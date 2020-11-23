19 Ocak Salı günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 19 Ocak Salı 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 OCAK SALI 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 OCAK 2021

NO: 2950528

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sk bölgelerinde 19/01/2021 00:00:00 - 19/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950534

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sk bölgelerinde 19/01/2021 02:00:00 - 19/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950536

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sk bölgelerinde 19/01/2021 04:00:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949656

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKSOY, AYKUT, BUĞRAHAN, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945333

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONGÜN sk / KAYABAŞI mah DERYA, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, HANÇER, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, SARP, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah İSTİKBAL sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950543

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah PINARBAŞI sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 OCAK 2021

NO: 2944452

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 903., 904., 912., 916., 923., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 19/01/2021 00:01:00 - 19/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2928391

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 41., 42., 43., 44., 46., 47., 49., 50., 51., 53., ATATÜRK sk bölgelerinde 19/01/2021 00:01:00 - 19/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2928397

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 19/01/2021 03:30:00 - 19/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944453

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 729., 730., 731., 732. sk bölgelerinde 19/01/2021 04:00:00 - 19/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944450

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 550., 551., 555., 557., 560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 566/1., BARBAROS, MARMARA sk bölgelerinde 19/01/2021 04:00:00 - 19/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2938316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950230

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1135., 1136., 1137., 1165. sk bölgelerinde 19/01/2021 11:10:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 OCAK 2021

NO: 2950526

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA sk / ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT, GEDİZ, MEHMET AKİF ERSOY, NURAY, YILMAZ 1 sk bölgelerinde 19/01/2021 00:00:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 OCAK 2021

NO: 2951545

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk bölgelerinde 19/01/2021 05:00:00 - 19/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2948615

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 10/1., 11., 11/2., 11/3., 11/5., 217., 223., 8., 9. sk / SÜMER mah 20., 6., 6/1., 6/2., 6/3., 6/4., 7., 8., 8/1., 8/2., 8/3., 9., 9/1., ADNAN KAHVECİ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 OCAK 2021

NO: 2927431

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah CEYLAN, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, KELEBEK, NEZİH BARUT, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 19/01/2021 00:00:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2927050

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, AKÇAY, ALARA, BEYLERDERESİ, DALAMAN, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, EŞEN ÇAYI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, SAKARYA, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949381

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1114., 1115., 1116., 21., 27., AKBULUT, DEĞİRMEN, KARADENİZ, KARAKUZU, ÇALIKUŞU, İPEKYOLU, ŞEFAAT sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.