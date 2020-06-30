Elektrik kesintisi 19 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 19 Şubat Cuma 2021 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3016104

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah RÜZGARLI, YANIK sk / DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, AKGEYİK, AKIN, AKKOYUN, AKKUZU, ALTUNER, ARA, ARKA, ASMA, ATAMAN, AVİZE, BALIKÇI, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, BİLEN, CİVCİV, DENİZ, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, DİLAVER, DİLEK, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ER ÇIKMAZI, ERSOY, ERİŞİR, EĞİK, FERAH ÇIKMAZI, FESLEĞEN, FİKRET, FİLİZ, FİSKE, GEMİ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÖNÜL, GÜLDEN, GÜRAY, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, ITIR, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KAZAK, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KULAÇ, KUZU, KÖŞK, LEVENT, LEYLAK, MEHTAP, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, MİSKET, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, RANA, REYHAN, REİS, RIHTIM, RÜZGARLI, SAKSI, SALKIM, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SEVGİ, SIRMA, SU, TAVLA, TURNA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÇAVUŞOĞLU, ÇUKUR, İLKEM, İSKELE, İSTEK, ŞANLI, ŞEBNEM, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERAT, DENİZKÖŞKLER, MARMARA, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAPRAK, ŞAMLI sk bölgelerinde 19/02/2021 00:30:00 - 19/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3016554

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1612., 1615., 1620., 1622., 1623., 1624. sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3026452

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, FABRİKALAR C, KİREÇ OCAĞI, SIĞIRTMAÇ, ÇÖREKOTU sk bölgelerinde 19/02/2021 01:00:00 - 19/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3023638

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah CEYLAN, SÜZER sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3005219

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAYRAM YERİ, DEREBOYU, HAKİM, HOCA AHMET, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA MESCİT, KIZILAY MEYDANI, MUTFAK KAPISI, ÇAYDANLIK sk / EMEKYEMEZ mah HARUP, KARTOPU sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKBABA YOKUŞU, BABA DAĞI YOKUŞU, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, DEĞİRMEN ARKASI, KADI MEHMET, KULAKSIZ, KURT ÇELEBİ CAMİİ, MUTFAK KAPISI, PAŞA YOKUŞU, PAŞA ÇEŞMESİ, SERİN, ŞEN BÜLBÜL, ŞEYH VELİ sk / KULAKSIZ mah KULAKSIZ, NALINCI BAYIRI, PAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAHÇE İÇİ, BAYRAM YERİ, BOSTAN ÇIKMAZI, DEREBOYU, DEĞİRMEN ARKASI, FİŞEKHANE DERESİ, HAKİM, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KIZILAY MEYDANI, MAKARACI ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, PİŞMANİYE, PİŞMANİYE CAMİİ, TAHTA KADI, YENİ YOL ARA, YOLCU, ZİNCİRLİKUYU CAMİİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/02/2021 00:00:00 - 19/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2998483

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ATA, ATA ARALIĞI, ATILIM, DOĞANŞAH, SEVİNÇ, ÇEŞME, ÇINAR, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3085317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, PÜRTELAŞ, SOMUNCU sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3009956

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 319. sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3009619

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 19/02/2021 00:05:00 - 19/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3017499

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EMNİYETTEPE mah sk bölgelerinde 19/02/2021 03:00:00 - 19/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3011179

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, AĞA, BAKIRCILAR, BEYAZIT, CEVAHİR BEDESTENİ, ESKİCİLER, FESÇİLER, FUATPAŞA, HALICILAR ÇARŞISI, KAVAFLAR, KESECİLER, KOLTUKÇULAR, KUYUMCULAR, LÜTFULLAH, MERCAN HANI ÇIKMAZI, PARÇACILAR, PERDAHÇILAR, REİSOĞLU, SAHAFLAR BEDESTENİ, TAKKECİLER, TERLİKÇİLER, TIĞCILAR, UNCUOĞLU, YAĞLIKÇILAR, YORGANCILAR, YÜNCÜ HASAN, ÇADIRCILAR, İNCİCİLER, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah FUATPAŞA, MERCAN, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇÖKELEK, ŞEKER AHMETPAŞA sk / SÜLEYMANİYE mah BAKIRCILAR, FUATPAŞA sk / TAYA HATUN mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, MERCAN, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI, İMAM ALİ HAN AVLUSU sk bölgelerinde 19/02/2021 00:00:00 - 19/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3017498

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE, ZEHRA sk bölgelerinde 19/02/2021 01:00:00 - 19/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3026980

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, YILDIZ, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BARBAROS, DEFİNE, DENİZATI, DEVİR, DOLUNAY, DOSTLUK, DOĞUŞ, DİK, DİRAYET, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3008891

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, BOZTEPE, KARANFİL, YILDIRIM, ÇAĞLA sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3005220

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, BARAN, DÜZTAŞ, ERSAN, GÜNEŞ, HAFİK, KESKİN ARALIĞI, MİTHAT PAŞA, ODESA, SEZER, SÜMBÜL, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, ÇUKUR, ÖRNEK, İZZET BABA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 19/02/2021 03:00:00 - 19/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3089316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ECZA sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3074316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AĞA, AĞAOĞLU, BAŞARAN, BERK, GÜVENEVLER, HAFIZ ATA, HAFIZ ATA ARALIĞI, LATİ LOKUM, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, ZERTOP, ÇAĞLAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 19/02/2021 11:00:00 - 19/02/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3089395

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 19/02/2021 18:00:00 - 19/02/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ŞUBAT 2021

NO: 3009624

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk / UĞUR MUMCU mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2254., 2255., G, H, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 19/02/2021 03:00:00 - 19/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.