYRILIK, BAĞDAT, BEYAZLALE, BÜLENT, DENİZLİ, ERKUT, ERTUĞRULGAZİ, EVVEL, FERİT, GECE, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, KATMAN, KAYALIK, KAZANCI, KILIÇLI, KOBAL, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, MODEL, MÜZEYYEN, NİMETULLAH, PEKGÖZ, RAHMİ, SARPLIK, SEBA, SUSURLUK, SÜMEYRA, SÜZEN, TUNAY, TURGAY, YAKINDOĞU, YALIKÖY, ÇANAKKALE, ÇİÇEKLİ, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEKERPARE, ŞİLE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 19/12/2020 05:30:00 - 19/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870576

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6005., ORTAKÖY sk bölgelerinde 19/12/2020 06:00:00 - 19/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2866523

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah sk / SEYMEN mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:30:00 - 19/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.,

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK 2020

NO: 2871967

İSTANBUL, ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 19/12/2020 01:00:00 - 19/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857752

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 19/12/2020 02:00:00 - 19/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2857762

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 19/12/2020 03:00:00 - 19/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870456

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRAHANE sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873617

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY sk bölgelerinde 19/12/2020 14:00:00 - 19/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2801240

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah İNCİRLİ DEDE sk / PAŞA mah AVUKAT, BUHURLU, BUHURLU ÇIKMAZI, BULANIK DERE, YEŞİLTEPE, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 19/12/2020 00:00:00 - 19/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2856249

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 15/12/2020 00:05:00 - 15/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2856239

İSTANBUL İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 15/12/2020 03:00:00 - 15/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2855049

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1306., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2854626

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ, GALİP ESMER, GELİNCİKLER, MANOLYALAR, ORKİDELER, TAŞ sk bölgelerinde 15/12/2020 12:00:00 - 15/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK 2020

NO: 2867663

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah YEŞİLYOL, YEŞİLYOL A, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ARA sk bölgelerinde 15/12/2020 09:00:00 - 15/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2867664

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/2., 75/7. sk / ÇIRPICI mah 304., 75/2. sk bölgelerinde 15/12/2020 11:00:00 - 15/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.